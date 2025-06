Thompsonov menadžer o organizaciji koncerta: "Zatvorilo se pola grada za Paradu ponosa pa nitko nije negodovao"

Još dva tjedna dijeli nas od koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu na kojem se očekuje da će doći pola milijuna njegovih obožavatelja.

Gost Dnevnika Nove TV bio je Zdravko Barišić, Thompsonov menadžer koji je s reporterom Dnevnika Nove TV Domagojem Mikićem razgovarao o organizaciji ovog velikog koncerta.

U četvrtak je puštena aplikacija koja bi posjetiteljima na koncertu trebala olakšati snalaženje.

"Permanentno se ljudi prijavljuju. Ovo je nešto novo u ovoj svijetu biznisa. Mislim da se brojka ljudi koji su skinuli aplikaciju vrti oko 150 do 200 tisuća", rekao je Barišić.

Thompsonov menadžer komentirao je negodovanje stanovnika zagrebačkog naselja Kajzerica zbog zatvaranja ceste uz Hipodrom.

Pročitajte i ovo Građani ljuti Zbog Thompsona zatvorili glavnu ulicu zagrebačkog kvarta, nastao kaos: "Ne da mi da odem po djecu!"

"Razumijem i suosjećam s njima, ali ih molim za strpljenje. Zatvorena je cesta koja nije naseljena i okolo kuća nema. Do svojih domova mogu okolnim putem", rekao je.

Potvrdio je da će cesta biti zatvorena do iza koncerta zbog obilnog prometa, prijevoza teških vozila i prenošenja oprema.

"Zatvorilo se pola grada za Paradu ponosa, za InMusic, za biciklijadu pa uopće nismo čuli nekakve prosvjede, bunjenja. Ne znam o čemu se tu radi, zašto pojedinci to rade. Ne zatvaramo mi cestu nego ju zatvara ured za promet i policija", rekao je.

Potvrdio je i da radovi napreduju jako dobro te da su otprilike dva dana po dinamičkom planu u prednosti.

"Mi izrađujem statiku i sve suglasnosti i famozni elaborati koji su predavani, sve je ispunjeno onako kako treba. Državni inspektori su svaki dan na terenu, inspekcija rada, energetike, građevinske i ostale", rekao je Barišić.

Kazao je kako im je suradnja s gradom dobra te da je siguran da će grad odgovoriti izazovu kao što je koncert s pola milijuna posjetitelja.

Domagoj Mikić i Zdravko Barišić - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ljudi rade svoj posao, to je nešto što grad treba i mora. Izvanredna nam je situacija svima, toliki broj ljudi, ali puno grada plaća da dobije pojedine izvođače i da pokupi ovakav broj ljudi, a evo mi ih imamo u Zagrebu. Jako dobra nam je suradnja sa svim segmentima, od ureda za promet do svih drugih gradskih ureda", rekao je Barišić.

Dodao je i da se točno zna po kojem segmentu i nadležnosti tko radi. Od grada Zagreba, preko Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva i njih kao samih organizatora.

Dio elaborata koji su organizatori predali, vraćeni su na predaju. Barišić je komentirao onaj o kojem se najviše pričalo.

"O elaboratima su poluinformirani i oni koji ih pišu i oni koji pitaju. Dakle, za ovaj događaj se radi na četiri elaborata. Protupožarni, prometni, sigurni i evakuacijski. Ovaj zadnji izdan je prije potpune i točne razrade gdje su površine bruto i neto kvadrata, dakle bruto što smo mi zakupili samog Hipodroma, bez Bundeka, bez parkirališta – 380 tisuća. Kad skinemo s te bruto površine prostore koje pokrivaju bina, produkcija, šankovi i ostalo, ostajemo na 325.500 što apsolutno zadovoljava kriterije", objasnio je.

Kazao je i da je priča s elaboratima zatvorena te da nema nikakvih dvojbi, upita i nejasnoća.

"Sva suradnja i svi svakodnevni sastanci su samo u cilju da se što bolje poslože uvjeti dolaska i boravka ljudi na koncert", dodao je Barišić.

Što ako bude 35 stupnjeva, a što ako će padati kiša?

Na aplikaciji se mogu vidjeti svi podaci vezani za koncert, od toga gdje će biti koja zona i šankovi kao i punktovi za pružanje hitne pomoći. No jedna stvar nedostaje – gdje će ljudi parkirati svoja vozila.

"To trenutno još uvijek razmatraju policija i grad Zagreb. Bit će na vrijeme izvješeno, a na vrijeme je i dva dana prije koncerta. Koristim ovu priliku da kažem našoj publici da dođu dan, dva ranije da bi izbjegli prometne gužve zato što je to i turistički vikend. Gužve će biti, to nema sumnje. 500 tisuća ljudi na jednom mjestu, ajmo onda, probajmo dan, dva ranije da rasteretimo tu gužvu", apelirao je Barišić.

Reporter ga je pitao što ako će na dan koncerta biti 35 stupnjeva Celzijusa. Iz organizacije su pozvali ljude da na sam dan koncerta dođu nekoliko sati ranije kako bi svi na vrijeme mogli ući na Hipodrom.

"Ne pozivamo mi ljude da dođu. Mi smo upravo iz tih razloga izložili se trošku i iznajmili i parking i Bundek. Upravo da ljudi koji dođu ranije na dan koncerta da imaju gdje biti i da ne budu dugo na Hipdromu što je prostor bez kvadrata i bez i jednog grmčića. Osigurano će biti dovoljno vode i napitaka i hrane tako da će ljudi moći boraviti tamo. Ali svejedno pozivamo ljude da određen vremenski period ranije dođu i uđu na koncertni prostor. To će biti u popodnevnim satima kad će vrućina splasnuti", kazao je.

Potom je odgovorio na pitanje što ako će padati kiša na dan koncerta.

"Neće biti kiša, nije nas ostavio Bog. Ako će biti lagana kiša, koncert će se održavati. Ako će biti jače nevrijeme, onda se jasno zna. Sutradan ili u idućih 15 dana koncert će se održati", rekao je Barišić.

Komentirao je i brojku od 500 tisuća posjetitelja te žale li što umjesto jednog velikog nisu organizirali tri manja koncerta.

"Imamo jedan koncert iz raznoraznih razloga. Nismo ga ni mi tražili 5. srpnja, tražili smo ranije. Sugestija je bila svih institucija da ipak to održimo u jednom danu da nam se ne razvlači gužva tri dana kroz grad odnosno sedam dana", rekao je Barišić i potvrdio da su policija i grad sugerirali da se koncert održi tada.

Uskoro opširnije.