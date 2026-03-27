HAK upozorava na prekide diljem obale: Trajekti i katamarani u zastoju, objavljene promjene plovidbe

Zbog nevremena na Jadranu pomorski promet je u potpunom rasulu i mnoge su linije otkazane.

"Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije:﻿Prizna-Žigljen, Vis-Split﻿, ﻿katamaranske linije: ﻿﻿Olib-Silba-Premuda-Zadar, ﻿﻿Pula-Zadar-Pula, ﻿﻿Mali Lošinj-Cres-Rijeka, ﻿﻿Novalja-Rab-Rijeka, ﻿ Ubli-Vela Luka-Hvar-Split ﻿i ﻿brodske linije: ﻿Zadar-Preko, ﻿Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, ﻿Mali Lošinj-Vele Srakane-Unije-Susak﻿", javlja HAK.

Jutrošnji red plovidbe na liniji 505 Vodice - Šepurine - Zlarin- Šibenik bio je izmijenjen pa brod nije isplovio iz Vodica u 4:35, već je linija uspostavljena tek u 5:50 polaskom iz Šibenika.

Jutrošnji je promet na liniji 604 započeo bez polaska iz luke Ubli u 4:30, pa je trajekt prema Splitu isplovio tek u 6:15 sati. Nove izmjene putnike očekuju već sutra, 28. ožujka, kada će trajekt iz Splita za Vis krenuti u 11:30 umjesto u 11:00, dok će linija iz Sobre za Prapratno kasniti sat vremena i isploviti u 16:00 sati. Dodatno, nedjeljom i blagdanom trajekt na liniji Split–Vela Luka–Ubli mijenja svoju uobičajenu satnicu, pa će iz Ublija kretati ranije, u 12:00, a iz Splita u 17:00 sati. Zbog prevrtljivih vremenskih prilika, svima se savjetuje da prije samog putovanja još jednom provjere aktualne informacije o plovidbenom redu.