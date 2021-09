Saborski zastupnici vratili su se u klupe, antivakseri i protivnici uvođenja Eura nižu laži, a predsjednika Sabora netko vrijeđa i napada. Ivana Petrović donosi pregled tjedna koji je iza nas.

S babljim ljetom u saborske klupe su se vratili i naši narodni zastupnici. Nakon dugog, od nas plaćenog odmora još su malo u behutu. Ne svi, ali većina da. Bio je i prvi aktualac. Suvisla pitanja postavljali su oni malobrojni sa zagrijanim mozgom. Premijer kaže da je ovaj aktualac bio benigan. Iako pitanja o minusima, nenamjenskim kreditima ili faktoring društvima koja se bave kupovinom potraživanja nisu baš benigna.

Iz behuta babljega ljeta ostale je probudio medijski tekst prema kojem je neki Beroš sa Hvara, a nije svojta ministru, nazvao Jandrokovića i rekao mu Njojnjo jesi to ti, a Jandroković to prijavio svom osiguranju. I eto cirkusa. Bit cijele priče je ta da ne postoji država u kojoj služba ne bi provjerila takav poziv drugoj štićenoj osobi u protokolu. Sve ostalo je zabava za javnost. Kruha i igara. To u Saboru i najbolje ide.

Samo što će kruha bit sve manje jer cijene lete u nebo, a inflacija nam lagano jede plaće koje to ne prate. Ali zato ne fali igara. Pa su se suverenisti domislili kako bi trebali na referendum o uvođenju eura. Više je dosadilo tumačit da smo mi taj referendum odradili onoga časa kad smo referendumom pristali ući u EU.

Hrvatska je već duže vrijeme visokoeurizirana. Svi troškovi, od kredita pa nadalje, su vezani uz tečaj Eura. Samo sa puno višom kamatnom stopom i puno višim troškovima financiranja od onih u Eurozoni. Rasprave o Euru su u nas na razini rasprava o cjepivu. Bez temeljnih kompetencija pa ih je bolje i ne čitati.

Cijeli pregled tjedna pogledajte u videu priloženom uz tekst.

