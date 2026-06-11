Spa-vikend kod kuće: Mali luksuz koji opuštanje podiže na novu razinu

U ubrzanom ritmu svakodnevice ideja da se spa-iskustvo može preseliti u vlastiti dom postaje sve privlačnija i sve dostupnija. Kućni wellness zvuči kao dobra ideja, a nije ju ni toliko teško realizirati. Umjesto da se opuštanje planira unaprijed i uklapa u raspored, ovako će vam biti dostupno kada god to poželite.

Masažni bazeni postaju jedan od najtraženijih elemenata kućnog wellnessa, a više o njima saznajte na stranici Bijelo Jaje.

Postoji idealan masažni bazen za svakoga

Moderni masažni bazeni nisu više samo simbol luksuza, već praktično rješenje za svakodnevni stres. Zahvaljujući različitim veličinama i konfiguracijama, mogu se prilagoditi i manjim prostorima, ali i većim obiteljima koje žele zajednički prostor za opuštanje.

Od manjih modela za dvoje ili troje, pa sve do većih varijanti koje primaju i do sedam osoba, ponuda danas omogućuje da svatko pronađe rješenje prema svom prostoru i načinu života.

Oni koji imaju manje prostora često biraju kompaktnije modele poput SPA Crystal ili SPA Lounge 3, u koje stanu tri osobe i koji se lako mogu uklopiti u manje terase ili dvorišta. Kombiniraju osnovne funkcije opuštanja, hidromasažu i LED rasvjetu, pa su čest izbor kada je potrebno jednostavno, ali učinkovito rješenje za odmor nakon dana.

SPA Lounge 3 ide korak dalje u razini opremljenosti i doživljaja. Osim hidromasaže, uključuje i dodatne funkcije poput snažnijeg protoka vode, zvučnog sustava s Bluetooth povezivanjem i aromaterapije.

Spa.hr Foto: PR

Za one koji žele više prostora za uživanje

SPA Jazz, koji prima četiri osobe, nudi nešto više prostora za zajedničko korištenje. Za ugodno hidromasažno iskustvo brinu se čak 32 mlaznice. Uz osnovni sustav grijanja i filtracije, model uključuje i generator ozona koji pomaže u održavanju kvalitete vode, što ga čini pogodnim za redovitu upotrebu bez složenog održavanja.

Spa.hr Foto: PR

Među većim modelima ističe se SPA Sunset za pet osoba, koji dolazi s kapacitetom vode od 874 litre i osmišljen je za obiteljsko korištenje ili druženja na otvorenom. Atmosferu dodatno upotpunjuje 19 LED rasvjetnih elemenata koji stvaraju ambijent pogodan za večernje opuštanje.

Spa.hr Foto: PR

Lounge 7 SPA osmišljen je kao najprostraniji model u ponudi i namijenjen za do sedam osoba. Posebna pažnja posvećena je i udobnosti korištenja, pa model dolazi s aromaterapijom, većim brojem ergonomskih naslona za glavu te termoizolacijom koja pomaže u održavanju temperature vode i energetskoj učinkovitosti. Uz to, u cijenu su uključeni i dodatni elementi poput pokrova, stepenica i seta za održavanje vode, što ga čini spremnim za korištenje bez dodatnih ulaganja.

Spa.hr Foto: PR

Ulaganje u vlastiti trenutak opuštanja

Iako se na prvi pogled mogu činiti kao luksuz, masažni bazeni mogu se gledati i kao dugoročna investicija u kvalitetu života. Detaljnije ih možete proučiti na stranici Bijelo Jaje.