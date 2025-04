Iznad naših će krajeva do početka sljedećeg tjedna povremeno i dalje pritjecati vlažan i razmjerno topao zrak, što će pratiti i blaga ciklonalna aktivnost.



U petak ujutro i prijepodne posvuda promjenjivo do pretežno oblačno. Povremeno kiša ili pljusak, i to češće u sjevernim predjelima gdje lokalno može pasti i izraženija oborina. Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, a na Jadranu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno s kišom. Vjetar slab do umjeren. Poslijepodne svježije nego u četvrtak, većinom od 12 do 15 stupnjeva.



U istočnim predjelima oblačno s kišom, ponegdje i izraženijim pljuskovima i grmljavinom s kojima može pasti i obilnija oborina, osobito u Podunavlju. Puhat će umjeren, mjestimice i jak sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura od 14 do 17 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno kiša ili pljuskovi, koji će na sjevernom Jadranu ponegdje biti praćeni i grmljavinom. U gorju umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 10 do 13, na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva.



U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Povremeno će biti kiše ili grmljavinskog pljuska, i to najčešće na sjevernom dijelu. Puhat će većinom umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, a u unutrašnjosti, osobito navečer, bura. Temperatura od 19 do 22 stupnja.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti i u subotu kiša i lokalni pljuskovi, a u nedjelju i ponedjeljak barem djelomice sunčano premda su i u ponedjeljak u gorju mjestimice mogući pljuskovi. U subotu će puhati umjeren do jak sjeverac i sjeverozapadnjak, u nedjelju sjeveroistočnjak, a u ponedjeljak uglavnom vjetar s istoka. Jutra razmjerno svježa, a najviša temperatura u porastu.



Na Jadranu djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. U subotu i ponedjeljak mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadnjak i bura koja će potkraj subote i u nedjelju podno Velebita na udare biti i vrlo jaka ili olujna. U ponedjeljak uglavnom umjeren vjetar s istoka, na otvorenom moru i jugo. Temperatura u blagom porastu.



Prema trenutačnom materijalu, od utorka posvuda stabilno uz dosta sunca i osjetno sve toplije.