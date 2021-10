HDZ je proglašen krivim u slučaju FIMI media i mora platiti kaznu zbog izvlačenja novca iz državnih tvrtki i institucija, pa će uz to morati i vratiti nepripadajuću imovinsku korist. Kada se sve zbroji platit moraju oko 18 milijuna kuna. To je stranka koja upravlja ovom zemljom. I dok se njezino ime provlači u presudama s izrijekom krivi su, njihova opozicija se raspada. I to doslovce. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izbacio je iz stranke ni manje ni više nego svoje saborske zastupnike. Je li time stao na kraj građanskom ratu unutar stranke ili je stranku zakucao na dno? Hoće li SDP nestati? I jesu li time omogućili Plenkoviću apsolutističku vladavinu? Naši sugovornici tvrde bolest je to koja je počela davno prije, još dok je SDP bio na vlasti.

Bila je to najjača oporbena stranka, stranka koja je obnašala vlast, stranka koju je obilježio Ivica Račan. Političar kojem su i štovatelji, ali i politički oponenti skidali kapu. SDP je doveo na vlast, ali i od SDP-a učinio najjaču oporbenu stranku. Bila su to zlatna vremena.

Na 12. izborima SDP je na vlast doveo Zoran Milanović. Kako je moćan i ozbiljan SDP posrnuo?

"Bolest, da tako kažem, iz davnih vremena, kronična", kaže Ivo Josipović.

Činilo se kao da ćemo cijeli život birati između HDZ-a i SDP-a i da nam se cijelo jedno poglavlje moderne povijesti veže samo na ta dvije opreke. Plavo i crveno.

"Ako nije na dnu, SDP je ovog trenutka vrlo blizu dna", komentirala je Željka Antunović.

Klub izbačenih

Unutarstranačka previranja ovog su puta došla do usijanja.

"Predsjedništvo SDP-a donijelo je odluku da se sedam naših kolegica i kolega isključe iz SDP-a", izjavio je Peđa Grbin.

Izbačeni su svi redom zastupnici u Hrvatskom saboru. Klubu koji je, sada, eto, tek bio, najveći oporbeni klub.

"Najveća oporbena stranka samu sebe detronizira s mjesta vodeće oporbene stranke. Ne pamtim da se to ikada dogodilo", rekao je Davorko Vidović.

Davor Bernardić misli da rukovodstvo stranke nije socijalno, a još manje demokratsko. "Mislim da rukovodstvo stranke nije socijalno, još manje demokratsko, ostalo je samo ono partija i to u onom najgorem smislu, komesarskom smislu riječi."

Izbačenima su se priključili oni koji nisu mogli podnijeti takve poteze vlastitog rukovodstva.

"Nije mi žao ni jednog trenutka, ni jedne minute, ni jedne prehlade koju sam iznio stojeći na štandovima i boreći se za ono što je SDP bojim se bio, ali više nije", kaže Domagoj Hajduković.

Je li ovo samoubilački potez rukovodstva stranke? Da sama sebi smanji moć u saboru?

"Iskreno, ovo hrvatski parlamentarizam ne pamti. Da imaš jednu stranku koja se tako raskoli. Ovo discipliniranje koje sad provodi SDP-ovo vodstvo na čelu s Peđom Grbinom, za tu stranku je pogubno. Teško je biti pametan ovih dana i nešto pametno reći o SDP-u, ali čini mi se da je Peđa Grbin kao stečajni upravitelj. Stečaj ne mora sam po sebi biti loš. Možeš očistiti i krenut ispočetka. Oni kažu da je to novi početak, a možda je to početak kraja. I SDP kakvog ga mi nekad znamo, više neće postojati", rekao je Mislav Bago.

Na pitanje što bi Račan rekao na to, Ivo Josipović odgovara: "Ne bi Ivica Račan ništa rekao jer se to njemu ne bi dogodilo."

Ivo Josipović i Željka Antunović gradili su tu stranku. Znaju te ljude u dušu, znaju sve unutarstranačke postupke koji su se tamo događali.

"Ovdje se ne radi o neslaganju u politikama, ovdje se jednostavno radi o uklanjanju svih onih koji bi na sljedećim stranačkim izborima mogli ugroziti samovolju ovog vodstva ili želje i interese ovog vodstva", kaže Antunović.

"Jer lišiti se nekoliko tisuća članova pa lišiti se i nekih istaknutih članova koji su cijeli svoj život proveli u stranci zapravo bez jasne optužbe što su to skrivili, nije dobra politika", dodaje Josipović.

