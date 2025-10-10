Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
odlazi s pozicije

Šeparović progovorio o borbi s Milanovićem, komentirao i ZDS: "Bio je vrlo neprimjeren", "Ne bih tome pridavao toliko značenje..."

Piše Sabina Tandara Knezović/DNEVNIK.hr, 10. listopada 2025. @ 19:57 komentari
Sabina Tandara Knezović i Miroslav Šeparović - 1
Sabina Tandara Knezović i Miroslav Šeparović - 1 Foto: DNEVNIK.hr
Reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović razgovarala je s Miroslavom Šeparovićem, predsjednikom Ustavnog suda u odlasku.
Najčitanije
  1. Marko Perković Thompson na koncertu na zagrebačkom Hipodromu
    zbog ustaškog pozdrava

    Tri udruge podnijele prijavu protiv Thompsona, među njima i jedna braniteljska
  2. Učenici na izletu, ilustracija
    agencija u stečaju

    Drama s maturalcem: Otkazali ga preko noći, nema ni povrata novca - roditelji na nogama: "Mi smo za ovo dizali kredite!"
  3. Povlačenje izraelskih snaga iz dijelova grada Gaze 0:51 10
    Razorene ulice

    FOTO Pogledajte kako izgleda Gaza nakon povlačenja izraelske vojske
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Stanovnici osjećali udar do nekoliko kilometara — eksplozija u objektu za proizvodnju vojnih eksploziva
TVORNICA EKSPLOZIVA
VIDEO Golema ekplozija u SAD-u izbrisala s lica zemlje vojnu tvornicu: Poginulo više osoba
Šeparović progovorio o borbi s Milanovićem, komentirao i ZDS: "Bio je vrlo neprimjeren", "Ne bih tome pridavao toliko značenje..."
odlazi s pozicije
Šeparović progovorio o borbi s Milanovićem, komentirao i ZDS: "Bio je vrlo neprimjeren", "Ne bih tome pridavao toliko značenje..."
Milanoviću stigle tri kandidature za predsjednika Vrhovnog suda — hoće li se napokon usuglasiti?
TROJE PRETENDENATA
Kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda: "Cijeli život radim u osami. U najboljim godinama želim zajednici dati znanje i stručnost"
Nestao hrvatski državljanin u Maliju: MVEP i veleposlanstva tragaju, obitelj angažirala odvjetnika
Ministarstvo u akciji
Potraga za nestalim Hrvatom: "Nerazumljivo je da se ide u tu zemlju, jer oni tamo operiraju"
Trump prijeti Kini zbog izvoza rijetkih zemnih elemenata — prijete sankcije i pad burzi
NOVA FRONTA
Trump napao Xija: "U Kini se događaju vrlo čudne stvari..."
Melania Trump kaže da su se nakon razgovora s Putinom neka djeca vratila obiteljima
Prva dama SAD-a
Melania Trump o osjetljivoj temi za Ukrajince: "Razgovarala sam s Putinom. Odgovorio je i na moje pismo..."
Tri udruge podnijele prijavu protiv Marka Perkovića Thompsona
zbog ustaškog pozdrava
Tri udruge podnijele prijavu protiv Thompsona, među njima i jedna braniteljska
Drama s maturalcem: Otkazali im preko noći, nema ni povrata novca - roditelji na nogama: "Mi smo za ovo dizali kredite!"
agencija u stečaju
Drama s maturalcem: Otkazali ga preko noći, nema ni povrata novca - roditelji na nogama: "Mi smo za ovo dizali kredite!"
Banka poslala važnu obavijest klijentima: Uskoro više neće biti moguće plaćati ovim karticama
nova pravila
Banka poslala važnu obavijest klijentima: Uskoro više neće biti moguće plaćati ovim karticama
Dvije djevojčice pronađene mrtve na krovu vlaka u New Yorku
užas u metropoli
Dvije djevojčice pronađene mrtve na krovu vlaka: "Svi smo užasno potreseni"
FOTO Pogledajte kako izgleda Gaza nakon povlačenja izraelske vojske
Razorene ulice
FOTO Pogledajte kako izgleda Gaza nakon povlačenja izraelske vojske
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
uzimaju ga milijuni
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
uzimaju ga milijuni
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
Tri udruge podnijele prijavu protiv Marka Perkovića Thompsona
zbog ustaškog pozdrava
Tri udruge podnijele prijavu protiv Thompsona, među njima i jedna braniteljska
Drama s maturalcem: Otkazali im preko noći, nema ni povrata novca - roditelji na nogama: "Mi smo za ovo dizali kredite!"
agencija u stečaju
Drama s maturalcem: Otkazali ga preko noći, nema ni povrata novca - roditelji na nogama: "Mi smo za ovo dizali kredite!"
show
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
''Djelujem iz sjene...''
Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca
Peđa Jovanović stiže u zagrebačku Arenu 21. veljače
imamo i datum
