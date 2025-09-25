Kako je Domovinski pokret razotkrio srpsku čvarak revoluciju? "U ulicama Mile Budaka nema afričke svinjske kuge"

Na izvanrednom sastanku predsjedništva Domovinskog pokreta u utorak navečer bilo je napeto kao u onoj sceni iz filma "Konačni pad" kada Adolfa Hitlera njegovi generali suočavaju s istinom o neumitnom porazu Njemačke.

Ivan Penava, voljeni vođa DP-a mrštio se nad kartom Slavonije i Baranje koju je pred njega donio ministar poljoprivrede David Vlajčić s pribadačama označenim lokacijama na kojima je izbila afrička svinjska kuga. Mrštio se Penava, ne samo zbog loših vijesti, nego i jer mu geografija nikad baš nije išla i nije mu sad bilo jasno što to točno njemu Vlajčić pokazuje i objašnjava.

"Dobro Davide, jasno je to meni sve s kartom", blefirao je Penava: "Ali zašto je ovo sve izmaknulo kontroli? Zbog DP-a u vladi se konačno diše hrvatski, a sad će ispasti da se tim disanjem širi afrička svinjska kuga!"

David Vlajčić, nekad na prosvjedu protiv eutanazije svinja Foto: Domovinski pokret/Facebook

"Šefe, ako mogu samo nešto reći. Malo sam razmišljao", sporo je izgovorio Stipo Mlinarić Ćipe, poznat i kao mozak čitave grupe: "Vidite vi odakle je to sve krenulo..."

"Iz Posavskih Podgajaca 2023.?", upitao je Penava.

"Ne, to tada, nego ove godine", napomene Ćipe.

"U Gradištu?", zbunjeno će Penava.

"Dobro, ali ovo baš sad, trenutno, gdje je počelo - Jagodnjak! A Jagodnjak je šefe što?", pita Ćipe.

"Jagodnjak dolazi od riječi jagoda...", pokušavao je zvučati pametno Penava.

"Srpsko selo! I to selo u kojem je bila četnička pobuna 90-te! Pa tu je Šešelj držao govor o granicama Velike Srbije, a sada je misle svinjskom kugom uspostaviti", slavodobitno će Ćipe.

Srpsko, Srbi i Srbija pojmovi su od kojih prorade i najzahrđaliji kotačići u glavama DP-ovaca. "Sad je meni jasno" izraz lica stisnutih očiju prolomio se licima prisutnih u prostoriji.

David Vlajčić, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Foto: DNEVNIK.hr

"Ovo je specijalni rat Srbije protiv Hrvatske. Iz Srbije je došao virus i eto ga sad žarište u srpskom selu", epifanijski je zaključio i šakom lupio po karti voljeni vođa Penava.

"E, a dok sam ja pucao iz auta prolazeći kroz srpska sela, onda nije bilo svinjske kuge", prevalio je Josip Dabro preko usta, vadeći pištolj, i dalje kivan što je ostao bez ministarske fotelje.

Gdje je Dabro? - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Ma Srbi su i pustili tu snimku vani! To je bio prvi korak specijalnog rata!", tješio je Ćipe Dabru koji je laštio svoje oružje.

"A je l' vidite vi ovo", preuzeo je hrabro riječ Ivica Kukavica, pa pokazao na kartu: "Pogledajte u kojim ulicama u Jagodnjaku su žarišta bolesti. Save Kovačevića, Žarka Zrenjanina, Svetozara Miletića, Borisa Kidriča, Vuka Karadžića i Vladimira Nazora. I baš od tamo bijesni bolest."

Stipo Mlinarić Ćipe i Ivica Kukavica Foto: Patrik Macek/Pixsell

Šok i jeza u prostoriji mogla se zaklati nožem za svinjokolju.

"Ima li afričke svinjske kuge u ulicama Mile Budaka? Nema. Takve ulice su čiste od svega što ne valja", konstatirao je Penava, a prisutni mu odgovorili klimanjem glavama.

"Ulica Vladimira Nazora... Pa ta partizančina je okolo hodala s onom svojom kravom, širio je bedrenicu i bolest plavog jezika!", sjetio se ministar Vlajčić tko mu je skrivio i onu drugu epidemiju s kojom se borio ovo ljeto.

"Gospodo, baš kako je započela balvan revolucija, sad je krenula čvarak revolucija", objasnio je Ćipe: "Vučić ima problema s prosvjedima, Dodik je izgubio funkciju predsjednika Republiek Srpske. I sad je idealno udariti na Hrvatsku, destabilizirati poslati joj ilegalne, zaražene svinje."

"Samo Svinja Srbina Spašava", doviknuo je Dabro, a svi su prasnuli u zaglušujući smijeh.

Josip Dabro - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Oprostite... Oprostite!", začuo se neki ženski glas kroz grmljavinu muškog smijeha koji se počeo stišavati. Bila je to čistačica koja je došla počistiti prostorije DP-a.

"Čula sam što pričate, pa samo da pitam... Kako su to Srbi smislili genijalan plan zbog kojeg su prvo sami ostali bez svih svojih svinja?"

"Ljubice, molim Vas, držite se svojeg čišćenja, mi smo ozbiljni ljudi koji se već dugo bavimo politikom", ukorio je Penava zaposlenicu i jedinu ženu u prostoriji.

Ljubica je pognula glavu i nastavila mesti.

"Dakle, Ivice i Ćipe, sutra na pressicu u Saboru i iznesite sve ovo što smo tu raskrinkali. Nek' čuje javnost da smo prokužili Vučićev plan. I nek' vide kako pametne saborske zastupnike imaju", zaključio je Penava na vlastito, a i na samozadovoljstvo svih prisutnih.