Kako je moguće da su se obavljali ukopi na groblju koje na papiru ne postoji? "Sve smo prijavili, ništa se nije poduzelo..."

U Općini Marina kraj Trogira, umjesto zbog nelegalnog groblja, dio mještana digao se na noge zbog dolaska TV ekipe Dnevnika Nove TV – vrlo brzo nakon što je groblje i zatvoreno.

Nakon što ga je novinarka upozorila da ne može skidati tablu o zatvaranju gradilišta, općinski načelnik optužio je novinarku Dnevnika Nove TV da ju je ona postavila.

"Ovo ste vi stavili! Ovo je netko od vas stavio, jer da je zatvorio Državni inspektorat, on bi došao tu i zvao općinu Marina i načelnika", poručio je Ante Mamut.

Zbog napada na novinarku Teu Johman Nitraj te snimatelje Kristijana Jantona i Tomislava Sladića petnaestero ih je u ponedjeljak završilo na davanju iskaza u trogirskoj policijskoj postaji. Šestero ih je zadržano, a među njima i načelnik.

Priveden je zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela.

"Sinoć su obavljeni razgovori sa oštećenim osobama i od njih su zaprimljene prijave. U događaju su dvije osobe zatražile liječničku pomoć, zadobile su lakše tjelesne ozljede. U ovom trenutku kriminalističko istraživanje se provodi nad šest osoba", rekla je Antonela Lolić, glasnogovornica Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Dnevnik Nove TV doznaje i kako je jedan od privedenih sin načelnika. Na mjestu događaja bili su općinski vijećnici koji su se s novinarkom trebali javiti uživo u Dnevnik Nove TV. Iskaze su u policiji davali do kasno u noć.

"Samo vam mogu reći da je ovo bio poraz demokracije i poraz zdrave logike koji ja nisam doživjela nikad u životu. Vaša ekipa je napadnuta, napadnuti su moji vijećnici skupa sa mnom, tako da je situacija bila jako dramatična i kritična. Svi smo potreseni ovim događajem jer se ovo ne vidi često i ja mislim da je ovo presedan u Republici Hrvatskoj", poručila je Mirjam Radić, predsjednica Općinskog vijeća Marina.

Uhićeni će biti predani pritvorskom nadzorniku, a potom će u Općinsko državno odvjetništvo u Splitu. Iz Splita se s najnovijim informacijama javio novinar Dnevnika Nove TV i urednik rubrike Poziv Domagoj Mikić.

"Policija provodi detaljne izvide, no kako mi je potvrđeno, do 21 sat načelnik općine Ante Mamut trebao bi biti predan pritvorskom nadzorniku. Vrlo je izgledno kako će pred nadležnog državnog odvjetnika sjesti u ranim jutarnjim satima. Što se tiče ostale petorke, policija još uvijek s njima provodi razgovore. Raspetljava se priča kako su i po čijem nagovoru došli na groblje i naprasno prekinuli snimanje za Dnevnik Nove TV. Nakon što se ta procedura obavi i državni odvjetnik sasluša sve uhićene, odlučit će hoće li i za koga zatražiti određivanje istražnog zatvora i tada će svi privedeni, za one koje se bude tražilo, biti dovedeni pred suca istrage, koji će odlučiti hoće li kome odrediti istražni zatvor. To bi trebalo biti poznato tijekom srijede", rekao je Mikić.

Otvoren je niz pitanja, ali jedno je ključno

Ključno je pitanje kako su se uopće obavljali ukopi na groblju koje na papiru ne postoji, rekao je Mikić.

"Inspekcija je zatvorila gradilište, a otvara se bezbroj pitanja. Što će se napraviti s grobljem? Hoće li se ići u legalizaciju? Ako će se ići u legalizaciju, postavlja se pitanje što smo kao država spremni tolerirati", poručio je Mikić, koji je razgovarao i s predsjednicom općinskog vijeća Mirjam Radić, koja je svjedočila napadu.

"Došli smo mirno, moja dva vijećnika i ja te dvoje prijatelja. Najprije je krenulo verbalno, a onda fizički. Fizički sukob krenuo je od načelnika Ante Mamuta, a onda su svi krenuli za njim", poručila je Radić i dodala da bi, da je na mjestu Mamuta, podnijela ostavku.

Radić je rekla da se očekuje očitovanje ministarstava.

"Slučaj ilegalnog groblja prijavljen je prije četiri-pet mjeseci i ništa se nije poduzelo. Upozoravali smo na sve što će se dogoditi. Dužni smo upućivati i prijavljivati sve nezakonite radnje. Sve je upućeno u sve ustanove i nitko nije reagirao, a otkad ste stigli, u roku od 24 sata se raspetljala situacija i institucije su počele raditi svoj posao", kazala je Radić i dodala da se oči ne smiju zatvarati pred ilegalnim radnjama te da je općina oštećena za 200 tisuća eura.