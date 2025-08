Splićani su bijesni: "Doslovno vam se tresu organi i osjećate tjeskobu"

Zbog proba za predstavu Julije Cezar koja idućeg petka ima premijeru na Splitskom ljetu, stanari u središtu Splita već noćima ne spavaju. Probe su trajale do četiri ujutro, a određeni dijelovi grada su i ograđeni.

"Dvadeset jedan dan ne mogu ući u radnju, a petnaest noći do četiri sata ujutro ne mogu spavati, odnosno imam vibraciju od 145 decibela u spavaćoj sobi. To je buka od koje vam se doslovno tresu organi, i osjećate užasan, recimo osjećaj tjeskobe", ispričala je dr. sc. Ana Peraica, povjesničarka umjetnosti.

"Od devet do dva sata ujutro, čak i do tri sata traju vježbe. I gosti su poludjeli, ne mogu čuti ništa. I šta ja mogu, ništa. Mogu šutjeti. Jer ako budem prvi pijevac koji kukuriče, zavrnu mu vratom. I gotovo", dodao je vlasnik hotela Mile Caktaš.

Buka smeta i turistima.

"Spavala sam u hotelu sinoć. Bile smo jako umorne, pa smo zaspale, ali da, čula se buka", komentirala je Victoria iz Urugvaja, a Diana iz Australije dodala da će morati staviti slušalice na uši jer od buke ne može spavati.

"Imao sam do sad, u dva dana, devet otkazivanja. Devet. Jedini način da mi ne daju lošu ocjenu za dogodine, za druge goste, je da im oprostim i ne naplatim ništa. To je jedini način. I tko zna hoće li i nakon toga opet napisat lošu ocjenu", rekao je Caktaš.

U Gradu negiraju kritike da se sve događa na lokaciji koja za to nema podršku Gradskog vijeća. Do incidenta je došlo, tvrde, zbog preklapanja više programa na Splitskom ljetu.

Leona Grgić, pročelnica odjela za komunalne poslove Grada Splita Foto: Dnevnik Nove TV

"Nažalost ne mogu krenuti sa svojim probama dok ne završe izvedbe jer bi se buka miješala i zbog toga se dogodilo da se u nekoliko navrata imali probe koje su trajale do dugo u noć. Ja sam se sutra čula s produkcijom HNK, oni su rekli da zapravo od danas pa nadalje će probe trajati maksimalno do jedan sat", objasnila je pročelnica odjela za komunalne poslove Grada Splita Leona Grgić.

Stanari zamjeraju i nedostatak komunikacije

"Kultura ne znači nužno i odgoj. Dakle oni nisu ni najavili pristojno kao što bi netko u zgradi najavio rođendan, niti su nam se obratili niti su nam se ispričali nakon što smo se bunili. Ja se bojim uistinu da njima nije jasan pojam naseljena palača. Naseljena uistinu znači da tu ljudi spavaju, bude se, umiru, rađaju", komentirala je Peraica.

Uz sam neprocjenjiv spomenik, UNESCO je zaštitio upravo i one koji žive u Dioklecijanovoj palači. Novinar Nove TV, Ivan Kaštelan, razgovarao je s ravnateljem drame HNK Split, Ivanom Penovićem koji je, uz Julija Cezara, za Splitsko ljeto odabrao i predstavu Lisica.

Ivan Kaštelan, reporter Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Pripreme teku od sredine, kraja lipnja u zgradi HNK. Izlazak na lokaciju je u jednom trenutku neminovan – idealno bi bilo i puno ranije, možda dva tjedna ranije nego što se izišlo. Prije svega, iz sigurnosti izvođača i tehnike, ne samo da se sve izvede na nivou kakav ovaj festival zaslužuje, nego i same sigurnosti za njih. Uvijek lokacije na otvorenom, posebno nove lokacije, predstavljaju rizike dok ne iziđete na njih", objasnio je Penović.

"Naravno, probe do tri ujutro nisu bile naš odabir jer nam se sviđa raditi do tri ujutro, nego zbog dijelova Splitskog ljeta koje su se događale na Peristilu. Kad bi one završile, krenule bi probe na Srebrnim vratima. Ali tome je kraj - danas počinju ranije, od 19 sati do 1 ujutro", dodao je.

Ivan Penović, ravnatelj drame HNK Split Foto: Dnevnik Nove TV

Na pitanje kako gleda na to da će neke kulturne znamenitosti zbog kojih turisti dolaze u Split biti zatvorene i do 15 dana, rekao je da su tijekom dana i u hitnim situacijama, one otvorene za sve.

"Naravno, zatvorena su tijekom proba i izvedbi opet iz sigurnosnih razloga i postoji iznimka, ako postoji hitan slučaj, ako kasni autobus, netko se ozlijedio ili slično, naši ljudi su uvijek na terenu i spremni uskočiti i otvoriti prolaz. Nije to pravilo bez iznimke, pogotovo za naše ljude“, rekao je Penović.

Predstave Splitskog ljeta već su danima rasprodane i traže se ulaznice više.