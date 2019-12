Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić tvrdi da je Boro Nogalo, donedavni ravnatelj Dječje bolnice Srebrnjak, smijenjen jer je radio protivno zakonu. Za osobu koja je smijenila ravnatelja, profesoricu Stavljenić Rukavinu, Bandić kaže kako je najmoralnija žena u hrvatskoj politici. Međutim, gradonačelnik nije rekao kad je zapravo ona potpisivala i amenovala upravo te odluke koje su sada sporne. Ekskluzivno vam donosimo te dokumente zbog kojih je sada potpuno jasno kako ta priča ne drži vodu.

Donedavno ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak, Boru Nogalu, smo na dan smjene morali snimiti ispred bolnice jer mu je telefonski poručeno da u bolnici ne smije davati izjave.

"Ovo danas što sam doživio od njih... Ja ne mogu, ne mogu... Jutros sam bio normalan, ne znam kad sam u životu plakao", kroz suze rekao dr. Nogalo.

Samo pola sata ranije, u malu dvoranu na drugom katu bolnice naguralo se stotinjak zainteresiranih kolega dr. Nogala. Dok su ga oni branili, mi smo s njim bili ispred bolnice. Bio je smiren sve do dolaska kolega, a onda je pukao.

"Što su dolazili, sad ste me rasplakali… 23 godine sam radio ovdje i s njima izgradio sve ovo. Kome smeta ovaj naš uspjeh ovdje?", rekao je dr. Nogalo.

Doc. dr. sc. Boro Nogalo - 1 (Foto: DNEVNIK.hr)

Smijenjen na osnovu rješenja Gradskog kontrolnog ureda. Naime, kako tvrde, u radu bolnice je uočeno nekoliko nepravilnosti i nezakonitosti.

"Radiš 23 godine, a u jednom danu te smijene bez mogućnosti da tvoj odvjetnik pomogne tebi, da bude makar pošteno. Kao da nikad ni bio ovdje i sama smjena implicira da sam ja nešto kriminalno radio. Ali, ja ne dam na svoj obraz i na ove ljude", komentirao je odluku donedavni ravnatelj.

Za sva zapošljavanja moralo je znati i Upravno vijeće

Isti dan, tek sat vremena kasnije, na drugom kraju grada, oni koji su ga smijenili iznijeli su svoje razloge.

"Što biste rekli da ravnatelj neke škole raspiše natječaj za učitelja matematike, a onda na to radno mjesto primi učitelja likovnog jer je, eto, čovjek baš ostavio dobar dojam?", rekla je Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Bandića

Par dana kasnije, našli smo se Nogalom, koji nam je rekao da te ljude nije mogao zaposliti bez odobrenja Upravnog vijeća.

"Nisam nikad zaposlio nikoga bez njihova znanja. Ako za mene postoji odgovornost, onda je za njih još i veća", rekao nam je.

Jedan od dokumenata koji smo dobili od osobe iz same bolnice navodi da se 2015., umjesto po dva specijalista otorinolaringologije i pedijatrije, zapošljavaju liječnici bez specijalizacije. Ako su to ta sporna zapošljavanja, kako to da prilikom smjene ravnatelja nije bilo sporno da je potpisano i amenovano ime prof. Ane Stavljenić-Rukavine, predsjednice Upravnog vijeća.

"Kad završi medicinu, doktor ima licencu i radi svugdje i on je osposobljen da liječi i djecu i odrasle. Dakle, oni imaju certifikat da su osposobljeni da rade taj posao", rekao je dr. Nogalo.

Doc. dr. sc. Boro Nogalo i Mato Barišić - 1 (Foto: DNEVNIK.hr)

Objašnjenja bivšeg ravnatelja potvrdila je i prim. dr. Lana Trumbić Bukovac, predsjednica Stručnog vijeća DB Srebrnjak.

"Nije zaposlen nitko tko nije imao kompetencije za to radno mjesto. Ako je na mjesto pedijatra zaposlen liječnik specijalist školske medicine, on nije radio poslove koje su u ingerenciji pedijatra, nego je radio poslove da pomogne pedijatru", rekla je.

Dr. Trumbić Bukovac nuđena je pozicija ravnateljica, ali ju je odbila "iz moralnih razloga".

"I dalje smatram da je naš ravnatelj smijenjen nezakonito, odnosno da nije argumentirano niti pravno ispravno ono što mu se stavlja na teret", objasnila je.

Tvrde da im se nitko im se nije javljao na natječaje, a da je u potpunosti zadovoljavao uvjete. Docent Nogalo kaže da sluša što i javnost ovih dana priča: kuloarske priče i nagađanja da nekom smeta, pa i samom gradonačelniku jer, kako kaže, nije ničiji.

