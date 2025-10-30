Bliži se blagdan Svih svetih, a onda slijedi nedjelja: Provjerite koje će trgovine biti otvorene

Budući da građani na nadolazeći blagdan tipično odlaze na groblja, Vlada je sredinom listopada donijela odluku kojom će trgovine i štandovi koji se bave prodajom cvijeća, cvjetnih aranžmana, svijeća i ostalih proizvoda vezanih za blagdan smjeti biti otvoreni.
Dan nakon Svih svetih je nedjelja, a što će biti otvoreno možete provjeriti ispod.
Superkonzum
Zagreb:
Dankovečka 95
Dubrava 241
Gračanska cesta 208
Huzjanova 2
Ilica 288
Radnička cesta 49
Samoborska cesta 102
Sarajevska 6
Sisačka cesta 2
Tomislavova 11
Turinina 11
Ul. grada Vukovara 275
Zagrebačka av. 108
Zagrebačka avenija 94
Rijeka:
Osječka 71
Osijek:
Opatijska 26F
Starčevića 10
Ulica 3.gardijske brigade Kune 2
Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj potražite na stranici radne-nedjelje.com.
Lidl
Zagreb:
Aleja Javora 3
Donje Svetice 46
Ljubljanska avenija 2
Nova cesta 7
Oranički odvojak 1
Oreškovićeva 3C
Radnička cesta 232
Risnjačka ulica 1
Ulica Julija Knifera 10
Zadarska ulica 79
Split:
Nikole Tesle 16 A
Poljička cesta 37
Rijeka:
Osječka 67/A
Osijek:
Svetog Leopolda Bogdana Mandića 33 A
Kaufland
Osijek:
Svilajska ulica 37, Osijek
Plodine
Zagreb:
Haleuša 1
Karla Metikoša 4
Vice Vukova 2
Štefanovečki zavoj 10
Split:
Put Pazdigrada 5
Put Supavla 5, Poljud
Rijeka:
Bartola Kašića 7
Labinska ul. 51
Martina Kontuša 5
Osječka 50
Ružićeva 29
Ružice Mihić 20
Trninina 3
Vukovarska 87
Zametska 96
Zvonimirova 3
Osijek:
Huttlerova 30
J. J. Strossmayerova 343
Interspar
Zagreb:
Avenija V. Holjevca 62
Jankomir 33
Kolakova 14, Dubrava
Ulica Vice Vukova 6
Škorpikova 34/2
Rijeka:
Liburnijska ulica 1
Osijek:
Sv. Leopolda B. Mandića 7
Svilajska 31a
Tommy
Split:
Bušićeva 8 A
Domovinskog rata 93
Doverska 33
Dražanac 46 B
Dubrovačka 1
Držićeva 1
Kranjčevića 45
Lovački put 11
Matice Hrvatske 1
Matoševa 29
Mažuranićevo Šetalište 24A
Mejaši 33
Miroslava Krleže 1
Put Brda 13
Put Brodarice 6
Ruđera Boškovića 18 A
Slanice 3 A
Trg hrvatske bratske zajednice 4
Varaždinska 3 A
Zoranićeva 5
Šibenska 9
Žnjanska ulica 4
Rijeka:
Danijela Godine 6 A
Fiorella la Guardia 13
Vere Bratonje 28
Eurospin
I. Štefanovecki zavoj 12, Zagreb
Zagrebacka cesta 162A, Zagreb Dubec
Samoborska cesta 131, Zagreb
Ulica Juraja Dobrile 1C, Velika Gorica
Ulica Ante Starcevica 20, Zaprešic
Ulica hrvatskog preporoda 70, Dugo Selo
Ulica hrvatskih branitelja 2, Samobor
Ulica Veceslava Holjevca 15, Jastrebarsko
Celine 2, Vrbovec
Zagrebacka ul. 49G, Sisak
Ivanečko Naselje 2/28, Ivance
Ulica kralja Tomislava 47A, Križevci
Ulica Vlahe Paljetka 7, Bjelovar
Obrtnicka ulica 2, Cakovec
Ulica Mihovila P. Miškine 5, Koprivnica
Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica
Ulica Kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška
Zagrebacka 52, Požega
Štrmac 303, Labin
Ulica Istarskih narodnjaka 17, Stop Shop, Pazin
Ulica Petra Svacica 2B, Slavonski Brod
Stop shop, Ðakovo
Gacka ulica 70, Osijek
Zvonarska ulica 63, Vinkovci
Trgovacki centri otvoreni ove nedjelje
Arena Centar Zagreb
Avenue Mall Zagreb
Supernova Garden Mall
City Center One Zagreb West
King Cross Jankomir
Supernova Buzin
Park & Shop Sesvete
Supernova Sisak West
Supernova Sisak East
Supernova Požega
Supernova Colosseum
Supernova Slavonski Brod
Hey Park Vukovar
ZTC Rijeka
Portanova Osijek
Joker Split
Još detaljniji popis svih ostalih trgovina u Hrvatskoj potražite na stranici radne-nedjelje.com.