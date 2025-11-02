POGLEDAJTE POPIS
Planirate kupovinu? Provjerite koje trgovine i šoping-centri rade ove nedjelje
Piše I. B.,
02. studenoga 2025. @ 08:25
Provjerite koje trgovine i šoping-centri rade ove nedjelje.
Ako planirate u kupnju ove nedjelje, 2. studenog, pogledajte popis svih trgovina i trgovačkih centara koji su otvoreni.
Superkonzum
Zagreb:
- Dankovečka 95
- Dubrava 241
- Gračanska cesta 208
- Huzjanova 2
- Ilica 288
- Radnička cesta 49
- Samoborska cesta 102
- Sarajevska 6
- Sisačka cesta 2
- Tomislavova 11
- Turinina 11
- Ul. grada Vukovara 275
- Zagrebačka av. 108
- Zagrebačka avenija 94
Rijeka:
Osijek:
- Opatijska 26F
- Starčevića 10
- Ulica 3. gardijske brigade Kune 2
Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj potražite na stranici radne-nedjelje.com.
Lidl
Zagreb:
- Aleja Javora 3
- Donje Svetice 46
- Ljubljanska avenija 2
- Nova cesta 7
- Oranički odvojak 1
- Oreškovićeva 3C
- Radnička cesta 232
- Risnjačka ulica 1
- Ulica Julija Knifera 10
- Zadarska ulica 79
Split:
- Nikole Tesle 16 A
- Poljička cesta 37
Rijeka:
Osijek:
- Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33 A
Kaufland
Osijek:
- Svilajska ulica 37, Osijek
Plodine
Zagreb:
- Haleuša 1
- Karla Metikoša 4
- Vice Vukova 2
- Štefanovečki zavoj 10
Split:
- Put Pazdigrada 5
- Put Supavla 5, Poljud
Rijeka:
- Bartola Kašića 7
- Labinska ul. 51
- Martina Kontuša 5
- Osječka 50
- Ružićeva 29
- Ružice Mihić 20
- Trninina 3
- Vukovarska 87
- Zametska 96
- Zvonimirova 3
Osijek:
- Huttlerova 30
- J. J. Strossmayerova 343
Interspar
Zagreb:
- Avenija V. Holjevca 62
- Jankomir 33
- Kolakova 14, Dubrava
- Ulica Vice Vukova 6
- Škorpikova 34/2
Rijeka:
Osijek:
- Sv. Leopolda B. Mandića 7
- Svilajska 31a
Tommy
Split:
- Bušićeva 8 A
- Domovinskog rata 93
- Doverska 33
- Dražanac 46 B
- Dubrovačka 1
- Držićeva 1
- Kranjčevića 45
- Lovački put 11
- Matice Hrvatske 1
- Matoševa 29
- Mažuranićevo Šetalište 24A
- Mejaši 33
- Miroslava Krleže 1
- Put Brda 13
- Put Brodarice 6
- Ruđera Boškovića 18 A
- Slanice 3 A
- Trg hrvatske bratske zajednice 4
- Varaždinska 3 A
- Zoranićeva 5
- Šibenska 9
- Žnjanska ulica 4
Rijeka:
- Danijela Godine 6 A
- Fiorella la Guardia 13
- Vere Bratonje 28
Eurospin
- I. Štefanovecki zavoj 12, Zagreb
- Zagrebačka cesta 162A, Zagreb Dubec
- Samoborska cesta 131, Zagreb
- Ulica Juraja Dobrile 1C, Velika Gorica
- Ulica Ante Starcevica 20, Zaprešic
- Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo
- Ulica hrvatskih branitelja 2, Samobor
- Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko
- Celine 2, Vrbovec
- Zagrebačka ul. 49G, Sisak
- Ivanečko Naselje 2/28, Ivance
- Ulica kralja Tomislava 47A, Križevci
- Ulica Vlahe Paljetka 7, Bjelovar
- Obrtnicka ulica 2, Cakovec
- Ulica Mihovila P. Miškine 5, Koprivnica
- Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica
- Ulica Kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška
- Zagrebačka 52, Požega
- Štrmac 303, Labin
- Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin
- Ulica Petra Svacica 2B, Slavonski Brod
- Stop shop, Ðakovo
- Gacka ulica 70, Osijek
- Zvonarska ulica 63, Vinkovci
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- Arena Centar Zagreb
- Avenue Mall Zagreb
- Supernova Garden Mall
- City Center One Zagreb West
- King Cross Jankomir
- Supernova Buzin
- Park & Shop Sesvete
- Supernova Sisak West
- Supernova Sisak East
- Supernova Požega
- Supernova Colosseum
- Supernova Slavonski Brod
- Hey Park Vukovar
- ZTC Rijeka
- Portanova Osijek
- Joker Split
