Oko njih snijeg i led, a oni u japankama i s ručnicima: "Um govori nemoj ući u vodu, jesi li ti luda"

Jutarnja idila u Zvečaju. Eva i Anton u pratnji sunca, japanki i ručnika za plažu. I sve bi bilo uobičajeno da nisu okruženi snijegom, ledom, a idu na kupanje u hladnu Mrežnicu.

"Ono što je ključno kod ove tehnike je što nam ona pomaže da razvijemo, a to je jedna snaga uma, um govori nemoj ući u vodu hladno je jesi li ti luda, znači mi i osjećamo jednu stabilnost jednu točku do koje ćemo doći i to nam gradi snagu volje", rekla je Eva Jaković, psihologinja i psihoterapeutkinja.

Ulazak u vodu i suočavanje sa sobom te snagom surove prirode, temperatura vode je tri stupnja, a vanjska minus pet. Nakon početnog drhtanja i boli, paradoksalno, tijelo osjeća i toplinu.

"Ovo sigurno povećava energiju, moć i snagu onoga tko se kupa. Pomaže u oslobađanju emocija jer puno toga je u tijelu zblokirano, a sama hladnoća kada uđe unutra se odblokira i ljudi se otvaraju", istaknuo je Anton Rudan, fitoaromaterapeut.

Otvoreni jedno drugom su i naši zimski kupači, partneri koje ovo iskustvo dodatno zbližava.

"Ovo iskustvo nas povezuje puno jer lakše trpim sve, ako istrpim ovu hladnoću sve što mi ona kaže", rekao je Rudan. Na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV Slavice Parlov Horvat kako to ona komentira, Jaković je odgovorila: "Pa ako mu to pomaže da me trpi, onda super".

Zadnjih godina kupanje u hladnoj vodi popularizirao je Nizozemac Win Hof iako se ona prakticira još od drevnih civilizacija. Potiče izlučivanje raznih neurotransmitera - hormona sreće.

"Uslijed šoka koje naše tijelo prima se izlučuju različiti neurotransmiteri poput endorfina i serotonina primarno, a uz to se izlučuje i hormon stresa kortizol koji je svima zajedno učinak da blago aktiviraju samo tijelo", objasnio je Dinko Smilović, neuroznanstvenik i liječnik.

Valja paziti jer dugotrajno i često izlaganje hladnoj vodi može oslabiti funkciju nekih mišića.

"Ne preporučuje se kupanje osobama koje boluju od srčanih bolesti, osobe koje imaju u svojoj povijesti aritmije i osobe koje boluju od Renauldovog fenomena", dodao je Smilović.

I Eva i Anton rade kao terapeuti, ona je psihoterapeutkinja, a on fitoaromaterapeut. Imaju iskustva kupanja u hladnim vodama svijeta koja prenose svojim klijentima. Ističu blagotvornost veze s prirodom.

"Najveći učitelj u svijetu je priroda i onda nam daje osjećaj da smo živi", izjavio je Rudan.

Živi i snažni nositi se sa životom, ali i boljim polovicama.

