Ministar o položaju djece u obitelji: "Pokušavamo očuvati punu stabilnost i sreću"

Ministar rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić izjavio je u petak na obilježavanju Međunarodnog dana obitelji u Čakovcu kako Ministarstvo radi na očuvanju i unaprijeđenju vrijednosti obitelji, a ponajviše na očuvanju integriteta i stabilnosti djece.

"Mi na najbolji način u okolnostima koje su materijalno neupitno kvalitetno sređene, ali i lijepom riječi i najvišom razinom stručnosti, pokušavamo očuvati punu stabilnost djeteta i sreću, bez obzira na ono što se neminovno ponekad u gotovo svim obiteljima dogodi", rekao je Ružić na obilježavanju u Područnoj službi čakovečkog Obiteljskog centra.

Dodao je da se provode i preventivne aktivnosti koje nisu vezane isključivo uz očuvanje integriteta i stabilnosti djeteta kod kriznih situacija u obitelji, te da je upravo Obiteljski centar najviši standard koji se pruža u najvažnijem segmentu potpore djeci.

Važno je, naglasio je, da djeca izrastu u snažne, ravnopravne jedinke i da postanu sretni, veseli i snažni mladi ljudi.

"To želim i uživam u poziciji ministra s te strane, da mogu učiniti nešto dobro. To je zaista ono što ja smatram mojom misijom i nije mi problem bilo što na tom tragu napraviti", kazao je Ružić.

Govoreći o demografskim pokazateljima, ministar je istaknuo da nisu dobri, ali da su trendovi ohrabrujući.

"Kad gledamo gotovo sve statističke pokazatelje, oni govore da stvari kreću na bolje u većini sredina i na razini Hrvatske. Ne činimo nikad dovoljno, ali činimo jako dobro", rekao je.

"Demografske mjere su najšire moguće - od općih okolnosti i gospodarske stabilnosti, onih koje radi država, do parcijalnih mjera koje rade županije, odnosno lokalne jedinice." Dobra mjera je, dodao je, i opće ozračje, odnosno život u veseloj sredini s puno optimizma.

"Širenje negativizma, pesimizma, moralne panike, širenje agresije u medijskom prostoru, koja ne postoji koja nema opravdanja, nije nikakva pozitivna mjera, ne samo demografska, ljudska niti u bilo kom drugom pogledu morala i bilo kom pogledu ljudskosti", zaključio je Ružić.

S ministrom je u Čakovec stigla ravnateljica Obiteljskog centra Ivana Šešo koja je naglasila da su u tri godine u svakoj županiji osigurali područnu službu Obiteljskog centra.

"U njima rade socijalni radnici, socijalni pedagozi, psiholozi, pravnici koji imaju specijalne edukacije. Savjetovanje psihosocijalne podrške ili psihosocijalnog tretmana, kako bismo svim obiteljima i svim ljudima u potrebi osigurali da mogu doći na sigurno mjesto gdje su sve usluge besplatne, to je ono što je izuzetno bitno", izjavila je Šešo.