Ali govori nam, optimističan je, pa se u SDP vratio 2019. godine, nakon pokušaja s vlastitom strankom, i u nju na povratku doveo sve svoje članove. "Ali nekome tko je cijeli život proveo u SDP-u reći fuj, da mu nije mjesto u SDP-u je vrlo loša poruka", dodaje Josipović.

"Razlozi za to su jasni. Kolegice i kolege nisu htjele poštovati odluke tijela stranke, ali ne samo to. Svojim brojnim javnim istupima svojim izjavama nanijeli su ogromnu štetu SDP-u", rekao je Grbin.

A takvo vođenje stranke se događa već jako dugo govori Željka Antunović: "Zoran Milanović je definitivno uveo te loše principe koji su rastakali SDP dugi niz godina. Zoran Milanović je uveo princip ili si za mene ili si protiv mene."

To je 'modus operandi' govori Antunović koji su preuzeli i svi daljnji predsjednici SDP-a. Tužno je to, smatra, jer postavio ga je čovjek koji nije mario za stranku govori Antunović: "Koji jednostavno nikad nije mislio da je stranka bitna osim za potrebe njegove karijere jer bez stranke nije mogao ostvariti ono sve što je ostvario do sad i biti predsjednik Vlade i predsjednik Republike."

Stranka tone sve dublje

Tu tezu da je brod krenuo tonuti još za vrijeme Milanovića i Josipović potvrđuje: "Tada se odstupilo od nekih vrijednosti, tada je počela određena negativna kadrovska selekcija."

"Davor je predsjednik stranke, pomozite mu, ali tako da mu stvarno pomognete i date vjetar u leđa jer će mu trebati, kao što je trebalo i meni", rekao je Zoran Milanović.

"Dolaskom Davora Bernardića mnogi su očekivali da će on drastično promijeniti smjer upravljanja strankom kojeg je prakticirao Zoran Milanović, međutim to se nije dogodilo", kaže Antunović.

Stoga, govori Bago, i Bernardić snosi dio odgovornosti za stanje u stranci. Njemu su pak kažu tada njegovi iz kluba poručivali da napusti stranku.

"Isto kao što je i Davor Bernardić koji je utovario u saborske klupe svoje kumove, svoje prijatelje, svoje istomišljenike, ljude koji su mu dužni nešto. Tako da ne može Davor Bernardić biti amnestiran od ovog stanja jer u konačnici, ja se sjećam, da i njemu su radili problem. Ali nije na ovakav način bio bunt i nije na ovakav način bilo prijetnje", kaže Bago.

Loš izborni rezultat skinuo ga je s trona. Na unutarstranačkim izborima palicu je preuzeo Grbin.

"Želim im puno uspjeha i sreće i da imaju najmanje onoliko podrške koliko sam ja imao u svojem radi zadnje četiri godine. Sretno", izjavio je Bernardić.

"Ne mora me zvati ubuduće, ali ako tako misli voditi SDP - nebu dobro", kaže Milanović.

"Oni su se u SDP-u često voljeli hvaliti mi sa svojim bivšim predsjednicima se ne razračunavamo ka HDZ. U HDZ-u vi nemate, osim Franje Tuđmana, nijednog ostalog predsjednika, osim aktualnoga. SDP je sad krenuo tim HDZ-ovim putem i oni se razračunavaju s bivšim predsjednicima. Davorom Bernardićem, Rajko Ostojić, cijeli niz ostalih ljudi koji jesu od mandata Zorana Milanovića njemu bili stalno oporba. Da budemo pošteni Prema tome nije to sada neka nova ekipa. Ekipa je stalno bila u otporu. Uvijek bi bio otpor između središnjice i Gajeve. Gajeva je središte gradskog SDP-a, tako da ne treba tu imati sentimenta ni za jedne ni za druge", objasnio je Bago.

Upravo zbog Grbinovog poteza raspuštanja gradske organizacije SDP-a uoči lokalnih izbora. Govori to je bio također suicidalan čin.

"Otrpjela sam i Milanovića i Bernardića otrpjela sam i početak vodstva Peđe Grbina. Od početka sam bila kritična i od početka sam upozoravala na taj aspekt neupravljanja strankom. Prepuštanja stranke stihiji i karijeristima da tu stranku vode", kaže Željka Antunović.

Tko je kriv?

Kadrovska selekcija govori Bago, ide svim predsjednicima SDP-a na dušu.

