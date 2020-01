Cijena izgradnje zagrebačke zičare naglo je, razno raznim aneksima ugovora, porasla za gotovo 50 posto. To znači da će njezina konačna cijena iznositi pola milijarde kuna, tj. da će biti najskuplju u Europi. Zbog toga se opet pojavila priča smjene donedavnog ravnatelja Srebrnjaka Bore Nogala i njegovog upozorenja da je netko stavio šapu na atraktivno zemljište na Brestovcu koje pripada spomenutoj bolnici. Baš je tamo odjednom, u novom nacrtu žičare, planirana međupostaja.

Zičara koju su Zagrepčani čekali godinama pretvorila se u izvor negodovajna. Naime, izgradnja zagrebačke žičare do Sljemena najskuplja je u Europi i nitko ne zna zašto.

"Ja ne znam gdje u svijetu postoji žičara od toliko novaca. Voljela bih vidjeti neku koja toliko košta, sjesti u nju. Je li od zlata? Je li od dijamanata?", upitala je Zagrepčanka Ivana Šuster.

Nije samo cijena jedini problem, već i brojne nepoznanice oko cijeloga projekta vrijednog više od pola milijarde kuna. Ne zna se tko je crtao novu trasu koja, umjesto da ide, kako je prije bilo, samo ravno do Sljemena, sada ima početnu postaju na Gračanima. Također, s novom se trasom prije dolaska na vrh može skrenuti na Brestovac, gdje se gradi međupostaja.

Frani Rojnici iz Zagreba nova bi žičara mogla stvoriti probleme jer se preko njegove zemlje planira gradnja. Prije nekoliko mjeseci je otkrio da se to radi u sklopu uređenja okretišta tramvaja uz početnu postaju na Gračanima.

"Moj život je otišao da bi ja omogućio mom sinu da on ostane u RH, da on napravi objekt, da on može zaposliti 20-30 ljudi da bi radilo u tom objektu i funkcioniralo. Oni bi htjeli sada na silu to od mene oteti, dovesti svoje sinove da rade, a ja da svoga šaljem u Irsku. E, pa neće tako", rekao je Rojnica.

Frane Rojnica - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

On u svojem vlasništvu ima oko 1000 kvadrata, a u igri je još 8000 kvadrata koje imaju njegovi susjedi.

"Mislim da se tih 9000 kvadrata uzima za određenu klijentelu da bi oni tu podesili svoje poslovne prostore, svoje kućice gdje bi oni naplaćivali, radili, živjeli", rekao je Rojnica.

Je li netko bacio oko na lokaciju na Brestovcu?

Postoji sumnja da je netko bacio oko i na 80.000 kvadrata uz lokaciju međupostaje na Brestovcu, koji su u vlasništvu Dječje bolnice Srebrnjak. Da bi se međupostaja uopće gradila ondje, Srebrnjak je morao dati dio svojih kvadrata, ali izgleda da to nije bilo dosta.

Na jednom od prosvjeda protiv smjene Bore Nogale, donedavnog ravnatelja Srebrnjaka, upitali smo doktora postoji li mogućnost da je nekome smetao njegov projekt rehabilitacijskog centra koji je planirao izgraditi u blizini lokacije međupostaje.

"Kad imate 800 kvadrata na najboljoj poziciji, naravno da ima puno špekulanata, interesanata koji zovu pa kažu: 'Što misliš ovo, a što misliš ono?' Nemam ja ništa konkretno, ali definitivno na njemu [Milanu Bandiću] postoji pritisak da se da ovom, onom, ovim, onim tvrtkama, firmama, itd.", odgovorio nam je Nogalo.

Lokacija međupostaje na Brestovcu (Foto: DNEVNIK.hr)

Mirki Jožić, pročelnici Gradskog ureda za gospodarstvo, prvi je glas da se ondje planirao graditi rehabilitacijski centar. Tvrdi da ne zna ni ima li po tom pitanju gradonačelnik neke svoje planove.

"Gradska uprava je jako kompleksna. Znači, ne planira sam gradonačelnik nešto, to je cijeli niz ureda. Ja znam da se o Brestovcu govorilo već puno godina i da je to sigurno bio jedan od potencijala Sljemena i grada Zagreba", rekla je Jožić.

Međutim, na pitanje: "Znači, vi tvrdite da gradonačelnik Milan Bandić baš ništa ne dogovara sam s određenim izvođačima, tvrtkama?", Jožić je odgovorila: "Ne tvrdim."

"Tko to normalan može plaćati?"

