Zagreb će imati najskuplju žičaru u Europi. Tako barem tvrdi gradska oporba nakon što je cijena projekta s oko 300 milijuna kuna narasla na oko 650 milijuna kuna. Posebno su ljutiti što se projekt počeo graditi, a financijska se konstrukcija zatvara tek sada i to golemim kreditom.

Radovi na žičari u punom su jeku, a oporbu muči što se još ne zna koliko će sve koštati ni kako će se platiti.

"Totalna improvizacija i nepripremljenost samog projekta koja je stvarno zapanjujuća. Ja mislim da se tako lift u zgradi ne radi. Već se raspisao natječaj i krenulo u radove, a fali više od pola milijarde kuna", kaže predsjednik Kluba lijevog bloka u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Tomašević.

To što fali dat će banke. Skupština je tako odobrila da se zbog žičare ZET zaduži za 537 milijuna kuna. Na to će platiti još više od 112 milijuna kuna kamata.

"Pri tom nitko ne zna što je u tom kreditu, da li je donja stanica, da li je samo žičara, da li je i donja i gornja stanica, da li je rekonstrukcija sve infrastrukture, dakle sve je obavijeno velom tajne", kaže Anka Mrak Taritaš, čelnica GLAS-a.

ZET je, kažu, gubitaš koji opstaje zbog gradskih subvencija, pa je ovo zaduženje tim spornije.

"Bojim se da to dovodi u pitanje i opstojnost ZET-a kao javnog prijevoznika Zagreba, bojim se da će to dovesti u vrlo skoroj budućnosti i do poskupljenja javnog prijevoza u Zagrebu", uvjeren je Tomislav Stojak, gradski zastupnik iz redova HNS-a.

"Sljedećih 15 godina svake godine će ZET morati platiti 50 milijuna kuna kamata. "Mi znamo kako posluje ZET, mi znamo kakvi su uvjeti u Zagrebu, kakvi su nam tramvaji, kakvi su nam autobusi", napominje Rada Borić, gradska zastupnice iz Nove ljevice.

No na sve oporbene primjedbe, kao i do sada, gradonačelnik Milan Bandić odgovara samo sarkazmom.

"Virtualni demokrate i graditelji. Virtualni Marmont splitski ili virtualni tu Veco Holjevac", poručuje Bandić. Cijeli projekt, sumnjaju u oporbi, krije još nepoznanica. Posebno im je sumnjiva međupostaja Brestovac.

"Koja se nadovezuje na ovu situaciju u bolnici Srebrnjak, na smjenu ravnatelja, jer dakle bolnica Srebrnjak upravlja s 80 tisuća kvadrata zemljišta na tom području", kaže Petek.

Boje se i kolika će suma biti kad se pod cijeli projekt podvuče crta jer da bi se dovršio još se treba otkupiti nekoliko privatnih parcela čija bi cijena mogla biti paprena.

