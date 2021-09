Zbog telefonskog poziva predsjedniku sabora Gordanu Jandrokoviću, Hvaranin Toni Beroš završio je na policiji. Kaže da je to zato što ga je nazvao Njonjo. Doznajemo je li baš samo to bio razlog.

Hvaranin Toni Beroš završio je na policijskom ispitivanju. Razlog tomu je to što je odlučio nazvati predsjednika sabora Gordana Jandrokovića s ciljem da mu 5. kolovoza čestita Dan pobjede.

"On se nije javio na moj poziv nego me je povratno nazvao za pet minuta. Ja sam ga tom prigodom oslovio sa gospodine Njonjo nakon čega me je gospodin Jandroković izvrijeđao riječima, citiram, nabijem te na k***c majmune, te mi je prekinuo poziv'', tvrdi Toni Beroš.

Jandroković izgubio živce i Grmoji poručio: "Prestani govoriti! Reći da ste smeće je malo!"

Pozvan je na obavijesni razgovor. Rečeno mu je, kaže, da ga je zbog prijetnji prijavila starija gospođa iz Zagreba. Na kraju je tek doznao da je pozvan zbog Jandrokovića.

"U takvim slučajevima, kada se radi o štićenim osobama, potpuno su drugačiji protokoli postupanja, poseban režim i prikupljanja obavijesti o mogućoj ugrozi štićenih osoba i policija je dužna provjeravati određene činjenice i nikako ne stoji da netko upravlja policijom'', kaže glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

''Mene pola države zove Pajser''

Ovaj je slučaj prvi spomenuo Krešo Beljak u sabornici. "Poznato je da mene pola države zove Pajser. Poznato je da većina političara ima nadimke, ali nitko uključujući mene i vas, to ne smatra prijetnjom, osim gospodina Jandrokovića'', rekao je Beljak na aktualnom satu premijeru Andreju Plenkoviću.

"Ovo je bilo vrlo korektno od vas kao kolege zastupnika da na ovaj način iskoristite ovu temu da biste mogli popularizirati ovaj pogrdni naziv koji me ne nazivaju moji prijatelji i poznanici nego oni koji me ne vole'', uzvratio je Jandroković.

Potpuno uobičajena procedura

Štićene osobe dužne su prijaviti pozive ili poruke upućene s nepoznatih brojeva i e-mailova. A kako Beroša ne poznaje, tako je i predsjednik Sabora osiguranju prijavio njegov poziv. Za stručnjaka za sigurnost to nije ništa neuobičajeno.

"Osoba nije pozvana na razgovor u policiju zato što ga je nazvala na takav način, nego zato što je poziv i štićena osoba je bila dužna izvijestiti o tako nečemu. Jer bi takav poziv mogao predstavljati određeni rizik za štićenu osobu a službe su dužne to provjeriti'', ističe stručnjak za sigurnost Kristijan Družeta.

Oporba na sve to gleda drugačije. "Ako je postojala ikakva mogućnost da se gospodina Jandrokovića prestane zvati Njonjo, nakon ovog slučaja on će u povijesti biti zapamćen isključivo kao Njonjo'', kaže Mostovka Marija Selak Raspudić. A u Saboru ga je tim nadimkom upravo nazvao njezin kolega Nikola Grmoja.

Što u njemu taj nadimak izaziva, govorio je Jandroković svojedobno za Dnevnik Nove TV. ''Ignoriram, ali ne mogu uvijek. Nekada i reagiram, ako mi se dogodi na ulici. Nemam kratki fitilj, ali se zna zapalit'', rekao je. Neistomišljenici očito znaju kako mu zapaliti fitilj. Prijetnje u ovom slučaju nisu utvrđene.

