Detektiv spasio djevojčicu iz pakla zlostavljanja zahvaljujući jednom nevjerojatnom detalju na slici

Specijalizirani online istražitelj Greg Squire našao se u slijepoj ulici u naporima da spasi zlostavljanu djevojčicu. Uznemirujuće fotografije dijelile su se na dark webu, kriptiranom dijelu interneta gdje je vlasnike gotovo nemoguće digitalno pratiti. Čak i uz tu razinu zaštite zlostavljač dodatno "prikrivao tragove", izrezujući ili mijenjajući bilo kakve prepoznatljive značajke.

"Bilo je nemoguće dokučiti tko je ili gdje je Lucy", prisjeća se Squire.

Greg Squire Foto: BBC/Screenshot/Youtube

Ipak, trag do lokacije tada 12-godišnje djevojčice bio je skriven na vidljivom mjestu.

Squireov tim danonoćno prati chat sobe na dark webu tražeći tragove. U slučaju Lucy jedino što su isprva znali na temelju utičnica vidljivih na slikama bilo je da se djevojčica nalazi u Sjevernoj Americi. Obratili su se Facebooku za pomoć u pretraživanju obiteljskih fotografija putem prepoznavanja lica, no tehnološki div odgovorio je da "nema alate" za pomoć, piše BBC.

Greg Squire Foto: BBC/Screenshot/Youtube

Tada su počeli analizirati sve ostalo: prekrivač za krevet, odjeću, plišane igračke. Prvi pomak bio je kauč koji se prodavao samo regionalno, a ne na razini cijele države. No, to je i dalje značilo bazu od 40.000 potencijalnih kupaca u 29 saveznih država.

"U toj točki istrage govorimo o desecima tisuća adresa, što je vrlo, vrlo obeshrabrujući zadatak", kaže Squire.

Prekretnica se dogodila kada su primijetili zid od opeke u njezinoj sobi. Squire je kontaktirao Udrugu industrije opeke (Brick Industry Association).

"Žena na telefonu je bila sjajna. Pitala je: 'Kako industrija opeke može pomoći?'"

"Cigle su teške i ne putuju daleko"

Fotografija je poslana stručnjacima diljem zemlje. Javio se John Harp, koji se prodajom opeke bavi od 1981. godine. Odmah je prepoznao specifičan uzorak – bila je to opeka tipa "Flaming Alamo", proizvedena u tvornici na jugozapadu SAD-a između kasnih 60-ih i sredine 80-ih godina.

Harp je istražiteljima otkrio ključnu logiku transporta: "Cigle su teške. Teške cigle ne putuju jako daleko."

John Harp Foto: BBC/Screenshot/Youtube

To je promijenilo sve. Tim je suzio popis kupaca regionalnog kauča na one koji žive u krugu od 160 kilometara od tvornice opeke. Popis je spao na 40-ak ljudi. Pretraživanjem njihovih društvenih mreža pronašli su fotografiju Lucy s odraslom ženskom osobom.

Ubrzo su identificirali adresu na kojoj je živio majčin dečko - osuđeni seksualni prijestupnik. Lokalni agenti uhitili su ga u roku od nekoliko sati. Otkriveno je da je djevojčicu silovao šest godina. Osuđen je na više od 70 godina zatvora.

Agent platio visoku cijenu uspjeha

Iako je postigao nevjerojatan uspjeh, taj posao ostavio je duboke tragove na Squireu. Priznao je da se borio s mentalnim zdravljem i alkoholizmom, a brak mu se raspao.

"Teško je kada je stvar koja ti daje toliko energije i pogona ujedno i stvar koja te polako uništava", izjavio je njegov kolega Pete Manning.

Pete Manning Foto: BBC/Screenshot/Youtube

Prošlog ljeta Greg Squire prvi put se susreo s Lucy, koja je sada u svojim dvadesetim godinama. Rekla mu je da se aktivno molila da zlostavljanje prestane upravo u vrijeme kada je njegov tim upao.

"Ne želim zvučati otrcano, ali to je bio odgovor na molitvu", rekla je Lucy istražitelju.

Squire unatoč svemu nastavlja svoju borbu.

"Osjećam se počašćenim što sam dio tima koji može donijeti promjenu umjesto da to gledam na TV-u... Radije bih bio izravno u borbi pokušavajući to zaustaviti", zaključuje agent.