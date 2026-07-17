Progovorila obitelj dječaka (3) koji je bačen među krokodile: "Kirurzi su izveli čudo"

Trogodišnji dječak kojeg je muškarac s intelektualnim teškoćama bacio u nastambu s krokodilima u zoološkom vrtu Velikoj Britaniji još uvijek ima zdravstvenih poteškoća, otkrila je njegova obitelj mjesec dana nakon napada.

Dječaka je 18. lipnja s visine od 4,5 metara u nastambu krokodila u britanskom zoološkom vrtu u Cambridgeshireu bacio 30-godišnji muškarac s poteškoćama, koji je u zoološkom vrtu bio u pratnji dva njegovatelja.

Trogodišnjak je pao na beton slomio ruku i zdjelicu, a zatim ga je ugrizao krokodil. Dječakova obitelj sada je podijelila najnovije informacije o njegovom oporavku, otkrivši da je dječak još uvijek u bolnici, prošao je kroz sedam iscrpljujućih operacija, a najnovija je transplantacija živca, s ciljem vraćanja funkcije jednoj od njegovih ruku, no je li ta operacija bila uspješna znat će tek nakon nekoliko mjeseci.

Tijekom operacije liječnici su zamijenili dio oštećenog živca u njegovoj ruci, živcem iz noge, rekla je dječakova baka, prenosi Daily mail.

'Nadamo se da će mu to pomoći da ponovno uspostavi funkciju u lijevoj ruci", napisala je stranici GoFundMe gdje je pokrenula kampanju u kojoj su do sada prikupili više od 65.000 funti za dječakovu rehabilitaciju.

Dječak je također pretrpio velika oštećenja tetiva, krvnih žila i tkiva u rukama, vratu, glavi i licu, zbog čega je odmah nakon napada trebao hitnu 12-satnu operaciju.

“Kirurzi su izveli čuda“, napisala je njegova baka, priznavši da su ih liječnici upozorili da se pripreme na najgore. “To je bilo najgorih 12 sati u našim životima".

Dječak je sada stabilno, iako i dalje jako teško. “Taj mališan kojeg toliko volimo razgovara s medicinskim sestrama, igra se nogama i ponovno se smiješi. Zadivljeni smo koliko je napredovao”, kaže baka, ali dodaje da još nisu na kraju putovanja. "Ako sve bude u redu, uskoro će moći kući”.

Baka je zahvalila vlasnicima zoološkog vrta, koji su odmah nakon napada uskočili u ograđeni prostor kako bi spasili dječaka, na njihovoj izvanrednoj hrabrosti i brzim akcijama.