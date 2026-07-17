Zrak je postao otrovan, otkazuju se događaji: "Jednostavno znate da nije dobro udisati sve te toksine"

Posada vlaka u kanadskom Ontariju snimila je zastrašujuće prizore neobuzdanog požara uz prugu. Diljem Kanade trenutačno gori više od 800 požara. Većina je izvan kontrole.

Dim s požarišta obavio je dijelove Kanade, ali i susjednog SAD-a. Brojni gradovi, od Detroita do Toronta i New Yorka se guše. U mnogima je kvaliteta zraka pala na opasnu razinu.

"Kad pogledaš van, misliš da je magla i da je potpuno prekrila grad, ali to je dim jer kad hodamo vani, peče. Malo peče, a oboje imamo respiratornih problema s KOPB-om i astmom i stvarno je pomalo teško disati", rekao je Stephanie Villanova, Chicago.

"Možete osjetiti, mirišete užasne stvari. Možete to malo osjetiti dok dišete i jednostavno znate da nije dobro udisati sve te toksine”, rekao je Barbara Glickstein, New York.

Požari i dim u SAD-u i Kanadi - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Brojni događaji na otvorenom su otkazani, a stanovništvo pozvano da ne izlazi na otvoreno. Posebno su ugroženi djeca i stariji.

"Te se čestice zadržavaju u najdubljim procjepima, najmanjim arterijama u našim vitalnim organima, našem srcu, našim plućima, našem mozgu, našim bubrezima. I uzrokuju disfunkciju organa jer uzrokuju upalu unutar tih organa. Rekao bih da prije deset godina nismo stvarno razmišljali o onečišćenju zraka kao ozbiljnom faktoru rizika za kronične bolesti. Sada razmišljamo. Sada shvaćamo da onečišćenje zraka zapravo može uzrokovati ozbiljne posljedice na duži rok", rekao je Vin Gupta, pulmolog.

Dimom je obavijen i stadion na kojem bi se trebalo održati finale svjetskog nogometnog prvenstva u New Jerseyju, nedaleko od New Yorka. Nogometne legende misle da to neće utjecati na igrače.

Požari i dim u SAD-u i Kanadi - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"To ne utječe jer se obje momčadi moraju nositi s tim. Mislim da to neće biti problem za momčadi. Osobno nikad nisam imao problema s tim. Izlazim se boriti za tri boda i nije me briga je li teren drugačiji, suh, mokar ili, igrate li na snijegu ili ne, izlazite i borite se za naslov", rekao je Lukas Podolski, bivši njemački nogometaš.

Požari i dim u SAD-u i Kanadi - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ovo je čudno. Nikad nisam vidio ovakvu situaciju u New Yorku. Ovo je čudno, ali ne utječe", rekao je Javier Mascherano, bivši argentinski nogometaš.

Meteorolozi najavljuju kišu koja bi ipak do tada trebala popraviti situaciju.

Požari i dim u SAD-u i Kanadi - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Mislim da ćemo vidjeti kako dio dima odlazi iz tog područja kako se približavamo vikendu. Mislimo da će u subotu puno kišiti. I to bi trebalo raspršiti puno dima. Zapravo, mogli biste vidjeti i nešto prljave kiše", rekao je Alex Dasilva, meteorolog.

I prije se događalo da dim s velikih požarišta u Kanadi obavije dijelove Sjeverne Amerike i izazove drastičan pad kvalitete zraka, ali posljednjih godina to je postalo češće i intenzivnije.