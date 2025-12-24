Revizija pročešljala dokumente političkih stranaka: Otkrivene nepravilnosti u financijama

Državni ured za reviziju uočio je nepravilinosti u financijskim izvještajima 13 političkih stranaka za 2024. godinu, među kojima su Most i Domovinski pokret, a revizijom je bila obuhvaćena i općina Mljet gdje su utvrđene nepravilnosti u primjeni propisa i financijskim izvještajima.

Državni je ured uputio Hrvatskom saboru Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2024. Revizijom je bila obuhvaćena 51 politička stranka, među kojima i sve parlamentarne stranke, te šest nezavisnih zastupnika, koji su 2024. ostvarili prihod iznad 13.272 eura.

Uvjetno mišljenje o financijskim izvještajima dobile su, uz ostale, i Nezavisna platforma Sjevera, Građansko-liberalni savez (GLAS), Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom te Željko Kerum – Hrvatska građanska stranka. Domovinski pokret pritom je dobio uvjetno mišljenje i o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja.

O financijskim izvještajima političkih stranaka izraženo je 38 bezuvjetnih i 13 uvjetnih mišljenja, dok su o usklađenosti poslovanja dana 43 bezuvjetna i osam uvjetnih mišljenja.

Istodobno su HDZ, SDP, Možemo!, IDS, SDSS, HNS, HSS i HSLS, kao i veći broj drugih stranaka, dobile bezuvjetna mišljenja.

Bezuvjetno mišljenje znači da su financijski izvještaji, odnosno poslovanje subjekta, prema ocjeni revizije, sastavljeni istinito i u skladu s propisima. S druge strane, Državna revizija daje uvjetno mišljenje kada su uočeni određeni propusti ili nepravilnosti, najčešće u računovodstvenom poslovanju i evidencijama.

Posebno se donacije smatraju područjem povećanog rizika, no nisu utvrđene nepravilnosti koje bi upućivale na neetično ponašanje donatora ili povezanost s nepravilnostima u postupcima javne nabave, navodi se u priopćenju.

Vezano uz povrede Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, Ured je poslao DORH-u obavijesti za 40 političkih stranaka i tri nezavisna zastupnika. Dodatne obavijesti dostavljene su i za 25 političkih stranaka i dva nezavisna zastupnika zbog neprovođenja naloga i preporuka iz prošle revizije.

Revizijom su obuhvaćeni i Općina Mljet te Osnovna škola Mladost iz Jakšića, pri čemu su u oba slučaja iskazana uvjetna mišljenja i o financijskim izvještajima i o usklađenosti poslovanja. Uvjetno mišljenje dobio je i Hrvatski atletski savez, u kojem je financijska revizija provedena prvi put, i to zbog nepravilnosti u planiranju, računovodstvenom poslovanju i javnoj nabavi.

Uvjetna mišljenja iskazana su i za trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave - za Arburožu iz Novalje, Nautički centar Komiža te Obalu i lučice iz Zadra – zbog propusta u sustavu unutarnjih kontrola, planiranju, računovodstvu i provedbi postupaka javne nabave.

Ured je provjeravao i provedbu ranije izdanih naloga i preporuka. Provjerom je bio obuhvaćen Grad Korčulu te općine Malinska-Dubašnica, Orebić i Rasinja. Od ukupno 100 naloga i preporuka, provedeno ih je 48, djelomično 20, dok 32 nisu provedena.

Sva izvješća objavljena su na mrežnim stranicama Državnog ureda za reviziju te su dostavljena Državnom odvjetništvu.