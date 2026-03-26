Snijeg, pljuskovi, grmljavina i orkanski udari vjetra: Ova područja su pod crvenim i narančastim alarmom

Velika promjena vremena zahvatila je Hrvatsku. Snijeg pada u Gorskom kotaru i dijelu sjeverozapadne unutrašnjosti praćen jakim vjetrom.

Kiša i pljuskovi su sve intenzivniji u kopnenim krajevima dok u priobalju ima i grmljavine.

Promet je otežan zbog navedenih vremenskih neprilika.

Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se u nastavku četvrtka očekuje podebljavanje snježnog pokrivača, moguće su poplave uslijed obilne kiše, osobito na području sjevernog Jadrana, Gorskog kotara, Like te na karlovačkom području.

Crveni alarm izdan je za gospićko i riječko područje, a narančasti za zagrebačko.

DHMZ je objavio upozorenja za različite regije:

Od 12 do 24 sata na snazi je narančasti meteoalarm zbog olujnih udara sjeveroistočnog vjetra, osobito u višim predjelima, gdje mogu prelaziti 90 km/h . Moguća su oštećenja objekata, rušenje stabala, leteće krhotine, poremećaji u prometu i prekidi opskrbe električnom energijom.

Za cijeli dan vrijedi i upozorenje na obilnu oborinu (više od 90 mm), uz rizik od poplava, plavljenja prometnica i imovine te prekida u opskrbi strujom, vodom i komunikacijama. Vožnja će biti otežana zbog slabe vidljivosti i skliskih kolnika.

Najozbiljnije je crveno upozorenje za Gorski kotar i sjever Like (od 3 do 24 sata): očekuje se 15 do 50 cm snijega uz jak sjeveroistočni vjetar (srednja brzina > 40 km/h), mećavu i snježne nanose. Mogući su prekidi cestovnog, željezničkog i zračnog prometa te opasnost da vozači ostanu zameteni, pa se savjetuje izbjegavanje putovanja koja nisu nužna.

Dodatno se očekuju grmljavinska nevremena s više od 70 mm kiše i velikom vjerojatnošću grmljavine (> 60 %), uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava, plavljenja riva, tuče, olujnog vjetra i štete na imovini, kao i prekida aktivnosti na otvorenom i u prometu.

Zbog obilnog snijega, jakog vjetra i zapuha u jutarnjim satima građanima Karlovačke, te kopnenog dijela Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije poslane su poruke putem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama - SRUUK.

U gorju se očekuju obilan snijeg, jak vjetar, zapusi, mećava i vijavice u razdoblju od 6 do 24. Građani koji se nalaze na navedenim područjima mole se za dodatan oprez te da prilagode svoje aktivnosti vremenskim uvjetima. Svim građanima koji planiraju putovanje u navedene županije preporučuje se da odgode put te da prate najnovija upozorenja DHMZ-a na meteo.hr.

Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, na istoku i istočni. Na Jadranu jako i olujno jugo i jugozapadni vjetar okretat će na buru i sjeverni vjetar, podno Velebita s orkanskim udarima.

Temperatura zraka u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj uglavnom između 0 i 5, na sjevernom Jadranu između 5 i 10 stupnjeva Celzija. Drugdje najviša od 10 do 15.