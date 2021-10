Kiša će mjestimice biti obilna, osobito krajem dana i u noći, ponajprije na Jadranu i u područjima uz Jadran, najavio je DHMZ.

Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, u drugom dijelu dana na zapadu u okretanju na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno do jako jugo, a navečer i u noći na sjevernom Jadranu će zapuhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima.

DHMZ je izdao i upozorenja, žuta i narančasta za cijelu zemlju. Meteoalarm je pak za dio obale izdao crveno upozorenje.

Obilna kiša već je noćas pala u dijelu Dalmacije. Prema podacima mreže Pljusak.com, 64 litre po kvadratnom metru pale su u Starigradu Paklenici.

Oko Biograda na Moru, Dugog otoka i Ravnih kotara otoka također je već bilo nevremena. Detektirano je preko 1000 munja u 120 minuta. Neverini su se potom nastavili kretati put jugoistoka, piše Dalmacija danas.

Na velike količine kiše upozorava i Istramet.

Velika količina u kratkom roku lokalno može uzrokovati urbane i bujične poplave, pa budite oprezni. U svakom slučaju, ovoj sušnoj godini, početak listopada će popraviti vodene rezerve. A vegetaciji će, iako se već priprema za zimski san, kiša i u ovom razdoblju svakako dobro doći, upozorio je u vremenskoj prognozi i Darijo Brzoja, meterolog Nove TV.

U srijedu navečer na kopnu će zapuhati sjeverac, a hladan kontinentalni zrak otpuhat će ljeto pa će u nastavku tjedna, ali i u onom sljedećem najvjerojatnije trebati dosta topla odjeća. Nakon dosadašnjih 25, 26, od četvrtka će biti maksimalno 15, a često i koji stupanj manje. Osjet hladnoće uz to, pojačavat će i povremeno jak sjeverni vjetar.

Sljedeće dane će i na Jadranu obilježiti promjenjivo, povremeno kišovito i hladnije vrijeme. Neće biti hladno kao na kopnu, ali će zato biti burno i vjetrovitije. U srijedu navečer na sjevernom dijelu zapuhat će jaka bura, koja će potom širiti prema jugu i čini se, uz tek kraće prekide puhati i idućih dana. Pri tom bi moglo biti i orkanskih udara.