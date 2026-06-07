Sunčano i toplo vrijeme, ali neće proći bez grmljavinskih pljuskova: Evo detalja

U polju smo povišenog tlaka, pod utjecajem anticiklone. Atmosfera je relativno stabilna, za većinu krajeva to znači da će i u ponedjeljak biti sunčano, vrlo toplo te pomalo vruće vrijeme. Dnevne nestabilnosti se očekuju uglavnom u gorju te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Biometeorološke prilike su povoljne, more sve toplije, UV indeks većinom vrlo visok.

Ovakvo vrijeme pratit će nas sve do srijede kad se očekuje promjena, s kišom, pljuskovima i osvježenjem. Nad drugom polovicom tjedna još je upitnik, nije sasvim jasno što će se događati, pa i sve ono što trenutno možete vidjeti na pametnim telefonima za razdoblje od četvrtka nadalje, lako se promijeni već s novim izračunom prognoze. Lipanj tako nije samo poznat po promjenjivom vremenu, nego i po kraćem razdoblju u kojem su prognoze pouzdane, pa tim i kraćem razdoblju u kojem prema vremenskoj prognozi možemo planirati svoje aktivnosti. Za sad je sunčano i vruće uz još neke detalje.

Vrijeme sutra

Ujutro u kopnenom području može biti kratkotrajne magle, inače će prevladavati sunčano i od jutra u većini predjela ugodno. 15-ak stupnjeva u nizinama unutrašnjosti, oko 10 u gorju, te između 18 i 22 na većini Jadrana očekuje se u jutarnjim satima. Vjetar na kopnu slab, dok će na moru u početku puhati slaba i umjerena bura.

I tijekom dana će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano. Bez značajnijeg vjetra te uz temperaturu koja će sa suncem brzo rasti: u najtoplijem dijelu dana će biti i 30ak stupnjeva. Sunčano i vruće i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Vjetar slab, dnevna temperatura isto oko 30 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu dosta sunca. U gorju ipak i dnevne nestabilnosti pa je uz jači razvoj oblaka moguć i poneki pljusak praćen grmljavinom. Rjeđe u unutrašnjosti Istre. Danju će na moru puhati većinom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 24 do 28, a na moru 30 stupnjeva.

Sunčano i u Dalmaciji. U zaleđu poslijepodne može pasti poneki pljusak praćen grmljavinom. Ujutro bura, a danju i ovdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura kao i u većini zemlje, sve bliže 30.

Temperatura mora je najčešće 21 ili 22. U Splitu i danas najtoplije, 23 stupnja. UV indeks će sutra biti vrlo visok, ponegdje tek visok.

Prognoza za prvi dio tjedna

Sunčano i dio utorka, potom nestabilnije, pa poslijepodne stoji i mogućnost za lokalne pljuskove. Češći će biti u srijedu uz prolazno jak sjeveroistočnjak i nešto nižu temperaturu. Posve stabilno neće biti niti u četvrtak, kad će i dodatno osvježiti. Međutim, taj dio tjedna još uvijek je podložan promjeni.

Na Jadranu će u utorak prevladavati sunčano. U srijedu su na sjevernom Jadranu lokalno mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, dok ih u noći na četvrtak i u četvrtak može biti i drugdje, a izgledniji će biti u Dalmaciji. Puhat će jugozapadnjak, pa u srijedu jugo. U četvrtak na sjevernom dijelu bura koja pri tom može biti i jaka. Uz buru će i na moru malo osvježiti.

Nije još jasno što će biti dalje. Polovica tjedna nekako presijeca i pouzdanost prognoze, pa iz današnje perspektive jednake su šanse i za kišu i za sunce prema vikendu.