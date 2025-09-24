Ćipe o "čvarak revoluciji": "Svinjska se kuga pojavila u selu kojem je bila prva četnička pobuna"

Predstavnici Kluba zastupnika Domovinskog pokreta u srijedu su se osvrnuli na afričku svinjsku kugu s porukom da njihov ministar David Vlajčić aktivno radi na suzbijanju te bolesti i da je interese njihove stranke da se, sada kada su u Vladi, hrvatsko selo podigne.

"Želimo stati u obranu našeg ministra poljoprivrede Davida Vlajčića jer vidimo da su dušebrižnici iskopali da je 2023. bio na prosvjedu u Vukovarsko-srijemskoj županiji kada je tamo harala afrička svinjska kuga. Vlajčić bi i danas bio na prosvjedu i rekao bi iste stvari koje danas govori kao ministar. Tada su bili nejednaki uvjeti za pojedina sela i eutanazija se provodila u nekim selima, dok se nekima u kojima je SDSS bio na vlasti nije se radila eutanazija i pravila nisu bila za sve ista. Naš ministar danas želi da pravila za sve budu ista i nije bitno koja je stranka na vlasti ni tko je načelnik, a 2023. je bilo takvih propusta”, kazao je Stipo Mlinarić Ćipe na konferenciji za medije u Saboru..

Iznio je i svoje viđenje što se danas događa u Jagodnjaku odakle, kako kaže, kreće 'čvarak-revolucija'.

"ASK se pojavila prvo u Jagodnjaku, selu koje pamtim od prije 30 godina u kojem je bila prva četnička pobuna. Kada se pojavio prvi slučaj u Jagodnjaku dolazi načelnica iz redova SDSS-a i proziva Vlajčića, a njezin suprug koji je svinjogojac proziva ministra što je bio na koncertu Marka Perkovića Thompsona”, kazao je.

Kada su, napominje, inspekcije ušle u Jagodnjak, ljudi iz tog sela u kamere prijete institucijama, veterinarima, inspektorima i to zato što se nakon inspekcije utvrdilo da je bilo 1100 registriranih svinja, dok ih je tisuću bilo neregistrirano.

To su svinje na crno i pitanje je od kuda su došle. Tu nastaje problem jer kada su htjeli eutanazirati sve svinje, što se radi po protokolima kada se pojavi ASK, oni rade pobunu i ne žele eutanaziju da se ne bi razotkrilo ovo što se razotkrilo, ustvrdio je.

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić, napominje, rekao je da su zatekli 980 neregistriranih svinja koje su vjerojatno dovezene iz Srbije i Republike Srpske, u kojima se ASK pojavila dva mjeseca ranije, istaknuo je. Sada nam se, zato što netko želi zaraditi nelegalno, ASK probija u Belje i Sokolovac gdje će 10.000 svinja biti eutanazirano, dodaje.

"Kada je riječ o specijalnom ratu, za što su se svi uhvatili kada ga je spomenuo predsjednik DP-a Ivan Penava – ako zateknete tisuću svinja neregistriranih i zaraza izbije u tom selu, onda se javlja Ranko Ostojić iz SDP-a poznat po svastici koja isto nije bila specijalni rat protiv hrvatske reprezentacije. Javljaju se i drugi dušebrižnici i nabacuju blato na ministra Vlajčića, a on je sebe postavio na čelo Stožera i radi na suzbijanju ASK u Baranji”, kazao je Mlinarić.

DP će uvijek ukazivati na nepravilnosti, a sada kada smo dio hrvatske Vlade radit ćemo da se hrvatsko selo podigne, poručio je. Osim specijalnog rata, nastavlja, odvija se i medijski rat jer kada čitate portale stječe se dojam da su u Hrvatskoj ostale samo dvije svinje žive, a istina je da je pet posto svinjskog fonda zahvaćeno ASK i da se radi na njegovoj repopulaciji. Histeriju ne treba raditi tamo gdje je nema, apelirao je.

Ivica Kukavica kaže da mu je zanimljivo da su to u Jagodnjaku većinom ulice Vladimira Nazora, Vuka Karadžića, Borisa Kidriča, Svetozara Miletića, Žarka Zrenjanina i Save Kovačevića, i, naglašava, 'iz tih područja na jedan način je krenulo sve'.

"Imamo pravo reći da sumnjamo u sve, ovoga trenutka jedan od vidova rata je nauditi našoj državi kroz jedan specijalni, ekonomski rat. A dovodimo sada u pitanje i bedrenicu u Maovicama i u svemu vidimo elemente koju su nam malo čudni. Obavijestili smo sve nadležne službe i želimo da se provode zakoni Republike Hrvatske”, istaknuo je.

Dodao je da će Vlajčić i Ministarstvo poljoprivrede nastaviti s repopulacijom jer im je itekako stalo da se svinjogojstvo u Slavoniji. "Slavonija bez čvaraka i kulena nije Slavonija”, istaknuo je.

I Kukavica se osvrnuo na 'specijalni rat', rekavši da su svjesni da u našem okruženju postoje neke političke opcije, države i puno pojedinaca koji ne žele dobro Hrvatskoj. Moramo uvijek biti oprezni jer nas povijest uči da će nas u budućnosti koštati ako zanemarimo bilo koji element, dodao je.

Mlinarić je još napomenuo da, ako vidimo koliko Vučić u Srbiji ima problema i što se događa Dodiku koji je smijenjen, tko garantira da te neregistrirane svinje nisu došle iz Srbije i Republike Srpske, kako smatra inspekcija. Ne govorim da je to namjerno, ali tko može garantirati da nije i to baš u blizini farme Sokolovac, zapitao je Mlinarić, poručivši da ništa ne isključuje.