Udruga branitelja Vidra otkrila je da se na spomenutoj lokaciji već događaju sumnjive uknjižbe na parcele.

"To je moguća trgovina parcelama. To Bandić dobro radi. Posumnjali smo da nije sve čisto. Budući da je Brestovac do 2014. imao zaštitu kao kulturno dobro, naprasno i naglo je odlukom grada ta zaštita skinuta gdje je već tamo navedeno da bi se mogli graditi hoteli, wellnesi", rekla je Vesna Grgić, predsjednica Braniteljske udruge Vidra.

I Frane Rojnica na svojih je 1100 kvadrata planirao izgraditi hotel. Dobio je dozvolu od grada za gradnju u turističke svrhe, ali je realizaciju kočio vlasnik jednog ugostiteljskog objekta. Bio je bespravno izgrađen ovdje, djelomično na njegovoj parceli. Državne institucije ga, unatoč svim mogućim rješenjima, kaže, nisu rušile.

"Taj se objekt srušio prije nekih 9-10 mjeseci, kad je Grad Zagreb počeo graditi najnoviju žičaru. Ne zbog mene, da bi ja napravio hotel za kojeg sam ja imao na desetke planova", rekao je Rojnica.

Frane Rojnica - 1 (Foto: DNEVNIK.hr)

Grad je ondje imao svoje planove za žičaru. Rojnica nam je pokazao projektne ideje od kojih se odustalo, a išle su i preko njegove zemlje. Među idejama je bila izgradnja cesti, klizališta i crkve.

"Nemam ja ništa protiv da se Zagreb gradi i da se izgrađuje, ali ne dozvoljavam da netko na račun mene, na račun moje unučadi, diže milijunske kredite da bi jedan projekt, koji su napravili prije dvije godine, rekli: 'Ovo je prva faza žičare, najnovije napravljena 24 milijuna kuna plaćena'", rekao je Rojnica.

"Ti isti stručnjaci, koji su to planirali, koji su dali blagoslov kažu: 'E, to ne valja, sad moramo napravit novo. Sad moramo novih 9000 kvadrata, moramo novo okretište.' Tko to normalan može plaćati?", dodao je.

Žičara poskupljuje i zbog potpisanih aneksa ugovora

Gradonačelnik Bandić rekao je da se sva dokumentacija vezana za žičaru može pronaći na internetskim stranicama. Međutim, to nije istina jer je moguće pronaći samo djelomičnu dokumentaciju javne nabave vezane uz projekt. Mi smo ondje tako iskopali nekoliko ugovora.

Izrada projektne dokumentacije plaćena je Elektroprojektu više od šest milijuna kuna, opremu za žičaru nabavlja austrijska tvrtka Doppelmayr za više od 111 milijuna kuna, a hrvatska tvrtka GIP Pionir pobijedila je na javnom natječaju ponudivši gotovo 300 milijuna kuna za gradnju žičare.

Troškovi žičare Sljeme (Foto: DNEVNIK.hr)

Isplivalo je u javnost da žičara poskupljuje i zbog potpisanih aneksa ugovora. S tvrtkom koja oprema žičaru potpisana su dva aneksa vrijedna više od pet milijuna kuna, a s tvrtkom koja gradi žičaru tri od gotovo 75 milijuna kuna.

"Ja ju sad već zovem 'živčara' iz razloga što smo svi živčani oko svega toga. Zašto krivo rade? Otkud aneksi? Pa dajte napravite jedan pristojan projekt. Uzmite menadžera koji će voditi i pokažite da i u Zagrebu moguće", rekla je Anka Mrak Taritaš (Glas), zastupnici u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

"Prošle godine je otvorena žičara u Sarajevu. Naš gradonačelnik je bio tamo. Oni su to napravili za neke pristojne novce. Ovdje čak i kad pitate koliko košta ne dobijete odgovor", dodala je.

Žičara u Sarajevu (Foto: Armin Durgut/PIXSELL)

Gorana Radića, voditelja projekta izgradnje žičare na Sljemenu, smo pitali zašto je došlo do potpisivanja ovih ugovora.

"Kada se krenulo raditi, geomehanički zahtjevi su bili različiti u odnosu na te ugovorene cifre", rekao je Radić te dodao da za to postoji "i tehničko i novčano" opravdanje.

Tvrtka GIP Pionir gradila je zgradu u kojoj Milan Bandić na papiru ima jedan stan. Vlasnički je povezana s tvrtkom koja je gradila zgradu u kojoj je USKOK sumnjao da ima stan, ali ne na papiru. Naime, formalni su mu vlasnici prijatelji iz Gruda. Pokušali smo i od tvrtke GIP Pionir dobiti izjavu, ali bezuspješno.

