FOTO Potpuni kaos zbog nevremena: Stablo palo na tramvajsku prugu, sve stoji

Zbog pada stabala na tramvajsku prugu u Zagrebu, noćas iza ponoći oštećeni su tramvajski vodovi s obje strane Maksimirske ceste što je uzrokovalo prekid tramvajskog i ostalog prometa na dionici izneđu Maksimira i Dubrave.

S obzirom da se veliki dio tramvaja nalazi u spremištu Dubrava i do završetka sanacije pruge nije dostupan za korištenje, tijekom jutra morat će se prorijediti tramvajski vozni red, osim na dionici Dubrava-Dubec, izvijestili su iz grada.

Dok traje popravak vodova, svi raspoloživi tramvaji iz spremišta Ljubljanica vozit će do okretišta Maksimir, a tramvaji iz spremišta Dubrava vozit će na relaciji Dubrava-Dubec. Dio između Maksimira i Dubrave bit će pokriven autobusnom linijom Dubrava-Svetice-Dubrava.

Vatrogasci su tijekom noći uklonili srušena stabla, a popravku vodova pruge će se pristupiti kad vremenski uvjeti omoguće popravak u sigurnim uvjetima. Završetak radova očekuje se tijekom poslijepodneva uz normalizaciju prometa.

Radnici ZET-a daju sve od sebe u ovim vremenskim uvjetima te se ZET ispričava putnicima na neugodnosti.

Preporučeni obilazni pravac za motorna vozila je Svetice-Ulica Divka Budaka-Ulica kneza Branimira-Ulica Dragutina Mandla.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da su gradske službe u četvrtak imale preko 100 intervencija, uglavnom vatrogasnih, ali i Zrinjevca zbog srušenih stabala i grana te Zagrebačkih cesta i ZET-a, a najavio je i kako službe ostaju u pripravnosti tijekom noći i sutrašnjeg dana.

"Imali smo preko 100 intervencija, uglavnom vatrogasaca ali i Zrinjevca kad je riječ o srušenim stablima i granama, Zagrebačkih cesta kad je riječ o semaforima i raskrižjima koje je trebalo hitno popraviti te ZET-a koji je isto tako uklanjao kvarove koji su bili u tramvajskoj mreži ili stabla koja su prepriječila neke autobusne linije. Tako da su se sve prepreke vrlo brzo uklanjale", izjavio je gradonačelnik.

Naglasio je da je najbitnije da cijeli dan nema ozlijeđenih, i da se sve rješavalo vrlo brzo, da nema velikih poremećaja u funkcioniranju grada.

Najnoviji podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda, kaže, pokazuju da bi vrlo jak vjetar, odnosno opasni vremenski uvjeti, mogli potrajati sve do sutra.

Pozvao je građane da i noćas i sutra budu na oprezu te da prate upute nadležnih institucija.

Sve službe, ističe, ostaju u pripravnosti tijekom cijele noći i sutrašnjeg dana. "Od Zimske službe koja je spremna, službi Zagrebačkih cesta i cijelog Holdinga, Zrinjevca, Vodoopskrbe i odvodnje, Čistoće, kao i vatrogasaca. Svi su spremni", poručio je Tomašević.

Također je napomenuo da je sukladno najavama, iz sigurnosnih razloga, za promet zatvorena Sljemenska cesta.

Podsjetio je da su jučer navečer iz Grada Zagreba obavijestili javnost čim su od Državnog hidrometeorološkog zavoda dobili podatke kakvo vrijeme se očekuje u Zagrebu.

"Upozorili smo na vrlo jak vjetar i na potencijalno obilne padaline i da bi to moglo biti vrijeme koje može biti opasno za građane i koje može uzrokovati određene prekide u funkcioniranju grada i da se prate informacije od nadležnih tijela", podsjetio je gradonačelnik.

Državni hidrometeorološkog zavod upravo je izdao upozorenje na olujni vjetar s orkanskim udarima. S obzirom na takav vjetar i njegove posljedice, očekuju se poteškoće u prometu i drugdje u gradu. Broj vatrogasnijh intervencija porastao je preko noći s oko 100 na više od 300 pa vatrogasci u ovom trenutku ne stižu ukloniti sva srušena stabla, dignute krovove i skele zbog kontinuiranog jakog vjetra. O svim novostima javnost ćemo pravodobno informirati.