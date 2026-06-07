Tko je odgovoran za ekološku bombu kod Trogira? Grad traži pomoć države, mještani strahuju za zdravlje

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Piše DNEVNIK.hr, 07. lipnja 2026. @ 20:43 komentari
Otpad - 1
Otpad - 1 Foto: Dnevnik Nove TV
Mještani Plana javili su Pozivu Domagoja Mikića neobičnu pojavu. Bez potresa, bez vulkana i pomicanja tektonskih ploča, pred njihovim kućama niknulo je brdo. Jedina je razlika što iza ovog geološkog čuda ne stoje sile prirode, nego ljudi.
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