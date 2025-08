Odgovor Bulju stigao iz Viteškog alkarskog društva: "Ako bi se odazvao, radio bi performanse, što nama ne treba"

Svi putevi ovih dana vode u Sinj gdje je sve spremno za 310. sinjsku Alku. Na trkalište će sutra izići 17 alkara, a tu je i popratni program, s bogatom ponudom hrane. No, nije prošlo bez političkih trzavica.

"Vrte se odojci, janjci, uštipci, ćevapi. Od danas do ponedjeljka dođe oko 200 tisuća ljudi, tako kažu. Ne smijem sve otkrivati. Ispeći ćemo 5, 6, 7 komada odojaka, pa koliko se proda", ispričao je za Dnevnik Nove TV Joško Ivančić.

I dok Sinjane brinu slatke muke, prvi čovjek grada i ove godine ima druge. Viteško alkarsko društvo je, kaže, ispolitizirano i zanemaruju njegovu ulogu domaćina.

"Oni izbjegavaju naravno da dođu u kontakt sa mnom. Ne znam koji je razlog, ja sam gradonačelnik i trebam primiti sve. I naravno da očekujem da se jave i gradonačelniku. Nego nažalost evo, viteško alkarsko društvo je uzurpiralo i ovu našu svetinju koju mi držimo, to je našu alku, preko HDZ", rekao je jučer Miro Bulj.

Miro Bulj Foto: Dnevnik Nove TV

Odgovor mu je brzo stigao.

"Većina članova uprave već je dvadesetak godina u vodstvu Viteškog alkarskog društva. Dio uprave bio je i gradonačelnik. Njegove izjave ne bih komentirao. Nečije članstvo u nekoj stranci nije zabranjeno. Prema tome, ako su neki članovi uprave članovi političkih stranaka – to Miru Bulju smeta, a ne smeta mu članstvo u njegovoj stranci", rekao je Ivan Nasić, tajnik Viteškog alkarskog društva.

Političko ili ne, i ovo pripetavanje vruća je tema među Sinjanima. Kao i dolazak političke svite u svečanu ložu.

Ivan Nasić Foto: Dnevnik Nove TV

"Po meni, ne bi trebali dolaziti. Zašto? Zato što dolaze da bi promovirali sebe, a ne da bi nama bilo bolje", rekao je Jure iz Sinja i dodao daje , nažalost, politike u Alci uvijek bilo i uvijek će biti. Mirko, koji je bio alkar 25 godina, odgovorio mu je da politike u Alci – nema.

Iz Društva su komenitrali optužbe

"To su priče koje ne drže vodu. Mi stalno spominjemo i držimo do toga da je Alka hrvatska priča koja pripada hrvatskom narodu, a ne nijednoj stranci. Pokazatelj toga je i da su svake godine, već 15 – 20 godina na Alci i predsjednik države, koji je pokrovitelj, predsjednik Vlade, predstavnici svih političkih stranaka, od desnice do ljevice. Svi dolaze u Sinj jer se u Sinju osjećaju ugodno i sigurno. Ne vidim nikakvu politizaciju i Alka doista ne želi i neće nikad ići u politizaciju", rekao je Stipe Jukić, predsjednik Viteškog alkarskog društva

"Od 11 članova Upravnog odbora možda trojica su članovi HDZ-a. Gradonačelnik je član Viteškog alkarskog društva i svi problemi koji postoje unutar Društva se rješavaju na skupštini. Uvijek ima prilike, ako postoje neke nepravilnosti, da se one riješe na skupštini. Skupština broji 300 članova, Miro Bulj je član, bio je i dužnosnik i član Upravnog odbora, i alkarski momak i ja stvarno tu ne vidim nikakvih problema", dodao je.

Stipe Jukić, predsjednik Viteškog alkarskog društva Foto: Dnevnik Nove TV

Odgovorio je i na prozivku da Bulja ne pozivaju na prijeme.

"Godinama smo pozivali našeg gradonačelnika i gvardijana da idu s nama. Većinom se nije odazivao, ako i bi, onda bi radio određen performanse u Vladi i Saboru, što nama kao udruzi na neki način ne treba jer mi želimo imati Alku koja je van politike i predstavlja jedan kulturni brand Hrvatske. Pokazatelj toga je i da svake godine imamo veliki broj udruga iz Italije, Švicarske, Grčke i Mađarske – prema tome mislim da to ide u jednom pravom smjeru", rekao je Jukić.

Neće ih omesti ni vremenske nepogode.

"Naravno da je spremno, i jučer i danas je puno gledalište. Za sutra imamo veliki interes, velik broj ljudi želi pogledati Alku i nadamo se da će biti dobra fešta. Večeras ćemo pokriti alkarsko trkalište i stazu, tako da ne bude previše vlažna i mokra. Naravno, nadamo se i zagovoru čudotvorne Gospe Sinjske, da će nam pomoći u svemu tome", rekao je Jukić.