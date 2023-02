Dok cijene goriva padaju, mogao bi nam rasti BDP. Europska komisija povisila je svoju ekonomsku prognozu za Hrvatsku. Čak se u drugoj polovici godine očekuje i snažniji rast plaća.

Topla zima godi europskoj ekonomiji. Europska komisija podigla je prognoze ekonomskog rasta većine država članica Europske unije. Gospodarske recesije ove godine neće biti.



"Europska ekonomija ušla je u ovu godinu u zdravijem stanju nego što se ranije očekivalo i sada se očekuje da će izbjeći recesiju. Od jeseni u ekonomiji se dogodio niz pozitivnih kretanja", navodi Paolo Gentiloni, europski povjerenik za ekonomiju u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Marka Biočine.



U boljem stanju od očekivanog je i hrvatska ekonomija. U ovoj godini trebali bismo imati rast od 1,2 posto. No, što je još važnije, pozitivni trendovi vidljivi su kod svih pet naših najvećih gospodarskih zemalja partnera.

Europska superpetorka skupina je država u koje plasiramo više od pola našeg izvoza i iz kojih nam dolazi svaki drugi strani turist. Ako one padaju, pada i Hrvatska. No, dobro je što bi sve one trebale rasti i to više nego što se ranije očekivalo.

A dok će BDP rasti, inflacija će padati. U Bruxellesu očekuju da će od srpnja standard hrvatskih građana početi rasti. A da bi se to dogodilo, morat će rasti i plaće.



"Ove godine, ako se očekuje rast inflacije od nekakvih šest do sedam posto, plaće će morati zadržati barem dinamiku rasta kakvu su imale prošle godine da bismo mi ljudima održali standard kakav su imali prije početka ovog snažnog rasta cijena prošle godine", kazao je Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.



Građani bi pozdravili povišice, ali najavama da će ih biti baš i ne vjeruju.

Bez povišice od desetak posto mnogi građani će kraj prosinca dočekati s realno nižim plaćama nego što su imali u siječnju.

Hoće li ih dobiti? Ekonomske prognoze sugeriraju da hoće, no kada bi one bile precizne ne bi se zvale - prognoze.

