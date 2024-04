Prvi dio velikog predizbornog istraživanja: Pogledajte tko je najbolje prošao u dvjema važnim jedinicama

Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić predstavio je rezultate predizbornog istraživanja po izbornim jedinicama, a u prvom dijelu otkrio je rezultate za devetu i desetu izbornu jedinicu.

Što se tiče desete izborne jedinice, koju čine cijela Dubrovačko-neretvanska te dio Splitsko-dalmatinske županije uključujući i grad Split, HDZ-ova koalicija uživa podršku 32,7 posto ispitanih. Na drugom je mjestu koalicija Rijeke pravde s podrškom od 23,2 posto ispitanih.

Na trećem mjestu su Most i partneri, koji imaju malo manje od 9 posto podrške, na četvrtom koalicija oko Domovinskog pokreta s 8,2 posto. Prag još prelazi platforma Možemo!, koja u ovoj izbornoj jedinici ide sa strankom Srđ je grad te imaju 5,5 posto podrške.

Pročitajte i ovo "Evo kako poštuje Ustav" Milanović objavio fotografiju na kojoj su Rimac i Butković: "Ovo pokazuje kako Plenković pravi budale od svih nas"

Ispod praga ostaje koalicija Umirovljenici zajedno, koju podržava 2,5 posto ispitanih. Niti jedna od ostalih stranaka koje se nalaze na biračkom listiću desete izborne jedinice ne prelazi tih 2,5 posto, a zanimljivo je da u ovom trenutku ima još mnogo neodlučnih – čak 10 posto.

Rezultati predizborne ankete: Podrška u 9. izbornoj jedinici Foto: DNEVNIK.hr

Kada postotke prevedemo u mandate, odnosno mjesta u Saboru, tada HDZ-ova podrška postaje 7 mandata, SDP-ova koalicija osvaja 4, a Most, Domovinski pokret i Možemo po jedan. Jedan mandat je ovdje graničan – do njega može ili SDP ili Most ili DP, a na štetu HDZ-a.

Rezultati predizborne ankete: Broj mandata u 9. izbornoj jedinici Foto: DNEVNIK.hr

Rezultati u devetoj izbornoj jedinici

Deveta izborna jedinica obuhvaća dijelove Zadarske i Splitsko-dalmatinske te cijelu Šibensko-kninsku županiju, tradicionalno je HDZ-ovo uporište i to se jasno vidi i u ovom istraživanju. Ondje koalicija oko HDZ-a doseže čak 37,5 posto podrške, čak 20-ak postotnih poena više nego SDP i partneri, koji su na malo manje od 16 posto.

Na trećem je mjestu koalicija oko Domovinskog pokreta s 10,3 posto podrške. Prag još prelazi koalicija Mosta i Hrvatskih suverenista, koja u devet izbornoj jedinici uživa 8,3 posto podrške.

Pročitajte i ovo Patriot Navaljni prije smrti dovršio autobiografiju, otkriveno kada će biti objavljena: "To je potpuna priča o njegovu životu"

Ispod praga ostaje platforma Možemo! s 3,1 posto podrške, Stranka Ivana Pernara s 2,5 posto te sve ostale stranke na listi koje imaju manje od toga – među njima je recimo i lista Enia Meštrovića Ričarda. U devetoj izbornoj jedinici neodlučnih je 13,2 posto birača.

Rezultati predizborne ankete: Podrška u 10. izbornoj jedinici Foto: Pexels

HDZ i ondje osvaja najviše mandata i to 8, Rijeke pravde 3 mandata, DP 2 te Most i Hrvatski suverenisti 1. Međutim, i ondje je jedan mandat graničan – može ga osvojiti Most, i to na štetu HDZ-a.

Rezultati predizborne ankete: Broj mandata u 10. izbornoj jedinici Foto: buzzfeed.com

Ukupni broj mandata

Nakon dvije jedinice sklonije desnici, zbrojno stanje u sabornici kaže da HDZ i partneri imaju 15 mandata, Rijeke pravde 7, Domovinski pokret 3, Most 2 te platforma Možemo! 1.

Rezultati predizborne ankete: Broj mandata u 9. i 10. izbornoj jedinici Foto: DNEVNIK.hr

Međutim, još je uvijek mnogo neodlučnih birača koji, napomenuo je Krešić, vjerojatno ne važu između pet opcija, nego između dvije.

"Desni birači vjerojatno važu između glasa nekim manjim strankama na desnici ili ipak HDZ-u, koliko god mu možda zamjeraju, na primjer, koaliciju s Miloradom Pupovcem i Istanbulsku konvenciju, jer ih je ipak strah Zorana Milanovića kao nekoga tko je ujedinio znatan dio lijeve oporbe", rekao je.

"S druge strane, birači ljevice vjerojatno imaju sličnu dilemu pa se misle dati glas Možemo! ili pak SDP-u, bez obzira na Milanovića i neke njegove poteze i poruke. I jedni i drugi bi mogli svoje odluke donositi doslovno na putu prema biralištu", zaključio je Krešić.

Pročitajte i ovo Tko je autor? Zanimljiva poruka Andreju Plenkoviću osvanula u Zagrebu, reagirao i Grbin

Istraživanje je provela agencija IPSOS, koja je telefonskim anketiranjem ispitala reprezentativni uzorak od 600 ispitanica i ispitanika, i to od 4. do 10. travnja. Greška na ovakvom uzorku po izbornoj jedinici iznosi +/- 4 posto.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr