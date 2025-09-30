Šeparović: "Napuštanje sjednice bilo je nedopustivo"

Dosadašnji predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović rekao je da se izborom njegova nasljednika Frane Staničića i nove zamjenice Maše Marochini Zrinski, kao dvoje sudaca različitog svjetonazora, pokazuje snaga te institucije i šalje poruka političarima koji je komentiraju.

Novi predsjednik i njegova zamjenica stupaju na dužnost 13. listopada, istekom mandata dosadašnjeg predsjednika i njegova zamjenika Mate Arlovića.

Šeparović, koji je na čelu Ustavnog suda bio od lipnja 2016., kazao je da Ustavni sud ne može funkcionirati bez predsjednika te da nije bilo nikakvog opravdanog razloga da petero sudaca napusti sjednicu.

Petero sudaca prije izbora napustilo sjednicu

To su Lovorka Kušan, Goran Selanec, Andrej Abramović, Sanja Bezbradica Jelavić i Biljana Kostadinov, a prema Abramnovićevim riječima, u izboru novog predsjednika nisu sudjelovali jer smatraju da je izbor preuranjen.

Abramović je u izjavi novinarima podsjetio na to da se u Saboru biraju tri nova ustavna suca te da bi bilo puno pametnije i oportunije pričekati kako bi se postigao dogovor. "Ako se to radi unaprijed, biramo predsjednika za one koji u tome ne mogu sudjelovati. Nema razloga ne čekati da Sabor odradi svoje", rekao je Abramović.

Suprotno Abramoviću Šeparović smatra da je napuštanje sjednice nedopustivo te da se ništa ne bi riješilo da se pričekalo 10 ili 12 dana, jer se u tom roku novi ustavni suci ne mogu izabrati. Predsjednik i zamjenica su, kaže, izabrani s osam glasova, predsjednik u tajnom, a zamjenica u javnom glasanju.

Šeparović je istaknuo da su ustavni suci izabrali dvoje svjetonazorski različitih, pametnih i uključivih ljudi koji nisu sudjelovali u dosadašnjim prijeporima i za koje smatraju da će svojim znanjem i zalaganjem dati novi zamah Ustavnom sudu te da će suditi isključivo na temelju Ustava i zakona.

Kazao je da su posljednjih 20-ak dana trajale intenzivne konzultacije i da su svi znali tko su mogući kandidati.

"Svi su znali da želimo postići balans i poslati poruku, zašto tu poruku neki naši kolege nisu prihvatili meni je to nejasno, ne odobravam to, ali to je na njihovu volju. Ustavni sud mora nastaviti djelovati i obavljati svoje zadaće."

Rekao je i da nije imao najavu da bi netko mogao napustiti sjednicu te da su svi na uobičajen način pozive dobili u petak.

Ipak, izrazio je nadu da će se tenzije smiriti i da će "kolege shvatiti da smo svi mi ovdje hrvatski ustavni suci, a ne ničiji delegati i predstavnici političkih stranaka ili Sabora" te da će se ključne odluke, kao i u prošlom sazivu, donositi uglavnom s deset sudačkih glasova.

Kazao je i da je u kontekstu Ustavnog suda uvredljivo govoriti o "žetončićima" jer su ustavni suci samostalni i neovisni te njihovim izborom prestaje svaka veza sa strankama koje ih biraju.

"Ne postoji vladajuća većina na Ustavnom sudu. To je pogrešna i kriva percepcija, uvjetovana dijelom i zbog političkog aktivizma nekih naših sudaca i prihvaćena u dijelu medija i akademske zajednice", kazao je Šeparović.

Političarima je pritom poručio da se okane Ustavnog suda jer na njega neće utjecati, a javnosti da u Ustavni sud mogu imati povjerenja iako ga treba kritizirati i učiniti boljim te da će kao i do sada suditi isključivo temeljem Ustava, zakona i važećih izvora prava.