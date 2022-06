Kamioni koji dolaze i odlaze, dim koji se širi po mjestu već petnaest dana. Sve se to događa u prostorima nekadašnjih drvoprerađivačkih pogona u Brodu na Kupi. Mještani su zabrinuti ponajviše zbog toga jer je vlasnik tih pogona slovenski poduzetnik Slavko Hrženjak koji je svoje poslovno carstvo izgradio na zbrinjavanju otpada.

Bivši drvoprerađivački pogoni u Brodu na Kupi prostiru se na 14.500 četvornih metara. Slovenski poduzetnik Slavko Hrženjak kupio ih je prije tri godine. Namjera mu je bila, kaže, da tamo napravi tvornicu lijepljenih nosača, ali ga je u tome spriječila pandemija koronavirusa.

Na pitanje zašto je odustao, odgovara: "Ja sam slobodan čovjek, ja ne trebam vama odgovarati. Odlučio sam da neću, evo. A da vam govorim, razlog je to da ja već u Hrvatskim šumama nemam sirovine, da je teško dobiti sirovinu i da nemam radne snage. To su razlozi. U poslu se puno toga radi i puno toga se napravi, a od puno toga se odustane."

No, u posljednjih petnaestak dana mještani su u prostoru nekadašnje tvornice primijetili čudna događanja. Uočili su kamione koji dolaze i odlaze i dim koji ne prestaje još od kraja svibnja.

"Stalno se nešto događa i to se događa na čudne dane: tijekom vikenda, tijekom nedjelje. Dakle, kad inspekcijske službe ne rade", rekao je Nikola Šprem, mještanin Broda na Kupi.

"Jednostavno ne znamo što se događa. Tu se pojavljuju neki ljudi, a kad je radni dan nema nikoga. Onda se tu kamioni trpaju željezom, odlaze, dolaze i nitko živ ne zna što tko tu kani napraviti", dodao je.

Za rušenje, kao i za gradnju, treba imati dozvolu. Zbog toga je reagirala i gradska uprava.

"Kada smo dobili jednu prijavu da se dolje nešto događa, tada sam poslao komunalnog redara na očevid i on je to izvršio odmah 5. svibnja. On je nakon očevida podnio prijavu građevinskoj inspekciji", rekao je Tomislav Mrle, v. d. pročelnika Grada Delnica.

Ni gradonačelnica Delnica Katarina Mihelčić nema nikakvu informaciju je li ta inspekcija uopće izašla na teren.

"Nije prvi puta da mi nešto prijavljujemo nadležnoj inspekciji pa da onda dočekamo odgovor. Odgovori ne dolaze automatikom, ne dolaze odmah. Isto tako, inspekcija mora na terenu napraviti svoj uviđaj. Ja očekujem da će u narednim danima ti odgovori stići i da ćemo znati što je dalje potrebno činiti", rekla je.

Vlasnik objekta pak tvrdi da je samo platio agenciju za čišćenje prostora kako bi se posjeklo i očistilo grmlje.

"Ja sam dao jednoj firmi da to počisti. Uredno sam ugovor napravio s njom i platili smo. Ako je netko nešto napravio, svako ima svoju odgovornost. Ja ne znam za taj dim, mene nitko nije zvao za taj dim", rekao je novinarki Provjerenog Barbari Majstorović Ivezić.

Tvrdi da želi napraviti kamp za turiste

U međuvremenu je došlo do sastanka gradonačelnice i poduzetnika na kojem joj je on predstavio novi plan gradnje – turistički kamp. Mali je problem što je zemljište koje posjeduje građevinsko, a ne turističko.

"Bilo je pitanje vezano uz još jednu drugu investiciju drugih investitora i je li to moguće prema našem prostornom planu. Moguće je, ali treba zadovoljiti sve specifične uvjete koje mi moramo, kao jedinica lokalne samouprave, dati da bi čovjek zapravo znao što tamo treba raditi", rekla je Mihelčić.

Iako im se ideja kampa sviđa puno više od potencijalne spalionice ili odlagališta otpada, mještani su i dalje sumnjičavi.

"Nema uopće infrastrukture za taj kamp. Tamo možete vi sebi napraviti dvije kuće za odmor. Neka uzme i neka se vidi kolika je minimalna veličina nekog kampa i što morate sve napraviti da biste imali kamp. Tamo nema šanse da bi bio kamp", rekao je Adam Đukić, mještanin Broda na Kupi.

Sumnje mještana u projekt postoje ponajviše zbog toga što je riječ o čovjeku koji je u Hrvatskoj poznat po slučaju Konjščina. On je s tamošnjim načelnikom dogovorio izgradnju spalionice otpada. No građani su se pobunili i stvar je propala.

Godinu prije slovensko ministarstvo okoliša provelo je inspekcijski postupak jer je njegova tvrtka nezakonito odlagala otpad u vrtače kod kočevskog sela Morava. Slovenski mediji objavili su da je zatečeno 200 kubika otpada te je inspektor poduzetniku naložio uklanjanje.

Mještani zabrinuti za svoj kraj

Gradske vlasti u Delnicama, čini se, nisu upoznate s poslovnim pothvatima Slavka Hrženjaka. Mrle je rekao da ga je prvi put vidio kad su se našli na sastanku, a Mihelčić da su se o njemu informirali putem medija.

"Ono što je dostupno i ono što ćete naći među prvim ovim prikazima pretraživača. Činjenica jest da se gospodin često spominje u investicijama vezano uz otpad, uz postupanja s otpadom, uz spalionice. Međutim, u ovom trenutku na području Broda na Kupi ne može biti spalionica jer tako nešto nije predviđeno prostornim planom", rekla je gradonačelnica.

Iako gradske vlasti obećavaju da nema ništa od gradnje spalionice u Brodu na Kupi, a i sam Slavko Hrženjak tvrdi da mu gradnja spalionice niti ikakvog odlagališta otpada nije bila u planu.

Ipak, mještani su i dalje zabrinuti za svoj kraj. Ističu da nisu protiv poduzetnika i poduzetništva i da bi im dobro došle nove investicije i radna mjesta. Smeta im to što čovjek koji je kupio prostor nekadašnje tvornice ne otkriva svoj poslovni plan, nego ga svako malo mijenja.

Najprije je trebala biti tvornica lijepljenih nosača, potom kamp. Nikakve dozvole još nije tražio. Ono što oni vide jest da svako malo u njega ulaze kamioni, a danima se iz njega širi dim. Sve se to događa kraj njihovih kuća ili kuća koje iznajmljuju turistima. Zbog toga, i zbog sličnih scenarija ovog poduzetnika s otpadom u Sloveniji i Hrvatskoj, bore se da njihovo mjesto ne bi postalo novo odlagalište.

