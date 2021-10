Na današnjoj sjednici Predsjedništva SDP-a donesena je odluka da se iz stranke izbacuje sedmero članova, među kojima je najzvučnije ime bivšeg predsjednika Davora Bernardića.

Peđa Grbin je obrazlažući odluku rekao da su izbačeni članovi nanijeli golemu štetu stranci. Nakon objave oglasio se i Davor Bernardić, koji je na Facebooku napisao samo kratko: "Oprosti im Bože, ne znaju što rade".

Sve je pratio i reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak, koji je kazao kako se Grbinovi oponenti, naravno, ne slažu s njegovim potezom. Za sutra je najavljeno osnivanje novog Kluba zastupnika u Saboru, koji će sada imati 21 saborskog zastupnika, umjesto dosadašnjih 32.

Izbačeni su Davor Bernardić, Renata Sabljar Dračevac, Romana Nikolić, Franko Vidović, Davorko Vidović, Vesna Nađ i Katica Glamuzina.

Jarak je istaknuo kako budućnost stranke nije svijetla, jer je SDP u velikoj krizi već nekoliko godina, a što su pokazali i zadnji lokalni i parlamentarni izbori. "Najveći problem SDP-a jest što oni primjerice u Dalmaciji i Slavoniji de facto ne postoje. Sve je to kriza koja se godinama produbljuje i traje, i teško je vjerovati da se ona neće nastaviti."

Dodao je i kako sami SDP-ovci priznaju da već nekoliko godina nisu iznjedrili novo, mlado lice, koje bi donijelo novu energiju.

Nižu se reakcije: "Zbogom, SDP"

Franko Vidović na društvenim je mrežama napisao: "Što ostane na kraju? Možda malo tuge, ne za ovim sad. Već tuge za onim što je nekad bilo. Ovo sad nije vrijedno nijedne emocije. Ja ostajem svoj kao što sam uvijek i bio, s morem mana i ponekom vrlinom, ali uspravan i ponosan. Ponosan na ono iza mene, uspravan u sadašnjosti i sretan jer imam budućnost. U kojoj nema mjesta za 'drugove' iz sadašnjeg rukovodstva SDP-a! Vama iz rukovodstva zbogom i da se ne sretnemo nikad više!

A svim drugim ljudima u SDP-u i onima kojima sam nešto značio i onima kojima nisam veliko hvala. Hvala i svim ljudima koji su podržavali moje kandidature na listama SDP-a. Bez tih ljudi moj rad ne bi imao smisla. Bez vas bih sigurno bio drugačiji čovjek! Zbogom SDP!!!"

Renata Sabljar Dračevac napisala je kratko: "Izraz lica izbacivača govori više od tisuću riječi".

Vesna Nađ je zahvalila na izbacivanju: "Hvala Peđi i ekipi iz Predsjedništva što su me večeras izbacili iz SDP-a nakon 21 godina u SDP-u zajedno s još šestero saborskih zastupnica i zastupnika! To će SDP-u sigurno drastično podići rejting, a i članstvo, ukoliko uopće netko ostane u SDP-u, znat će to prepoznati kao odličnu odluku!"

Domagoj Hajduković, koji nije na listi izbačenih, odmah nakon sjednice objavio je status da više ne želi biti dio SDP-a te da će sutra podnijeti zahtjev za ispis.

"U stranci u kojoj se pluralizam i različita mišljenja ne uvažavaju, u stranci u kojoj predsjednik ne prenosi događaje kako su se dogodili, u stranci koja vas javno prihvaća a potajno vas se želi riješiti, u stranci u kojoj pojedinci odbijaju dati dokumentaciju DORH-u ili su priznali kaznena djela a još su članovi s blagoslovom vodstva – više NE ŽELIM biti.

To nije stranka u koju sam ušao 2000. s ciljem promijena Hrvatske na bolje, to nije SDP, to nije stranka Ivice Račana u kojoj je obraz vrjedniji od izbora. Sutra ću podnijeti zahtjev za ispis iz članstva jer to nije stranka koja utjelovljuje moje principe, vrijednosti i ideale. Borba se nastavlja, ali ne u stranci koja je sve samo ne socijaldemokratsko. Isprike svim časnim članicama i članovima SDP-a, nisam uspio spasiti stranku od ovakvog vodstva. Volio bih reći da idem da bih se vratio, ali s ovako slijepim vodstvom…"

Romana Nikolić je pak napisala: "Danas je napisana zadnja stranica jednog poglavlja mog života zvanog Socijaldemokratska partija Hrvatske. Proglašena sam jednom od onih koja svojim istupima čini štetu stranci i ne mogu da se ne zapitam koja bi bila primjerena kazna za one koji se bave urušavanjem stranke, dok borba za bolje sutra hrvatskih građanki i građana ostaju po strani.

Hvala svima koji su u ove 23 godine bili dio mog stranačkog puta kao drugovi, prijatelji i suborci za bolju Hrvatsku. Hvala i stranci što me je izgradila kao osobu, dala mi neke od mojih danas najboljih prijatelja i što me je naučila da se za neke stvari vrijedi boriti.

A borit ću se i dalje, kako u Sabornici, tako i u mom Uredu za komunikaciju s građanima u osječkom Pothodniku. Slušat ću što građanke i građani imaju za reći kako bih svoju energiju i vrijeme mogla usmjeriti na nešto dobro za sve nas."

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr