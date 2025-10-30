Bliži se blagdan Svih svetih, a onda slijedi nedjelja: Provjerite koje će trgovine biti otvorene

Ove subote obilježava se blagdan Svih svetih, zbog čega će većina trgovina biti zatvoreno, uz iznimku pekara, benzinskih pumpi, tržnica, trgovina u sklopu zračnih i morskih luka, kolodvora te kampova.

Budući da građani na nadolazeći blagdan tipično odlaze na groblja, Vlada je sredinom listopada donijela odluku kojom će trgovine i štandovi koji se bave prodajom cvijeća, cvjetnih aranžmana, svijeća i ostalih proizvoda vezanih za blagdan smjeti biti otvoreni.

Dan nakon Svih svetih je nedjelja, a što će biti otvoreno možete provjeriti ispod.

Superkonzum

Zagreb:

Dankovečka 95

Dubrava 241

Gračanska cesta 208

Huzjanova 2

Ilica 288

Radnička cesta 49

Samoborska cesta 102

Sarajevska 6

Sisačka cesta 2

Tomislavova 11

Turinina 11

Ul. grada Vukovara 275

Zagrebačka av. 108

Zagrebačka avenija 94

Rijeka:

Osječka 71

Osijek:

Opatijska 26F

Starčevića 10

Ulica 3.gardijske brigade Kune 2

Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj potražite na stranici radne-nedjelje.com.

Lidl

Zagreb:

Aleja Javora 3

Donje Svetice 46

Ljubljanska avenija 2

Nova cesta 7

Oranički odvojak 1

Oreškovićeva 3C

Radnička cesta 232

Risnjačka ulica 1

Ulica Julija Knifera 10

Zadarska ulica 79

Split:

Nikole Tesle 16 A

Poljička cesta 37

Rijeka:

Osječka 67/A

Osijek:

Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33 A

Kaufland

Osijek:

Svilajska ulica 37, Osijek

Plodine

Zagreb:

Haleuša 1

Karla Metikoša 4

Vice Vukova 2

Štefanovečki zavoj 10

Split:

Put Pazdigrada 5

Put Supavla 5, Poljud

Rijeka:

Bartola Kašića 7

Labinska ul. 51

Martina Kontuša 5

Osječka 50

Ružićeva 29

Ružice Mihić 20

Trninina 3

Vukovarska 87

Zametska 96

Zvonimirova 3

Osijek:

Huttlerova 30

J. J. Strossmayerova 343

Interspar

Zagreb:

Avenija V. Holjevca 62

Jankomir 33

Kolakova 14, Dubrava

Ulica Vice Vukova 6

Škorpikova 34/2

Rijeka:

Liburnijska ulica 1

Osijek:

Sv. Leopolda B. Mandića 7

Svilajska 31a

Tommy

Split:

Bušićeva 8 A

Domovinskog rata 93

Doverska 33

Dražanac 46 B

Dubrovačka 1

Držićeva 1

Kranjčevića 45

Lovački put 11

Matice Hrvatske 1

Matoševa 29

Mažuranićevo Šetalište 24A

Mejaši 33

Miroslava Krleže 1

Put Brda 13

Put Brodarice 6

Ruđera Boškovića 18 A

Slanice 3 A

Trg hrvatske bratske zajednice 4

Varaždinska 3 A

Zoranićeva 5

Šibenska 9

Žnjanska ulica 4

Rijeka:

Danijela Godine 6 A

Fiorella la Guardia 13

Vere Bratonje 28

Eurospin

I. Štefanovecki zavoj 12, Zagreb

Zagrebacka cesta 162A, Zagreb Dubec

Samoborska cesta 131, Zagreb

Ulica Juraja Dobrile 1C, Velika Gorica

Ulica Ante Starcevica 20, Zaprešic

Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo

Ulica hrvatskih branitelja 2, Samobor

Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko

Celine 2, Vrbovec

Zagrebacka ul. 49G, Sisak

Ivanečko Naselje 2/28, Ivance

Ulica kralja Tomislava 47A, Križevci

Ulica Vlahe Paljetka 7, Bjelovar

Obrtnicka ulica 2, Cakovec

Ulica Mihovila P. Miškine 5, Koprivnica

Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica

Ulica Kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška

Zagrebacka 52, Požega

Štrmac 303, Labin

Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin

Ulica Petra Svacica 2B, Slavonski Brod

Stop shop, Ðakovo

Gacka ulica 70, Osijek

Zvonarska ulica 63, Vinkovci

Trgovacki centri otvoreni ove nedjelje

Arena Centar Zagreb

Avenue Mall Zagreb

Supernova Garden Mall

City Center One Zagreb West

King Cross Jankomir

Supernova Buzin

Park & Shop Sesvete

Supernova Sisak West

Supernova Sisak East

Supernova Požega

Supernova Colosseum

Supernova Slavonski Brod

Hey Park Vukovar

ZTC Rijeka

Portanova Osijek

Joker Split

