Aleksandar Vučić ponižen u Rusiji: Pogledajte tko je dočekao srpskog predsjednika

Rusija slavi 80. godišnjicu pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom i tim povodom u Moskvu dolaze mnogi čelnici koji s Rusima nisu razvrgnuli odnose nakon početka rata u Ukrajini u veljači 2022. godine. U glavni ruski grad među ostalim dolaze i kineski predsjednik Xi Jinping, venecuelanski predsjednik Nicolas Maduro, mađarski premijer Viktor Orban i slovački premijer Robert Fici.

Sve njih, a i druge redom je na moskovskom aerodoromu dočekivao zamjenik potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak. Osim Aleksandra Vučića. Srpskog predsjednika dočekao je zamjenik Sergeja Lavrova, ministra vanjskih poslova, Aleksandar Gruško. Analitičari u Srbiji smatraju da je ovo veliko poniženje za Aleksandra Vučića.

Aleksandar Vučić na moskovskom aerodromu Foto: Profimedia

"Što god mislili o Vučiću i njegovom posjetu Moskvi, morali bismo se složiti oko jedne stvari. Gesta domaćina da gosta koji je predsjednik republike dočekuje dužnosnik ranga zamjenika ministra je omalovažavajuća za zemlju iz koje dolazi", napisao je odvjetnik i bivši pšovjerenik za informiranje Rodoljub Šabić.

Prije dolaska u Moskvu već je doživio fijasko u SAD-u gdje je naprasno prekinuo posjet toj zemlji i zbog zdravstvenog stanja se vratio u Srbiju. U to nije baš uvjerio srpske medije koji nagađaju da je poljubio vrata Donalda Trumpa, pa da se ne osramoti, okrenuo se dramaturškom klasiku Moliera - Umišljeni bolesnik.

S druge strane, iz Europske unije su mu došla upozorenja da ne odlazi u Moskvu, jer to neće biti korisno za srpske eurointegracije, no on je ipak napravio po svom. Za nagradu, dočekao ga je zamjenik ruskog ministra.