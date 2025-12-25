Gripa obara rekorde, bolnice su pune, a zbog blagdana brojke će samo rasti: "Doslovno ste prikovani uz krevet"

Iz tjedna u tjedan gripa obara rekorde. Samo u prošlom tjednu zabilježeno je više od 10.000 novooboljelih. Najviše u Varaždinskoj, Međimurskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji.

Očekivano, gripa se najviše širi među djecom predškolske i školske dobi. Od listopada do danas, zbog gripe je u bolnici završilo 630 oboljelih. Tijekom ove sezone, nažalost, imali smo četiri smrtna slučaja zbog gripe i njezinih komplikacija. S obzirom i na blagdanska okupljanja, epidemiolozi očekuju da će se rast nastaviti.

Zbog čega se ove sezone gripa tako brzo širi, je li virus mutirao i kako skidati temperaturu? Sve je Sanja Vištica, novinarka Dnevnika Nove TV detaljno prošla s epidemiologinjom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Dijanom Mayer.

Zbog čega imamo ovako velike brojke kada je riječ o gripi. Je li virus mutirao ili što?

"Uvijek je tu više faktora, tu je sezonalnost što je normalno da se pojavljuje u zimskim mjesecima. Onda su isto tako i okupljanja, znači druženja u zatvorenim prostorima, mutacije virusa. Isto možemo reći da je slabiji imunitet jer u pandemijskim godinama, kad smo se štitili protiv korone nosili smo maske, držali smo razdaljinu, cijepili smo se više, onda je i to pomoglo. Sada je to zapravo više faktora koji su pomogli gripi da se širi, da se tako brzo širi", rekla je Dijana Mayer, HZJZ.

Koji su najčešći simptomi i kako zapravo razlikovati gripu od obične viroze ili pak korone?

“E, da! To je teško pitanje. Gripa je zaista ozbiljna bolest, onaj tko je imao gripu zna da je temperatura visoka. Viša od 39 stupnjeva. Počinje naglo, bolovi u zglobovima, mišićima i doslovce ste 5 do 7 dana prikovani uz krevet. Kod običnih prehlada, kod drugih viroza simptomi su puno blaži”, rekla je Mayer.

Koji je onda vaš savjet, kako skidati tu temperaturu?

"Naravno, prvo malo ono razgolititi se, najbolje ono kad su djeca mala pa ih mame dobro debelo obuku. Ne, govorimo o maloj djeci, skinuti im odjeću, tuširati ih s mlakom vodom. Isto tako, paracetamoli i antipiretici. Svi antipiretici su dobrodošli".

Što učiniti po pojavi prvih simptoma? Odmah otići k liječniku ili se samo telefonski javiti?

“Gledajte, to vam isto ovisi od pacijenta do pacijenta. Teško je ovako neki generalni savjet reći. Ali, Kad gripa počne, kad imate visoku temperaturu, najbolje je nazvati svog liječnika obiteljske medicine, onda će već on sam znati po vašoj patologiji, po vašoj povijesti bolesti je li nužno da dođete kod liječnika ili će vam dati telefonski savjet jer obično gripa ukoliko, odnosno sam početak gripe je dovoljno uzimati antipiretike i mora se doma odležati”, rekla je Mayer.