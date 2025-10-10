Šeparović progovorio o borbi s Milanovićem, komentirao i ZDS: "Bio je vrlo neprimjeren", "Ne bih tome pridavao toliko značenje..."

Miroslavu Šeparoviću posljednji je radni dan kao predsjedniku Ustavnog suda.

Za Dnevnik Nove TV otkrio je je li bilo političkih pritisaka na sudu i što Frani Staničiću ostavlja u nasljeđe. Prvi put je otvoreno rekao kako bi riješio problem poklika Za dom spremni, ali i o pozadini odnosa s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem. S njim je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

Kako kaže Šeparović, posljednji radni dan završio je sretan, ponosan i ispunjen, a jasno mu je i zašto kandidati žele tu poziciju. "U našoj struci ovo je top, to je nešto najviše što se može postići. Koliko sam vidio ima dobrih kandidata", rekao je.

Ispričao je da tijekom svog mandata nije osjetio nikakve političke pritiske. "Dobar sam i s nekima iz HDZ-a, koji su prijatelji iz djetinjstva. Mislite da drugi ustavni suci nisu bili prijatelji s, recimo, predsjednikom Republike ili čelnim ljudima SDP-a? Međutim, nikakvih poziva nije bilo. Prijateljstvo kao prijateljstvo ništa ne znači, Ustav mora biti iznad svega", poručio je.

Kroz svoj rad, Šeparović je često bio na meti kritika predsjednika Zorana Milanovića, no, kako kaže, nije imao želju to riješavati s njim.

"Gledam to kao na posao, nisam zlopamtilo. On je bio vrlo neprimjeren s izjavama prema Ustavnom sudu kao instituciji. Ja nisam nikad na to htio odgovarati ne zato što nisam imao što za reći, nego sam čuvao instituciju. Ja poštujem njegovu poziciju, ali on mora poštivati Ustavni sud. Nema tu ništa osobno, da je bila slična situacija, rekao bih to i premijeru", nadodao je.

Kada je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić prisegnuo, nitko se s Ustavnog suda nije pojavio. "Njegov izbor pratile su velike političke tenzije, prijetila je i opasnost ustavne tužbe pa smo procijenili da je bolje ne otići. A on i ja ne razgovaramo, iako to ništa ne znači", poručio je.

Kako kaže, između njega i Turudića je puklo kada je Ustavni sud ukinuo odluku u predmetu Sanader, gdje je Šeparović bio jedan od sudaca. "Turudić je to zamjerio, mislio je da je to bilo usmjereno protiv njega, a nije. Mi smo smatrali da Sanader u tom trenutku nije imao pravedno suđenje".

Osvrnuo se i na pozdrav Za dom spremni.

"Što se tiče pozdrava, Ustavni sud je rekao svoje - da je to ustaški pozdrav NDH te da je kao takav protuustavan. Međutim, Miroslav Šeparović tome ne bi pridavao baš tako veliko značenje kao što se pridaje. Preporuke vijeća su mi prihvatljive. Činjenica je da se ta pjesma izvodi 30 godina, da je bila budnica i da su ti dečki, koji su se borili, registrirani s tim znakom. To im ne daje za pravo da se šetaju Zagrebom u crnim uniformama, dižu ruke u zrak i viču 'Za dom spremni, međutim, na tim komemoracijama je dobro da se to zakloni", rekao je.

Kako kaže, posljedično tome, nameće se onda i pitanje o zvijezdi petokraki. "Iako nije sporna u kontekstu ratničkog pokreta i antifašističke borbe, itekako je sporna u kontekstu Bleiburga, Golog otoka, a posebno agresive JNA, Srbije i Crne Gore na Hrvatsku".

Poručio je da unatoč teškom mandatu, za nijednu odluku ne smatra da je bila pogrešna.

