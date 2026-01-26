Kada će Ćorić u ministarsku fotelju? "Plenković je rekao da bi bilo sjajno..."

Kadrovska promjena u hrvatskoj Vladi. S pozicije ministra financija odlazi Marko Primorac. Karijeru će nastaviti kao potpredsjednik Europske investicijske banke.

Novi ministar financija trebao bi postati Tomislav Ćorić, aktualni vice-guverner Hrvatske narodne banke.

Marko Primorac Foto: Dnevnik Nove TV

Tomislav Ćorić dobro je poznato ime na hrvatskoj političkoj sceni.

Član Vlade bio je punih 6 godina, od 2016. do 2022. i u tom razdoblju vodio čak tri resora: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Nakon najave odlaska guvernera Borisa Vujčića na poziciju u Europskoj središnjoj banci, Ćorića se smatralo jednim od favorita za čelnu poziciju u HNB-u, no umjesto toga na kraju će sjesti u fotelju glavnog kreatora fis-kalne politike.

Iz središnjice HDZ-a javila se reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić.

Ivana Kopčić, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Tomislav Ćorić dobio je podršku svih stranačkih tijela HDZ-a, tako je objavio predsjednik Vlade Andrej Plenković. Na pitanje kada se očekuje završetak procedure, Plenković je rekao da bi bilo sjajno kada bi to bilo već ovoga tjedna. Da bi se to dogodilo, procedura bi trebala biti sljedeća: Već sutra će se održati sastanak parlamentarne većine te bi tada trebali dati svoju podršku za prijedlog. U srijedu bi se trbeao održati saborski Odbor za financije kada bi i oni trebali donijeti svoju odluku, a potom je uputiti i na saborsko glasovanje. Sjednica Sabora na kojoj će se glasovati trebala bi biti u četvrtak i tada bi, bude li podrške, Tomislav Ćorić, trebao i službeno postati novi ministar financija", poručila je Kopčić.

Tomislava Ćorića osobno je nazvao premijer i pitao ga želi li biti novi ministar financija. Plenković je rekao da ga nije trebalo nagovarati, dodala je Kopčić.