"Nisam ni lijevo, ni desno. Umjeren sam, normalan čovjek, europski orijentiran i mislim da je to nekakva hrvatska budućnost", rekao je dr. Nogalo.

Doc. dr. sc. Boro Nogalo i Mato Barišić - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

To bi, kaže, moglo nekome smetati, zbog čega se nalaze brzinska rješenja poput optužbi za nezakonito zapošljavanje. Sumnjivih zapošljavanja u tvrtkama i službama Grada Zagreba je bilo podosta. Zbog njih je i sam gradonačelnik Bandić svjedočio na sudu, a snimke koje su tada isplivale u javnost samo potvrđuju kako se dolazi do radnog mjesta.

"Sad će doći ona s rješenjem i istim bodom dok je kuhala kavu. Znaš li da je to dijete mog familije koji je bio u Tigrovima i slučajno ostao živ? Pa je l' vi osjećate ovu zemlju, majku vam Božju j****?!", rekao je Bandić tijekom telefonskog razgovora.

U Hrvatskoj ti sve mogu oprostiti osim uspjeha

Dok su ispred skupštine Grada Zagreba građani prosvjedovali zbog odvoza otpada i GUP-a, gradonačelnik Bandić je, sa smiješkom na licu i uz zaštitare, bez zaustavljanja ušao na sjednicu. Na njoj je gradskoj zastupnici koja je upozorila na moguće malverzacije oko adventa poručio: "Vama jedino predstoji da skočite sa Savskog mosta u nabujalu Savu."

I dok u Skupštini trajala još jedna sjednica s gradonačelnikom, mi smo pokušali doći do članova Upravnog vijeća bolnice Srebrnjak. Jednog od njih, umirovljenog generala Jozu Miličevića, dvaput smo sreli na hodniku Skupštine.

Međutim, on nam je rekao da će nam sve reći prof. Stavljenić-Rukavina te je otišao od nas. Par minuta kasnije stigla je i prof. Stavljenić-Rukavina, zastupnica u Gradskoj skupštini Stranke rada i solidarnosti te predsjednica Upravnog vijeća Srebrnjaka. Umjesto odgovora na pitanja, rekla nam je: "Pisali smo priopćenje pa možete uzeti to priopćenje."

Dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, predsjednica Upravnog odbora DB Srebrnjak i zastupnica Strake rada i solidarnosti u Gradskoj skupštini Grada Zagreba - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

Napisao sam joj i dva e-maila i, među ostalim, upitao i za njezinu odgovornost na čelu Upravnog vijeća. Ni na jedan od upita nije stigao odgovor.

Istoga dana kad smo razgovarali s prof. Stavljenić-Rukavinom, liječnici koji su s dr. Nogalom radili godinama su stali pred kamere kako bi ga obranili.

"Naravno da su to gluposti. Znamo mi u čemu je stvar: u Hrvatskoj ti sve mogu oprostiti osim uspjeha", rekla je Tonka Crnogorac, glavna inženjerka Odjela za plućnu dijagnostiku. "Mi smo svi uz njega. Ne znam što će biti, ali žalosni smo svi", dodala je.

Borba oko projekta vrijednog gotovo 60 milijuna eura

Od same smjene, špekulira se o njenim razlozima. Jesu li ravnatelju presudile nezakonitosti ili možda ipak zanimljiv portfelj bolnice? Bolnica je, naime, u srpnju ove godine dobila sredstva za izgradnju novog centra medicinske translacije, u kojemu bi se trebala povezivati znanstvena istraživanja i liječenje pacijenata.

"To je projekt za djecu. Mi smo dužni osigurati neke stvari djeci. Nismo mogli iz našeg proračuna, ali evo možemo iz europskog proračuna", rekao je dr. Nogalo nakon sklapanja ugovora o projektu u srpnju ove godine.

"Bolnica koja će biti moderno opremljena, koja će doprinijeti 130 radnih mjesta, koja će donijeti bespovratna sredstva od 430 milijuna kuna i predstavlja značajnu investiciju zdravstvenog sustava", rekao je u srpnju premijer Andrej Plenković.

Radi se o gotovo 60 milijuna eura, što je nikad viđen iznos u hrvatskom zdravstvu. No, grad je i u samom projektu pronašao zamjerke koje se tiču odnosu ravnatelja prema istom: "Koji je stopirao upravo smijenjeni ravnatelj koji mjesecima ne raspisuje natječaj za projektne aktivnosti", rekla je 5. prosinca Stavljenić-Rukavina.

Dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, predsjednica Upravnog odbora DB Srebrnjak i zastupnica Strake rada i solidarnosti u Gradskoj skupštini Grada Zagreba - 1 (Foto: DNEVNIK.hr)

I o tome smo razgovarali s dr. Nogalom, koji je na optužbe odgovorio: "Dogovorili smo se da osnujemo radnu skupinu, a još se nije sastala. Čekamo 10 godina, izborimo se za jedan takav veliki projekt i onda da ga mi opstruiramo. Mi ne želimo od njega napraviti sprdanciju."

Dodaje kako baš zbog transparentnosti i važnosti samog projekta nije ishitrenim odlukama želio ugroziti ono na čemu su radili godinama. Također, prozvao je predsjednicu Upravnog vijeća.

"Prof. Stavljenić je nedavno otvorila tvrtku za konzultacije i savjetovanje, ali ja sam joj dao do znanja da će konzultanti, tvrtka ili osoba koja će voditi sam projekt, morati imati reference iza sebe. Naravno da se to prof. Stavljeni nije svidjelo", rekao je dr. Nogalo.

Prof. Stavljenić doista je otvorila obrt za savjetovanje i to baš u vrijeme kada je bilo jasno da je milijunski projekt prošao. Nismo uspjeli saznati što na te optužbe kaže profesorica Stavljenić-Rukavina.

Osim centra, Srebrnjak ima i 80.000 kvadrata zemljišta

Nakon projekta, druga stavka u cijelom slučaju je lokacija Brestovac na Sljemenu. Radi se o 80.000 kvadrata zemljišta starog sanatorija koji je u vlasništvu Srebrnjaka na kojem, tvrdi dr. Nogalo postoji plan za zdravstveno lječilište. Vesna Grgić iz Zelenog odreda tvrdi da to nije jedini plan gradske uprave.

"Grad je otvorio vrata da bi se tamo mogli izgraditi neki hoteli i wellnessi i da ne bi možda moglo raditi zdravstveni sadržaj. Sve vodi k tome da se gore izgradi neki golemi betonski mastodont na kojem bi privatnici zarađivali", rekla je Grgić.

I ona je istraživala cijeli slučaj i došla do nelogičnosti: "Neslaganje u katastarskim planovima, moguće preparceliranje, ilegalna zamjena čestica. Mi smo prijavili jer to je na kraju i naša obveza kao građana", rekla je.

Grgić tvrdi da je sve na DORH-u, no od rujna 2018. nema povratne informacije o planovima za to zemljište. Smijenjeni ravnatelji je i sam svjestan špekulacija o vrijednim nekretninama.

"Naravno da ja ne mogu na osnovu kafanskih priča nešto govoriti, ali s projektom od 60 milijuna eura i zemljištem od 80.000 metara kvadratnih, naravno da smo mi jedna zlatna koka i da bi se tu netko ubacio", rekao je dr. Nogalo.

Ravnatelj sada radi u ambulanti, no slučaj se ne čini završenim

Sporna je zakonitost rada Upravnog vijeća, kao i naravno sama odluka o razrješenju. Naime, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je na snagu stupio 1. siječnja 2019., upravna vijeća bolnica ne bi trebala imati pet članova, kao što je dotad bio slučaj, nego sedam.

"Mene u 12. mjesecu smjenjuje Upravno vijeće koje ima pet, a ne, kako bi trebalo imati, sedam članova i ljude iz Ministarstva zdravstva", rekao je dr. Nogalo.

Od heroja koji spašava djecu, diže bolnicu na novu razinu, radi velik projekt, u par je dana postao kriminalac koji ilegalno zapošljava, opstruira vlastiti projekt i ugrožava djecu neodobrenim zahvatima u bolnici. Bez obzira na optužbe, podršku mu je dalo 13.000, uključujući i cijelu bolnicu.



"Mi godišnje imamo tisuću pohvala, a pet primjedbi. I onda dođete u situaciju kada su svi zabrinuti. Prvo smo zabrinuti za našu budućnost jer mislimo da će doći ekipa koja je nametnuta", rekao je bivši ravnatelj.

Doc. dr. sc. Boro Nogalo - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Troje od petero članova Upravnog vijeća koji su glasali za smjenu ravnatelja su ujedno i zastupnici u Gradskoj skupštini. Protiv odluke je bilo dvoje članova koji rade u bolnice.

Postavlja se pitanje što su gradski vijećnici radili sve te godine dok se kriminal navodno odvijao? Kako su tek sad primijetili da su svojim potpisom navodno prekršili zakon? Za sve što se dr. Nogalu stavlja na teret su i oni morali znati. Ravnatelj je smijenjen i radi u ambulanti. no slučaj Nogalo ne čini se ni izbliza završenim.