Jedno je procijenjeno, drugo ugovoreno, a treće je u realizaciji

Prema dokumentu javne nabave koji smo pronašli, izgradnja žičare je na početku trebala stajati oko 250 milijuna kuna. Cijena je na kraju porasla za gotovo 50 posto.

"Brojka s kojom se barata od 250 milijuna kuna ne govori o ovoj žičari koja se ovdje radi, nego o nekoj žičari, nekog kapaciteta, određene kvalitete, određene dužine, bez među stanica i slično. Znači, uopće ne pričamo o istom projektu", rekla je pročelnica Jozić.

Zagrebačka žičara - 4 (Foto: DNEVNIK.hr)

U prijevodu: jedno je procijenjeno, drugo ugovoreno, a treće je u realizaciji. Da bi se sve te promjene mogle financirati, ZET je morao podignuti kredit od 537 milijuna kuna s kamatama od preko 110 milijuna kuna.

"Ja vas pitam: Ako vi idete graditi nešto, pa valjda na početku trebate osigurati financije, prije nego što krenete raditi, a ne na kraju samog projekta. Što bi bilo da Gradska skupština nije dala dozvolu za kredit od pola milijarde kuna? Onda bi grad bio na sudu s izvođačima radova. Stavljaju nas pred gotov čin", rekao je Tomislav Tomašević (Zagreb je NAŠ!), zastupnik u Gradskoj skupštini.

Od gradskih smo vlasti tražili da nam dostave projektnu dokumentaciju za planiranu gradnju oko prve postaje na Gračanima i, ako postoji, one kraj međupostaje na Brestovcu. Međutim, oni nam ništa od toga nisu dostavili.

"Sve skupa je potpuno netransparentno. Nedostupno je ne samo javnosti i medijima, nego i nama zastupnicima. Svaki dodatni dokument trebamo tražiti putem zastupničkog pitanja, moramo čekati na njega tri do četiri tjedna", rekao je gradski zastupnik Renato Petek (Naprijed Hrvatska! – Progresivni savez).

Uspjeli smo sami doći do projekta koji je predložio doktor Nogalo u blizini međupostaje na Brestovcu. Radi se o rehabilitaciji za sportaše, mjestu za reumatološki i neurološki oboljele pacijente. Ideja je, tvrdi doktor Nogalo, poslana Gradskom uredu za zdravstvo.

Boro Nogalo, bivši ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak (Foto: DNEVNIK.hr)

Međutim, odgovor o projektu nije dobio: "Ništa ne govore, nema uopće komunikacije vezano uz taj projekt", rekao je Nogalo.

Milan Bandić i dalje tvrdi da je sve riješeno

Rojnica je na kraju od grada uspio dobiti planirani projekt obnove tramvajskog okretišta kod prve postaje na Gračanima. Za njega je doznao u lipnju, kada je, kaže, dobio poziv za parcelaciju. Žalio se, a onda je saznao da je grad odobrio i lokacijsku dozvolu za tu, javnosti nepoznatu, gradnju.

"Nitko me nikada nije pozvao na razgovor vezano uz moju zemlju, a da ne kažem da mi je netko ponudio nekakve novce, da mi je ponudio netko neku zamjensku lokaciju, da mi je netko ponudio nekakve zamjenske objekte. Nitko mi ništa nije ponudio", rekao je Rojnica.

Upitali smo gradonačelnika zašto ovo nije riješeno na vrijeme.

"Sve je riješeno", rekao je gradonačelnik te je, upitan govori li istinu, dodao: "Uvijek, istina me oslobađa."

Zagrebačka žičara - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Žičara Sljeme je, možemo reći, megalomanski projekt. I sama austrijska tvrtka koja oprema žičaru je, otkrio nam je voditelj projekta, rekla da je ovo najveća gradska žičara u Europi. Početna postaja imat će dvije podzemne etaže s više od 200 parkirnih mjesta, fitness klubove, restorane.

Žičaru će držati 34 stupa, a u 84 kabine će moći za 17 minuta prevesti stotine putnika. Međutim, još je nepoznato što se još namjerava graditi uz nju. Nepoznato je i zašto se ne gradi jednostavno i jeftino, već golemo i preskupo, i to u jednoj od najsiromašnijih članica Europske unije.

Ono što znamo je da se s nekim razlogom to sve skriva. Mi samo poučeni iskustvom možemo zaključiti da netko ipak mora zaraditi. To su obično oni od kojih oni na vlasti imaju koristi.

