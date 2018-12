Čeka se pravni rasplet slučaja Metković, a apsurdna situacija s administracijom sprječava liječnike da spašavaju živote jer nije po pravilniku da sami koriste analizatore za krv. Novac za njih bio je predviđen i prije dvije godine. Rješenja još nema, dok liječnici apeliraju, zakon se krši zbog prekovremenih u zdravstvu, tužbe će na kraju plaćati država.

Građanima Metkovića je dosta čekanja. Bolje uvjete za liječenje žele čim prije. "Da nešto ne štima to zna svatko ima 10 godina, znači ovom gradu treba prava fina mini bolnica'', kaže jedan od stanovnika Metkovića.

I prosvjedom su tražili izmjenu pravilnika čime bi se omogućilo da uređaj za analizu krvi koriste i liječnici, ne samo biokemičari. Ministar kreće u izmjene. ''Nastojat ćemo promijeniti pravilnik i omogućiti uporabu takvih aparata kako bi olakšali dijagnostičke postupke odnosno olakšali liječnicima donošenje odluke koliko je hitno potrebito nekoga transportirati prema bolnici'', kaže Milan Kujundžić, ministar zdravstva.

I liječnici pozivaju na izmjenu pravilnika. "Uz našu profesionalnu stručnost trebamo imati i kvalitetne uvjete rada.Smatram da bi neke osnovne laboratorijske pretrage bilo dobro moći napraviti u našim ordinacijama i da trebamo u tom smislu mijenjati zakon'',kaže Vikica Krolo, predsjednica Udruge liječnika obiteljske medicine.

I iz Hubola kritika - ovakav sustav je neodrživ. Udruga bolničkih liječnika apelira i na premijera za bolje uvjete rada. Među ostalim traže i uređenje sustava hitne pomoći na način kako je to započeto prije dvije i pol godine. U to vrijeme resor je vodio Dario Nakić. Sad kaže - u reformi su planirali promijeniti i pravilnik, krenuli su i u nabavu spornih uređaja za analizu krvi za mjesta poput Metkovića.

''Problem je, mi ih tada nismo mogli nabaviti jer smo mi bili tehnička vlada i nismo smjeli imati financijska zaduženja za novu vladu. Mi smo stavili ovaj pravilnik zajedno s biokemičarima, u suradnji s tom Komorom biokemičara obrazložili o čemu se radi, upravo zato da bi te Hitne imale tu mogućnost određivanja toga'', objašnjava Dario Nakić, bivši ministar zdravlja.

Naslijedio ga je Milan Kujundžić. On objašnjava: "U toj proceduri promjene na e-savjetovanju to je zaustavljeno." Na pitanje: "To nema veze s vama i što ste vi poslije stupili na dužnost?'', ministar odgovara: "Ne, mi smo svjesni potrebe suvremene medicine i da se potrebe mijenjaju i nastojat ćemo promijeniti pravilnik.''

Ne odgovara i zašto se čekalo dosad. Najave su da će pravilnik izmijeniti do ljeta, Metkovčani pak ne žele toliko čekati, poručuju - do ljeta je još puno vikenda.

