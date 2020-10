Saborski zastupnik Bojan Glavašević objavio je na svojoj Facebook stranici poruke pune govora mržnje i prijetnje koje je dobivao tijekom svog rada.

Saborski zastupnik Bojan Glavašević napisao je status na Facebooku o govoru mržnje. Naslovio ga je: Za Andreja Plenkovića - izbor iz antologije mržnje.

Glavašević tvrdi da premijer govori o mržnji, ali da ni sada ni u svojim ranijim istupima nije učinio ništa da osudi mržnju upućenu prema drugima.

Status Bojana Glavaševića na Facebooku prenosimo u cijelosti:

"Premijer Plenković govorio je zadnjih dana o mržnji usmjerenoj protiv njega, i o prijetnjama koje dobiva. Dobro je da je to učinio, i u tome ima moju podršku. O problemu moramo govoriti ako ga želimo riješiti.

Međutim, premijer ni sada ni u svojim ranijim istupima nije učinio ništa da osudi mržnju upućenu prema drugima, pogotovo nama koji se nalazimo s druge strane političkog spektra, niti da nas zaštiti od mržnje pa i vrlo konkretnih poziva na linč i nasilje.

Naprosto nije govorio o tome. Zato sam ovdje pripremio jedan izbor takvih poruka i komentara o meni, u vremenskom rasponu od sadašnjosti do vremena kad je premijer još gostovao u Bujici, koju je premijer - ispravno - označio kao jedno od "gnijezda netrpeljivosti, mržnje i netolerancije".

"Problem već dugo prisutan"

Time ne želim relativizirati ozbiljnost prijetnji koje je Andrej Plenković dobio, niti želim reći da ta mržnja i prijetnje koje on dobiva na neki način manje vrijede od mojih. Naprotiv. Želim pokazati prije svega kakva je mehanika govora mržnje - kako od uvreda dolazi do dehumanizacije mete govora mržnje a od dehumanizacije do poziva na nasilje.

Potom, želim pokazati kako je taj problem prisutan u našem javnom prostoru već dugo, mnogo prije nego što je Andrej Plenković imao nesreću okusiti ga, i kako su mete govora mržnje i poziva na nasilje bili ljudi koje premijer i dalje odbija spomenuti i na taj način im dati podršku.

Također, pozivam sve javne osobe - i one u politici i one izvan nje - da objave slične poruke mržnje koje su dobile i dobili. Zašto? Zato što najveći dio ljudi u Hrvatskoj čine normalni, pristojni ljudi koji takve poruke nikad ne bi slali nikome, i ne znaju čemu smo sve izloženi, niti mogu to znati ako im mi to ne kažemo.

Naš javni prostor je, nažalost, jako toksičan, i naša je zadaća da budemo dio rješenja tog problema. Prvi korak prema rješenju je da shvatimo opseg problema i da ga zajedno javno osudimo.

Ovo je moj doprinos.

Nadam se da će premijer stati uz sve nas koji smo ovakvu mržnju iskusili, kao što smo mi stali uz njega. To nije pitanje stranke, pa ni osobnog mišljenja o meti napada. To je pitanje civiliziranosti. #dostajemrznje", napisao je Glavašević.

Za Andreja Plenkovića: izbor iz antologije mržnje Premijer Plenković govorio je zadnjih dana o mržnji usmjerenoj protiv... Objavljuje Bojan Glavašević u Nedjelja, 18. listopada 2020.

Zbog prijetnji Plenkoviću uhićena su dva muškarca. Pogledajte video.