"Nije Peđa Grbin kriv za stanje u stranci. Tu odgovornost snosi i Zoran Milanović i Davor Bernardić i nažalost u konačnici dijelom i Ivica Račan. Ja se sjećam SDP-a 1990. kad sam počeo pratiti tu stranku, to su bili intelektualci. Gradsku skupštinu, kad ti pogledaš listu gradske skupštine pa to su bili ljudi bez potpisa. Ne trebaš mu uopće stavljati dolje potpise, već znaš, etablirani ljudi koji su nešto napravili i htjeli su nešto napraviti za javno dobro. A što se pretvorili vijećnici SDP-a u zadnjim mandatima? To su neki 'no-nameovi' koji su ili zaposlenici SDP-a ili duguju nešto Davoru Bernardiću ili Zoranu Milanoviću. To su prolazni likovi."

I to je nešto što Josipovića najviše žalosti, a govori jasno je zašto su intelektualci, profesori, znanstvenici, uglednici, nestali iz stranke.

"Zato što je imanentno takvoj populaciji, hajde reći ću intenzivno mislećoj populaciji, jest potreba slobode govora", rekao je Josipović.

Anonimusi

Željka Antunović kaže: "Vi danas u predsjedništvu stranke imate ljude koje apsolutno nitko ne poznaje koji su neprepoznatljivi, čak i na razini stranke. Imate ljude poput Ivana Račana koji paralelno s ovim što sada radi, a de facto pokapa SDP, pokušava ostvariti diplomatsku karijeru uz pomoć Zorana Milanovića."

Zvali smo Ivana Račana, nije htio stati pred kamere. Nije ni Peđa Grbin odgovarao na pozive.

Jesu li te svađe i bavljenje samima sobom umjesto s politikama i biračima još jedna noga na koju se spotaknuo SDP? Još prije ere stranke Možemo, na sceni se pojavio Plenković kršćanski, ali vrlo liberalno orijentiran. Je li ih i on izbacio s putanje?

"Ono što je SDP propustio u zadnjih 10, 15 godina sigurno je iz boriti se za novo biračko tijelo, za mlađe ljude", dodaje Antunović.

"Birači možda neće ostati vjerni SDP-u, ja se nadam da hoće, ali evo vidimo već i sad vidimo da to nisu zbog slabosti SDP-a, a ne zato što su vjerovali u HDZ", rekao je Josipović.

HDZ ima zacementiranu podršku svojih birača bez obzira na grijehe, SDP-ovi birači promišljaju i cijepaju dlaku na tri dijela govori Bago.

"Pravi SDP-ovac, teško da bi ga ja mogao zamisliti da će glasati za HDZ. To da si odmah raščistimo. To je neka crvena linija, oni će ili ostati doma ili glasati za Možemo!, sada. Prije bi glasali začepljenog nosa za SDP."

I koliko god se razlikovale te dvije stranke, oko ključnih stvari su bile uvijek složne.

"I kako se Jugoslavija raspadala da su SDP i HDZ u nekim strateškim stvarima bili na istoj strani. Da li je to neovisnost, da li je to euro, da li je to NATO. A vi sad nemate to drugo sidro. Svaka vlast kažu da kvari, a apsolutna vlast još više kvari i ovo je situacija koja nije dobra ni za Andreja Plenkovića. On praktički nema oporbu, on misli da može raditi što hoće. Oni njegovi ministri mogu misliti da su nedodirljivi. I onda se mogu pogubiti. I onda znamo što se događa u takvoj situaciji kada misliš da je nebo granica, a nije", kaže Bago.

Je li ovo početak za SDP ili početak kraja?

"Jest da ta stranaka više ne znači bog za što, ali glavno je da su oni na čelu te stranke i da zauzimaju neke pozicije koje ne znam čemu će im služiti ako srozaju SDP još niže od ovoga što im vrijedi što sjede na ključnim stranačkim pozicijama", govori Željka Antunović.

Josipović još vjeruje da ima nade u SDP-ov opstanak. Ima nade govori za pomirbu i za vraćanje članova natrag u stranku.

"Netko tko je na čelu stranke, a ima ovakve probleme mora malo razmisliti je li u stanju izvući stranku iz krize. Ako Peđa Grbin ima to uvjerenje i ima podršku, bilo mu sretno", kaže Ivo Josipović.

Bave se sami sobom, ne politikom. Sve što slušamo su ili loši ili srednji izborni rezultati ili svađe između njih samih. U lokalnim sredinama ima SDP-ovaca koji dobro vode te sredine, ali nemaju aspiraciju za državnu politiku. Možemo! im puše za vratom, a oni gube ruke u Saboru. Nogometnim žargonom zabili su si autogol. Ili možda ne?

