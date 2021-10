Predsjednik RH Zoran Milanović otvorio je u subotu u Crikvenici 25. državno sportsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, a potom se otputio u Samobor gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada, a potom komentirao i aktualna pitanja.

Među gorućim aktualnim pitanjima ovih dana opet je cijena goriva, pogotovo nakon što je Vlada uredbom ograničila maksimalan rast njegove cijene na mjesec dana.



Sve to košta, kazao je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović odgovarajući na novinarska pitanja u Samoboru: ''I proizvođačima i distributerima i trgovcima će to nekako trebati nadoknaditi, ali podržavam stav Vlade da se u to upuste''.

Što očekivati dalje, teško je reći, naime, kako je upozorio: ''Ni ovo nije bilo očekivano. Toliko o prognozama u ekonomiji''.



Milanović: ''Policija se ne smije tako ponašati, dobro je da se poduzimaju mjere''



Ranije danas Milanović otvarajući u subotu u Crikvenici 25. državno sportsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, na kojem će se u pet sportova natjecati oko 500 sudionika, istaknuo je da su se u Crikvenici okupili ljudi koji su 1991. godine išli u nepoznato, u najopasnije, braniti svoju malu ali jedinu domovinu od neprijatelja koji je bio puno jači.



U obrani je na početku sudjelovalo malo dobrih i malo pravih ljudi, bilo ih je samo nekoliko tisuća od nas više milijuna, naveo je Milanović obraćajući se sudionicima i dodao da je 500 sudionika za njega jako puno. Ljudi stare i odlaze, kazao je.

Natjecatelje, članove županijskih podružnica Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata (UDVDR) iz cijele zemlje, pozdravio je predsjednik UDVDR Đuro Dečak. Istaknuo je da ih se prvi put na ovom natjecanju okupilo manje od tisuću. 'Izgleda da za nas ima sve manje razumijevanja, a i koronavirus nameće nove uvjete', dodao je Dečak.

Nakon svečanog otvorenja sportskog natjecanja, položeni su vijenci i upaljene svijeće na spomeniku Domovinskom ratu u središtu Crikvenice. Natjecanja će se odvijati u boćanju, šahu i stolnom tenisu u Crikvenici te u streljaštvu i kuglanju u Rijeci. Prošlogodišnje natjecanje bilo je otkazano zbog epidemioloških razloga.