Jedan od najtraženijih pjevača u regiji stiže u zagrebačku Arenu: ''Bit će to večer ispunjena emocijama''
Antonija Čerkez podijelila je dirljiv video sa suprugom i sinom
preslatko!
Hercegovka koju regija obožava pokazala kako je suprug dočekao nju i sinčića iz rodilišta!
zdravlje
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Često se nalaze na našim stolovima
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Osobe koje koriste kanabis imaju čak četiri puta veći rizik od razvoja ove bolesti!
Alarmantni podaci iz Beča
Osobe koje koriste kanabis imaju čak četiri puta veći rizik od razvoja ove bolesti!
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
zabava
Natpis iz Zagreba nasmijao gledatelje iz cijele regije, svi su imali slična iskustva
Mislim, stvarno…
Natpis iz Zagreba nasmijao gledatelje iz cijele regije, svi su imali slična iskustva
Stara fotografija iz Osijeka nasmijala društven mreže, a za sve je kriv detalj u pozadini
Urnebesno
Stara fotografija iz Osijeka nasmijala društvene mreže, a za sve je kriv detalj u pozadini
Dobili pritužbu susjeda zbog buke, no nije im bilo jasno tko ju proizvodi
Ubrzo su našli krivca
Dobili pritužbu susjeda zbog buke, no nije im bilo jasno tko ju proizvodi
tech
Stvari ne idu po planu za Teslu: U tvornicama se gomilaju tijela bez ruku
Problemi za Muska
Stvari ne idu po planu za Teslu: U tvornicama se gomilaju tijela bez ruku
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Već se koristi u Ukrajini
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Hoće li ih Ukrajina dobiti od SAD-a? Evo što trebate znati o krstarećem projektilu Tomahawk
Rusi upozoravaju, no...
Hoće li ih Ukrajina dobiti od SAD-a? Evo što trebate znati o krstarećem projektilu Tomahawk
sport
Farski otoci razbili Crnu Goru 4:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo
Debakl!
Nevjerojatan rezultat u hrvatskoj skupini: Povijesni poraz naših susjeda
Vatreni su izgubili mjesto prvih nositelja na ždrijebu, može nam se dogoditi i scenarij iz 2012.
nijemci imaju priliku
Vatreni su izgubili mjesto prvih nositelja: Prijeti nam strašan ždrijeb, ali ovako ga možemo izbjeći
VIDEO Jeste li primijetili kako je skupljač lopti provocirao Gvardiola? Evo što mu je doviknuo
detalj promakao mnogima
VIDEO Jeste li primijetili kako je skupljač lopti provocirao Gvardiola? Evo što mu je doviknuo
tv
U dobru i zlu: Priznao joj je svoje osjećaje, ali je li možda ipak pretjerao s poklonom?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Priznao joj je svoje osjećaje, ali je li možda ipak pretjerao s poklonom?
Skrivena sudbina: Hoće li njihov odnos ikada biti kao nekad?
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Hoće li njihov odnos ikada biti kao nekad?
Kumovi: Nemaju ništa s tim - je li moguće da ih je ovo pitao?
KUMOVI
Kumovi: Nemaju ništa s tim - je li moguće da ih je ovo pitao?
putovanja
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Uzbudljivo!
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Puretina na tanjuru
Odlična ideja za ručak: Turske okruglice u kremastom umaku koje odlično pašu uz pire od krumpira
Novi kviz općeg znanja: Za one kojima ništa ne može proći ispod radara
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one kojima ništa ne može proći ispod radara
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
Paradoks ili…?
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Tržište u crvenom
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
lifestyle
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Često se nalaze na našim stolovima
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Rečenice koje vaša frizerka ne želi čuti
IZBJEGNITE IH
Šest rečenica koje vaša frizerka ne želi čuti kada dođete na frizuru
Franka Batelić u hlačama na crtu i robusnim gležnjačama 2025.
Robustan model
Gležnjače Franke Batelić odličan su izbor za jesen, a nositi se mogu s minicama i hlačama na crtu
sve
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Uzbudljivo!
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
''Djelujem iz sjene...''
Tko je sin jedinac Halida Bešlića? Zadesila ga je slična sudbina kao i oca
Natpis iz Zagreba nasmijao gledatelje iz cijele regije, svi su imali slična iskustva
Mislim, stvarno…
Natpis iz Zagreba nasmijao gledatelje iz cijele regije, svi su imali slična iskustva
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene