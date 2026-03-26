FOTO Snijeg zatrpao autocestu, neka vozila ne mogu prema moru: Za tri regije izdano posebno upozorenje

Snijeg pada u Gorskom kotaru i u dijelu sjeverozapadne Hrvatske, a u priobalju puše jak vjetar. Na teren je izašla zimska služba, a HAK objavio posebna upozorenja za vozače.
Poslan SRUUK za tri područja
Zbog obilnog snijega, jakog vjetra i zapuha u jutarnjim satima građanima Karlovačke, te kopnenog dijela Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije poslane su poruke putem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama - SRUUK.
Građani koji se nalaze na navedenim područjima mole se za dodatan oprez te da prilagode svoje aktivnosti vremenskim uvjetima. Svim građanima koji planiraju putovanje u navedene županije preporučuje se da odgode put te da prate najnovija upozorenja DHMZ-a na meteo.hr.
DHMZ je ažurirao vremensku prognozu: Bit će nestabilno, vjetrovito i osjetno hladnije, osobito na kopnu, a u gorju se očekuju obilan snijeg, jak vjetar, zapusi, mećava i vijavice u razdoblju od 6 do 24.
U četvrtak će vrijeme biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i obilnom, ponajprije na Jadranu gdje se očekuju pljuskovi s grmljavinom. U gorskoj Hrvatskoj deblji snježni pokrivač, ponegdje mećava i zapusi, a susnježice i snijega bit će mjestimice i u nizinama.
Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, na istoku i istočni. Na Jadranu jako i olujno jugo i jugozapadni vjetar okretat će na buru i sjeverni vjetar, podno Velebita s orkanskim udarima.
Temperatura zraka u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj uglavnom između 0 i 5, na sjevernom Jadranu između 5 i 10 stupnjeva Celzija. Drugdje najviša od 10 do 15.
Upaljen alarm za tri regije
Crveni alarm izdan je za gospićko i riječko područje, a narančasti za zagrebačko.
HAK izdao upozorenje
Zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 Rijeka-Zagreb i državnoj cesti DC3 trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno, izvijestili su u četvrtak iz HAK-a.
Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina, moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku. U Gorskom kotaru i dijelu sjeverozapadne Hrvatske pada snijeg.
Zimski uvjeti su na pojedinim cestama u Gorskom kotaru i Lici, a u priobalju puše jak vjetar te su zabrane za pojedine skupine vozila.
Nema slobodnog pravca za kamione prema moru
Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju ili Istri, i obratno, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 Rijeka-Zagreb i državnoj cesti DC3.
U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.
Zbog promjenjive vremenske situacije, iz HAK-a savjetuju vozačima da prate aktualne informacije o prometu na mrežnim stranicama ili mobilnoj aplikaciji HAK-a. Vozače pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.
Dio trajektnih linija u prekidu
U prekidu su: trajektna linija: Sumartin-Makarska katamaranske linije: Mali Lošinij-Cres-Rijeka, Ubli - Korčula - Dubrovnik , Split-Hvar brodske linije: Preko-Zadar, Mali Lošinj-Unije-Susak.
Zbog zimskih uvjeta u Sloveniji zabrana je prometa na graničnim prijelazima sa slovenske strane za teretna vozila ukupne mase iznad 7,5 tona.