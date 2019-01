Polaže se kamen temeljac, kopa se prva rupa - izgleda da će sljemenska žičara nakon 11 i pol godina ipak ugledati svjetlo dana. Novopečeni bagerist Bandić javno je demonstrirao svoje vještine bageriste te otvorio radove na gradnji žičare.

U 11 sati na tramvajskom okretištu Dolje započelo je otvaranja radova na sljemenskoj žičari, projektu na koji se dugo čekalo. Gradonačelnik Milan Bandić tako je demonstrirao kako i sam može raditi na projektu jer je nedavno dobio dozvolu za upravljanje bagerom.

Prije nego što je sjeo u bager i počeo kopati, Bandić je održao govor u kojem je rekao da je upravljanje bagerom bila njegova ideja.

„To sam namjerno napravio. Ispit za bageristu je ubod komarca u odnosu na ono što sam sve spreman napraviti da ovaj grad ljepše izgleda“, rekao je Bandić na prigodno postavljenoj pozornici.

Milan Bandić u bageru započeo radove na izgradnji žičare (Foto: Goran Stanzl/PIXSELL) - 5

„Ja sam se rodio daleko, ali me ništa ne može spriječiti da volim ove naše ljude pod Sljemenom i ovaj kraj. Dok god budem mogao govoriti i hodati bez obzira na poteškoće, zadnji atom snage ću potrošiti da pomognem ovom gradu“, rekao je Bandić, dodajući da mu je Zagreb dao sve i da mu on to još nije vratio.

Opet je govorio i o sljemenskom tunelu. „Iskopat ćemo luknju da se možemo pelati dalje tramvajem u Zagorje, da ljudi mogu za 20 minuta s Jelačić-placa na kavu u Stubake“, rekao je Bandić.

Milan Bandić u bageru započeo radove na izgradnji žičare (Foto: Goran Stanzl/PIXSELL) - 3

Skup, preskup projekt?

Prema prvim procjenama, radovi bi trebali biti gotovi za kratkih 15 mjeseci, odnosno u 2020. godini.

Cijena gradnje sljemenske žičare izazvala je reakcije javnosti i gradskih zastupnika jer je najavljeno da će ova žičara biti jedna od najskupljih u Europi. Gradnja žičare na Matterhornu koštala je 340 milijuna kuna, a ove lokalne, zagrebačke koštat će vrtoglavih 375 milijuna kuna.

U troškovniku stoji kako je sljemenska žičara duga pet kilometara, ima 84 kabine, u jednom satu može prevesti 1500 putnika te košta 54,7 milijuna eura.