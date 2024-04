Milanović o ostavci: "Otkud vam ta ideja? Od jednog lažova nakon njegovih konzultacija s kravom?"

Zoran Milanović u četvrtak je na Pantovčaku dodjelio odlikovanja i počasne činove brigadnih generala braniteljima iz Domovinskog rata. Nakon toga, obratio se medijima kojima je odgovorio daje li ostavku u petak, kako je objavio HDZ-ov Oleg Butković.

"I mi trebamo vjerovati jednom lažovu nakon njegovih konzultacija s kravom? Nek se nastavi konzultirati s kravom.Taj čovjek laže, ne zna za poruke s Rimac i sad me pitate da komentiram njegovu izjavu?", rekao je Milanović.

Milanović je zatim nastavio, kao i posljednjih dana, govoriti o HDZ-ovoj pljački u INA-i o aferi s plinom u kojoj je kako kaže, zamračno 120 milijuna eura pa je još jednom zapitao: "Kako je došlo do toga da je taj Škugor došao na tako visoku poziciju, gdje je DORH u tom slučaju? Hoće li to Plenković objasniti? Plenković i Čorić", zapitao je.

"Čorić je prema svemu što znamo vršio pritisak i tražio da se Škugora stavi na to mjesto. To je evidentna namjera da se jednog smutljivca stavi na položaj s kojeg se može krast. A nakon toga da ga se promovira na čelno mjesto u HEPu u kojem se prodavao plin cent. Jel vi vidite koje je to kolo kriminala?", zapitao je Milanović i još jednom ponovio što radi DORH.

"Tko bi to trebao riješiti? ZVijezde pjevaju ili DORH. I to je pitanje za kravu, ako zna, i za Plenkovića".

Do izbora je tjedan dana i rekao sam sve što imam reći o tome. Ne bi bilo pošteno, nego bi bilo neinteligentno. Bilo bi zakonito da sam ja na listi SDP-a, ali ovo kao ne može", ponovio je da je rekao da će biti nepristran. Loše zaključujete, to znači da sam bio napadno nepristran. Nisam išao na izbore. Precizno sam objasnio što se moralo dogoditi da sam ja natjeran i što se dogodilo da ja smatram da je ovo jedino moguće. Kažem da nije zabranjeno, dapače predviđene su situacije u kojima predsjednik može, e ali ovdje ne može.

Ponovio je da Ustavni sud neće više funkcionirati na taj način. "Ali, odakle vam ideja da ću ja dati ostavku? Od čovjeka koji se ne sjeća poruka s Josipom Rimac. To je sve kriminal krupnih razmjera i to je Plenković i njegovi ljudi koji to odrađuju. A o ostavci sam sve rekao. Da imam posla s normalnim ljudima, onda bih možda odlučio drugačije, ali u ovoj situaciji idem ovako, što je možda i štetno za moju stranku. Ali mogao bih ići i na debatu s Plenkovićem na kojoj bih ga zgromio na ovakvim stvarima i meni je to u interesu. Činjenica da sam ja vrhovni zapovjednik ne stoji na putu našoj debati", rekao je.

Rekao je kako i sam sebi ne može dati mandat. "Dat će mi onaj koji po ustavu dolazi na moje mjesto, jel to jasno ili da to pitamo kravu?". Ponovio je da će čekati ukoliko nitko ne bude imao dovoljno glasova. "Neću kao Kolinda koja je nakon 40 dana pregovora počela vitlali štambiljem i da će imenovati tehničku vladu. To je razlog za opoziv predsjednika, to je grubo kršenje Ustava i zato takav Ustavni sud više neće postojati".

"Oni se razmeću sa slikama s pola vlade i sucem ustavnog suda", rekao je Milanović o dodao kako se jedini trudio da tamo dođu ljudi koji imaju nekakvog integriteta.

Rekao je kako je on uvijek za zezanciju. "Ali ovo nije smiješno, pljačka plina je užasno ozbiljna stvar. Tjerao si lisicu, a istjerao si grizlija", ponovio je Milanović rekavši kako on voli zezanje i ruganje, ali ovo više nije to. "A mi ćemo pričati o tom notornom tipu iz Novog Vinodolskom?".

Upitan o Čoriću još je jednom rekao kako je ovo jako ozbiljna stvar. Iz ovog primjera moramo razumjeti kako neke stvari ne mogu biti tajne. Sjećate se kad je Kolinda tajnom proglasila svoje putovanje u Ameriku i slikanje pored ograde. Kako inteligentno, a pokvareno", rekao je.

"Pitate me za imena. Hoćete mi reći da je sve stalo na Škugoru? Tipu koji je trebao biti šef HEP-a. Sve se zna. Pitajte kravu. Ja očekujem da to pitanje oko DORH-a postane kapitalno pitanje", naglasio je.

Dotaknuo se i mogućih suradnika i ministara u svojoj budućoj Vladi rekao je kako će biti žena i da nije sam u tom odlučivanju, ali se kod nekih stvari jako drži, a to je, među ostalom i stručnost. HDZ je to uvijek prezirao, prezire i sada pa će platiti kaznu. Potvrdio je da očekuje da će biti gusto. Zato što se prijeti onima koji me spominju da će im se ukinuti liste i oni su zašutjeli, ali neću šutjeti i borit ću se da se ovim otmu te institucije koje su zarobili.

Upitan što će biti ako mu Plenković donese potpise, rekao je: "Onome tko bi meni došao sa 76 potpisa, ja bih svakako dao mandat. Imate predsjednika Ustavnog suda, u predmetu u kojem on nije nadležan, on odgovara kibi dabi. Drugim riječima, što bi bilo da vam ja sad odgovorim kibi dabi. Onaj koji dođe sa 76 potpisa, taj će dobiti mandat za sastavljanje vlade, a to ću biti ja".

"Trebat će pregovarati", rekao je sastavljanju većine i postizbornim pregovorima te komentirao stranke koje danas odbacuju mogućnost koaliranja. "Legitimno je da stranke kažu 'mi nećemo s desnicom, mi nećemo s ljevicom' i to je legitimno", no naglasio je kako to nije laž

"Ali sumnjivo je kad ljudi pretrčavaju, a koliko znam nitko nije rekao da mene ne podržava. Neki od nositelja lista su bili vrlo egzaktni, da bi radije s kugom nego s HDZ-om. No pričekajmo da se zbroje glasovi. HDZ ne dolazi u obzir za sve koji vole ovu zemlju", rekao je Milanović.

