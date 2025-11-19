Beograd šuti i skriva zločince iz Domovinskog rata, ima li Hrvatska način da to promijeni? "Ovako ih treba pritisnuti"

Hrvatska traga za još 1740 osoba nestalih u Domovinskom ratu.



Na pitanje što Hrvatska može učiniti kako bi Srbija otvorila svoje arhive, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovorio je da s njima suradnje gotovo i nema.

"Protekom vremena ona bi trebala jačati, a ona je sve lošija. Slobodno mogu reći da je nema uopće. Vjerojatno ih treba pritisnuti ulaskom u Europsku uniju", rekao je Turudić.

Potraga za nestalima iz Domovinskog rata - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

S tim se složio i ministar obrane Ivan Anušić.



"Pitanje nestalih i pitanje ulaska u EU su dvije spojene stvari. Ne može se dogoditi da jedna država bilateralno nema rješena otvorena pitanja s drugom državom, a da ta druga država, u ovom slučaju Hrvatska, da zeleno svjetlo za njen ulazak u Europsku uniju", poručio je Anušić.



"Mislim da ćemo mi kroz proces pristupa Republike Srbije u punopravno članstvo u EU definirati otvorena pitanja, među njima svakako i ovo", rekao je Branko Bačić, potpredsjednik Vlade.

Oglasila se i oporba.

"Nestali su posebno bolna tema za Hrvatsku i naravno da tu moramo biti agresivniji nego što smo bili do sada. Tu apsolutno dajemo podršku inicijativi glavnog državnog odvjetnika, ali ono što je također važno za reći je da Vlada po tom pitanju nije napravila dovoljno", poručio je Mišel Jakšić, saborski zastupnik.

Potraga za nestalima iz Domovinskog rata - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Vlada, poručio je u utorak resorni ministar za Dnevnik Nove TV, nikad neće odustati.



"Odlučni smo, uklonit ćemo brda, prekopat ćemo sva polja s ciljem da pronađemo sve nestale. Koristim priliku uputiti poruku Srbiji, za koju znamo

pouzdano da posjeduju dokumentaciju o sudbini osoba koje su bile u bolnici u Vukovaru, da nam dostave informacije", rekao je Tomo Medved, ministar branitelja.

Tomo Medved Foto: Dnevnik Nove TV

Kada je Hrvatska dala zeleno svjetlo za početak pregovora osnovano je povjerenstvo. Trebalo se sastajati 4 puta godišnje i bilježiti što je Srbija ispunila po pitanju poglavlja 23.



"Oni se nisu sastali, ali ni ukinuli povjerenstvo. Oni krše važeću odluku Vlade, povjerenstvo se ne sastaje, oni sami priznaju da suradnje nema, a po tom pitanju ništa nisu poduzeli. Nego su dapače za određena poglavlja Srbiji dali zeleno svjetlo", rekao je Nikola Grmoja, predsjednik MOST-a.



A ostao je i svima u sjećanju sramotan pokušaj Aleksandra Vučića da Hrvatskoj proturi dokumente o troje nestalih koje je Hrvatska već pronašla.

Potraga za nestalima iz Domovinskog rata - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Ljiljana Alvir iz Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih, iako nije imala povjerenja, odlazila je na pregovore s Vučićem.



"Do dana današnjega niti jednu informaciju nismo dobili, to obećanje bilo je još jedno u nizu predstava", rekla je Alvir.



Arhivi, kaže, postoje. Ne otkrivaju se jer se štite zločinci koji su danas visoko pozicionirani.



"U njihovom gospodarstvu i u društvu upravljaju ljudi koji su 1991. bili dio kreiranja velikosrpskog svijeta", nadodala je.



I dok službeni Beograd šuti, nevladina organizacija Žene u crnom raširili su transparent s porukom: "Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru".