Sanader odgovorio na kritike o reciklaži ministara. "Ćorić će biti odličan. Dolazi s ljepšeg mjesta..."

Vladajuća koalicija u utorak je jednoglasno podržala imenovanje Tomislava Ćorića za novog ministra financija, izvijestio je predsjednik saborskog Kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader, istaknuvši da njegovo iskustvo i poznavanje sustava daju argumente da će biti odličan ministar.

Sanadera su nakon sastanka parlamentarne većine novinari upitali koliko će Ćoriću "biti na teret" sve što "vuče" iz prijašnjih ministarskih funkcija, na što je odgovorio da se svatko tko je na nekoj funkciji mora propitkivati, ali i da su to sve teme koje su "već iscrpljene" te da na sastanku koalicije nije bilo nikakvih primjedbi na njegov izbor.

Dodao je i da Ćorić na ministarsku poziciju dolazi s "ljepšeg mjesta" viceguvernera HNB-a te da će mu i to iskustvo i znanje koristiti za novu funkciju.

"Njegova dugovječnost i iskustva koje ima od 2015. kada je ušao prvi put u Vladu potvrđuju renome iskusnog ministra koji će se lako nositi s tim stvarima jer je kroz svoja ministarska mjesta u prošlim Vladama sigurno vrlo dobro naučio funkcioniranje sustava. Zna sustav, stručan je čovjek, bio je profesor na fakultetu i sve to mu daje dovoljno argumenta da će biti odličan ministar financija", poručio je.

Kritike o "reciklaži kadrova"

Na kritike oporbe da je Ćorićevo imenovanje "reciklaža kadrova" i dokaz da je HDZ potrošio svoj kadrovski bazen, Sanader je odgovorio da Ministarstvo financija nije mjesto za eksperimente.

"Nije mjesto gdje mi možemo dovesti nekog tko nema tih iskustava. Često je fora 'dajte mlade, dajte neke nove'. Ministar je mlad, ali je važna njegova stručnost, njegovo iskustvo i to da on može kvalitetno voditi ovo ministarstvo", poručio je.

Sanader je nakon sastanka parlamentarne većine najavio da će se Ćorić sutra predstaviti saborskom Odboru za financije, dok se glasovanje o njegovom imenovanju u Hrvatskom saboru očekuje u četvrtak.

Dosadašnji ministar financija Marko Primorac odlazi u Europsku investicijsku banku, za što su koalicijski partneri također dali podršku, no to imenovanje ne zahtijeva potvrdu u Saboru, već samo na Odboru za europske poslove, pojasnio je Sanader.

"Vrlo smo zahvalni, ovo pokazuje snagu hrvatske države, Vlade, premijera Plenkovića i naših stručnih ljudi koji su u kratkom roku dobili dvije velike funkcije", ocijenio je Sanader, pri tome se referirajući i na guvernera HNB-a Borisa Vujčića koji odlazi u Europsku središnju banku.

Tko će zamijeniti Vujčića?

Mediji neslužbeno iznose da bi Vujčića mogla zamijeniti njegova aktualna zamjenica Sandra Švaljek, a Sanader je rekao kako je prerano govoriti o tome jer će on još par mjeseci obavljati svoju funkciju.

"U tom periodu ćemo dogovoriti i naći najbolje rješenje, slično kao i ovo, uvijek iskusnog čovjeka, nekog tko zna. Nemamo pravo na eksperimente, posebno u međunarodnoj situaciji koju imamo, a ova Vlada je pokazala da to nije ni do sada radila", naveo je.

Što se tiče digitalizacije Porezne uprave kroz sustav Fiskalizacija 2.0, koji je počeo za vrijeme Primorčevog mandata, Sanader je poručio da će se nastaviti jer ga, kako je naglasio, vodi cijeli tim Ministarstva financija, a ne samo ministar.

Na sastanku vladajuće koalicije razgovaralo se i o izboru predsjednika Vrhovnog suda, popunjavanju triju upražnjenih mjesta sudaca Ustavnog suda te o inicijativi Odbora za mir, izvijestio je ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan.

Najavio je da će novi susret s oporbom oko teme ustavnih sudaca biti ovaj tjedan, dodavši kako oni ostaju pri načelu o kojem su već govorili. "Zdrav razum nalaže da se te pozicije popune. S te strane očekujemo da i oporba pokaže razumijevanje, da se ti procesi završe", rekao je Habijan.

Habijan komentirao privedene navijače u BiH

Također je rekao da ovakav način predlaganja ustavnih sudaca nije nešto što je specifično za Hrvatsku te da se po načelu proporcionalnosti predlažu suci i u drugim zemljama.

Ministar je također potvrdio informacije o angažmanu bivšeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića u njegovom ministarstvu u Upravi za europske poslove. Pojasnio je da Bajić radi na temelju ugovora o djelu uz naknadu od oko 1700 eura i da radi kao pomoć u procesiranju ratnih zločina u Ukrajini te na pitanjima vezanim pregovore Ukrajine s EU, o čemu, dodao je, ima velikog stručnog znanja.

Županijsko tužiteljstvo u Tuzli zatražilo je jednomjesečni pritvor za 14 navijača Hajduka koji su u subotu navečer napali navijače Crvene Zvezde nedaleko Tuzle, pri čemu je nekoliko navijača zadobilo teže ozljede.

Upitan hoće li se Ministarstvo angažirati, Habijan je rekao da će se "napraviti ono što je moguće" u skladu s mogućnostima te da sigurno i Ministarstvo vanjskih poslova radi na tome.

Na sastanku se razgovaralo i o izmjenama Zakona o kaznenom postupku (ZKP), o kojima će Sabor ponovno raspravljati. O ZKP-u se glasalo u listopadu, ali kao organski zakon nije dobio potrebnih 76 nego 75 glasova jer mu je zastupnik većine Željko Lacković uskratio potporu.

Habijan je rekao da su s njim održali dva sastanka i da je Lacković zadovoljan s viđenim pa očekuje da će 'dići ruku' za zakon jer je tako rekao i na koalicijskom sastanku. Izmjenama se, između ostalog, nomotehnički preciznije uređuje situacija oko žalbi na Visokom kaznenom sudu, naveo je.