VIDEO Žena (77) lancem se vezala za palmu ispred zgrade splitske uprave: "Sve sam izgubila. Ostajem ovdje do smrti, neka me bace u more"

Borba Vanje Šimleše ne prestaje već trideset godina, kada je rješenjem o eksproprijaciji srušena zgrada sa sedam stanova u korist izgradnje zgrade Muslimanke u Ulici Domovinskog rata. Zbog toga se jutros lancima vezala za palmu pred splitskom gradskom upravom.

"Imala sam vlastiti stan u privatnoj kući. Grad Split rušio je tu kuću da bi dao tri zadruge, srušila se naša kuća da bi se izgradila Muslimanka. Meni je za moje vlasništvo dan stan s plaćanjem mjesečne stanarine. To sam dobila za svoje vlasništvo", rekla je Vanja za Dalmaciju danas.

"Grad Split toliko je lagao, toliko je muljao, da su nas svi sudovi odbili i da sam sve izgubila. Ja sam rekla i napisala sucima da ni ludi iz ludnice ne bi svoj vlastiti stan dali za stan s podstanarstvom. Tko bi to učinio? Nitko! Prema tome, sve sam vam time rekla", kaže.

"Spremna sam ostati do smrti"

Pred splitskom je gradskom upravom jutros od 7 sati i kaže da je spremna ostati do kraja.

"Stvarno se neću maknuti. Ovdje su mi lijekovi, tablete protiv tlaka, imam vodu. Spremna sam do smrti ostati pa neka me bace u more", kaže.

"Nisam ništa ni zaslužila. Pošten si, vrijedan si, nisi krao ni lagao. Čovjek je ogorčen kad tako živi, a vidi samo da je okolo laž i prevara", dodaje.

"Uhvatila sam Ivicu Puljka u Ulici Braće Santini i on me uputio na gospođu Đerek. Ja sam poslala pismo, koje je došlo kod gospođe Igorke Bonačić. Kontaktirala sam je telefonom i ovim riječima mi je rekla: 'Gospođo, vidim da ste vi puno oštećeni, ali ne možete ništa'", rekla je Šimleša.