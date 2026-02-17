Uzbuna na obali! More i fekalne vode ulaze u kuće, mještani su očajni: "Ne spavamo nego stražarimo"

Zadnji mjesec, a pogotovo zadnjih nekoliko dana, nema sna u kućama stanovnika starog dijela Kaštel Sućurca.

Stanovnike bude plimni valovi koji im u dnevne boravke i spavaće sobe ne donose samo morsku vodu nego i kanalizaciju iz odvodnih cijevi u ulici.

U utorak ujutro se more povuklo, ali znaju da će opet doći.

"Voda kad krene to je onda panika, onda je problem i sa strujom. Treba dizati sve uređaje, naročito frižidere, najviše oni stradaju... More izbije kroz fuge pločica, more izbije iz zidova..", objašnjava mještanin Joško Božin.

Očajni su i iscrpljeni. Pozivaju Grad Kaštela da hitno nešto poduzme.

Tvrde da im još nitko iz Grada nije došao u naselje. Ostaje im još samo humor.

"Mi ćemo koji imamo mista preseliti na gornji kat, a oni koji nemaju oni će spavat u brodu. Takva im je sudbina", poručio je Božin.

Grad uvjerava kako je izrađeno idejno rješenje odvodnje oborinskih voda te da rade geotehnička snimanja i izvide.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sofije Preljvukić: