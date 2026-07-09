Sabor o izmjenama Zakona o nestalima u Domovinskom ratu: "To ne znači kraj potrage"

Zastupnici su u četvrtak unisono podržali izmjene Zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu istaknuvši da provođenje ostavinskog postupka ne znači odustajanje od potrage za nestalom osobom već se potraga treba nastaviti, upozorivši da je ključna prepreka u nesuradnji Srbije.

"Najveći problem danas predstavlja nedostatak novih vjerodostojnih informacija o prikrivenim grobnicama te nedostupnost dijela arhivske dokumentacije koja bi mogla pomoći u rasvjetljavanju sudbine nestalih. Zato Hrvatska sa pravom i ustrajno zahtijeva punu suradnju Srbije u rješavanju pitanja nestalih osoba", rekao je Josip Đakić (Klub HDZ-a) tijekom rasprave o izmjenama Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu.

Njime bi se omogućilo provođenje ostavinskog postupka i za osobe nestale ili smrtno stradale u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa bez obveze prethodnog proglašenja te osobe umrlom.

Đakić je istaknuo i da Hrvatska nije odustala od potrage za 1725 osoba kojima nije poznato mjesto ukopa, ali i upozorio na teškoće u pronalaženju nestalih jer su grobnice često premještane, prikrivene ili uništavane kako bi se prikrili tragovi počinjenih zločina.

I Tomislav Josić (Klub Domovinskog pokreta) kazao je da Srbija ne želi reći gdje se nalaze nestali niti dijeliti informacije iako je Hrvatska o tome toj zemlji poslala veliki broj upita na koje nije dobila odgovor. No, kazao je, i u Hrvatskoj imamo puno ljudi koji žive u selima koja su bila okupirana te imaju saznanja o tome što se događalo.

"Vjerojatno znaju i za neke masovne grobnice ali ne žele ništa reći iako je Hrvatska spremna i platiti za te informacije. Jako malo ih ima koji se odluče da nešto kažu", poručio je.

Raspudić (NZ): Srbija se izruguje s Hrvatskom

I Martina Vlašić Iljkić (Klub SDP-a) upozorila je da je ključna prepreka pronalasku nestalih izostanak suradnje Srbije koja raspolaže informacijama i dokumentacijama o mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica na ranije okupiranim područjima Hrvatske kao i o osobama za kojima se traga. Podsjetila je i da suradnja po tom pitanju ne bilježi pomake od 2014.

Istaknula je da provođenje ostavinskog postupka ni na koji način ne znači odustajanje od potrage za nestalom osobom već se potraga treba nastaviti sve dok se ne utvrdi sudbina nestale osobe ili ne pronađu njezini posmrtni ostaci.

I Nino Raspudić (Klub nezavisnih zastupnika) rekao je da se predloženi zakon ne smije interpretirati kao odustajanje od traženja i rasvjetljavanja sudbina nestalih osoba u Domovinskom ratu. Smatra da se po tom pitanju "Srbija izruguje s Hrvatskom" te se stoga ne može govoriti o europskom putu te zemlje ako je dokumentacija vukovarske bolnice u Beogradu.

"Već sada im treba reći, zaboravite na europski put, na poglavlje 23., ako ne budete maksimalno kooperativni oko sudbina nestalih osoba", istaknuo je.

Damir Biloglav (Klub Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti) smatra da se po metodama koje smo primijenili u traženju nestalih ne može očekivati da ćemo u bliskoj budućnosti riješiti taj problem. Drži da bi Hrvatska trebala promijeniti pristup u traženju nestalih osoba tj. jasno istaknuti odštetni zahtjev Srbiji u kojem bi posebno poglavlje bila odšteta obiteljima nestalih osoba.