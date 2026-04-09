Nuklearka u Istri? Plenkovićeva najava o mogućnosti reaktora u Plominu podignula prašinu

Potvrda premijera Andreja Plenkovića da se u termoelektranu Plomin razmatra smještaj malog modularnog nuklearnog reaktora unijela je nemir na poluotoku i izazvala zabrinutost među domaćinima.

Mještani smatraju da lokacija nije primjerena.

Saborski zastupnik IDS-a Dalibor Paus upozorio je da nisu dobili eksplicitan odgovor o tome može li se takav reaktor graditi na postojećoj lokaciji Plomina. Istarski župan Boris Miletić dodao je da za tako važne odluke minimum korektnosti zahtijeva razgovor s lokalnim i regionalnim vlastima.

Općinska načelnica Ana Vuksan ističe da nuklearka nije smjer razvoja općine Kršan koja se temelji na poduzetništvu i turizmu. Duško Čorak, osnivač Instituta za nuklearnu tehnologiju, kaže da bi proces istraživanja i planiranja nuklearke bio dugotrajan i obuhvatan, ali ističe da nema sigurnijeg postrojenja od nuklearne elektrane. Prema njegovim riječima, eventualna izgradnja mogla bi krenuti za oko deset godina.

