Dalmaciju obuklo u bilo! Najmlađi oduševljeni: "Kad san ja pogleda na prozor..."

Zaleđe Splita u petak se probudilo u bijelom. Snijeg je prekrio i alkarsko trkalište u Sinju. Otvorilo se bezbroj mogućnosti, idealnih za kraj školskih praznika.

"Ćaća mi je reka pada snig, pada snig, tu pismu. I onda kad san ja pogleda na prozor, doma skočija di mi je skafander", kaže Lovre iz Sinja.

Snijeg u Dalmaciji - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Dovoljno snijega za igru bilo je sve do neretvanskog kraja.

"Nekidan su ga najavljivali, nije pa. Danas ga nisu najavljivali, pa je. Dica su sritna i sanjkat ćemo se cili dan. Nadamo se samo da ga kiša neće otopit popodne, ali evo guštat ćemo koliko možemo", govori Ivica.

Snijeg u Dalmaciji - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Posljednjih godina bijeli pokrivač nije više čest ni u ovim krajevima.

"Neka dica uživaju. Mi smo uživali po cijelom gradu smo se spuštali, sanjkali. Toga nema, u trideset godina dva puta palo", dodaje Ante.

Oni odgovorniji, ispred svojih ulaza odmah su se uhvatili čišćenja.

"Oćemo popuzat se. Moran, moran. Mi stari radimo, mladi ležu i to je tako", kaže Tamara iz Sinja.

Usprkos zimskim uvjetima sve ceste bile su cijele vrijeme prohodne. Zimske službe provlačile su se i do najudaljenijih naselja.

"Voštani, Kamensko, Tijarica, Rože, Ljut. Taj dija je palo malo više sniga, tako da ceste budu malo više prohodne prođemo bacimo malo soli i tako da ljudi mogu funkcionirat”, govori Ante Budić, komunalni redar u Trilju.

"Zimska služba odradila je svoj posal vrhunski i svaka čast. Od Sinja do Trilja nisan vidija nikakav zastoj. Ovaj put su šta se mene tiče kapa do poda", pohvalio je Triljanin Damir.

Pokraj Trilj prometna nesreća teretnog i osobnog automobila. Jedan muškarac izgubio je život.

“Nemoš ništa, čekali smo službe dok dođu, i čovik je izdanija i to je to. Sigurno im je tribalo pola ure vremenski. Zato što je snijeg zatrpa cestu i nije toliko prohodno za male aute i sporije se odvija promet”, kazao je Ivan Ivančević iz Trilja.

Što je bio uzrok nesreće, pokazat će policijski očevid.

Stanje na terenu

Na Dugopolju reporter Ivan Kaštelan razgovarao je s Petrom Vuletićem, voditeljem stožera zimske službe Županijskih cesta Splitsko-dalmatinske županije.

Ivan Kaštelan i Petar Vuletić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Trenutno je dobra situacija, par kamiona trenutno održava ceste. Jutros smo od 4 sata ujutro na cestama. Nije bilo puno snijega, ali je bilo pokriveno područje cijele županije", kazao je Vuletić i dodao kako ophodari obilaze ceste i dojavljuju stanje.

"Sve je bilo na vrijeme dojavljeno i na vrijeme se počelo raditi", zaključio je.

Ivan Kaštelan i Petar Vuletić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

O odgovornosti vozača, Vuletić je kazao kako ima i onih s ljetnim gumama kao i onih koji se ne prilagode uvjetima na cestama.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.